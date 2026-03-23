Hans‑Jörg Müllenmeister

Es gibt Momente, in denen man sich fragt, ob der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung ist oder eher ein hypernervöses Säugetier mit Digital‑Anschluss. Wir bauen Raketen, die den Mars erreichen, aber stolpern über Sätze wie „Jetzt zugreifen!“ oder „Wir gegen die!“, als wären es göttliche Offenbarungen.

Vielleicht ist das der eigentliche Witz der Evolution: Sie hat uns ein Gehirn gegeben, das komplex genug ist, um Quantenphysik zu betreiben, aber anfällig genug, um auf vertonte Werbeslogans zu reagieren wie Fiffi Gina auf das Rascheln einer Leckerli‑Tüte.

Und so stehen wir da, im 21. Jahrhundert, umgeben von Bildschirmen, die uns anbrüllen, flüstern, verführen, belehren, bekehren wollen.