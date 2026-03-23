Ukraine attackiert Gasversorgung der EU-Staaten

Trotz der angespannten Lage auf dem globalen Gasmarkt führt Kiew Angriffe auf internationale Gasleitungen durch, die russisches Gas durch das Schwarze Meer über die Türkei in die EU transportieren.

Von Alex Männer

Der inzwischen seit mehr als drei Wochen andauernde Krieg um den Iran verschlechtert zunehmend die globale Energieversorgung. Unterbrochene Transportrouten in der Golfregion führen dazu, dass vor allem die Lieferungen von Flüssigerdgas nach Westeuropa und Südasien ausfallen. Folglich steigen die Gas- beziehungsweise Energiepreise in den Ländern dieser Regionen weiter, während die dortige Versorgungslage vielerorts angespannt bleibt.

In der EU wird die Situation zudem dadurch verschärft, dass die Mitglieder der