„So können wir nicht mehr weiterleben!“ – Anwohner fordern Maßnahmen, während die mit Migranten in Verbindung stehende Gewalt im römischen Stadtteil San Lorenzo eskaliert

Von Thomas Brooke

Anwohner berichten, dass tägliche Übergriffe, durch Drogen ausgelöste Schlägereien und Angriffe durch obdachlose Migranten das Viertel „unbewohnbar“ und zunehmend gefährlich gemacht haben

Die Bewohner des römischen Stadtteils San Lorenzo schlagen Alarm wegen einer Zunahme von Gewalttaten, die ihrer Meinung nach zunehmend von obdachlosen Migranten begangen werden, nachdem ein weiterer brutaler Angriff auf offener Straße dazu führte, dass ein Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, und erneut Forderungen nach dringenden Sicherheitsmaßnahmen laut wurden.

Der jüngste Vorfall ereignete sich auf der Piazza di Porta San Lorenzo, wo ein 30-jähriger Mann aus Gambia angeblich einen Marokkaner mitten auf der Straße mit einer zerbrochenen Flasche niedergestochen hat, wobei er ihm in Hals und Gesicht traf und ihn zusammengebrochen am Boden liegen ließ.

Das Opfer wurde ins Umberto-I-Krankenhaus gebracht, wo es sich weiterhin in einem kritischen Zustand befindet, während die Polizei mithilfe von Aufnahmen vom Tatort den Verdächtigen, der geflohen war, schnell identifizieren und festnehmen konnte.

Für viele Anwohner ist der Angriff jedoch nur der jüngste in einer sich verschärfenden Entwicklung. Die Bewohner berichten, dass das Viertel mittlerweile von Gruppen von Obdachlosen beherrscht wird, die oft betrunken oder unter Drogeneinfluss stehen und regelmäßig untereinander kämpfen, aber auch wahllos Passanten angreifen.

„Das Problem ist, dass sie nicht nur untereinander kämpfen, sondern auch uns Anwohner angreifen. Männer, Frauen und sogar Kinder“, sagte Sofia, eine Kellnerin, die in der Nähe der Piazza dei Caduti wohnt, gegenüber Il Messaggero.

Laut der italienischen Zeitung wurde nun als Reaktion darauf eine Nachbarschaftsversammlung einberufen, bei der die Anwohner die Situation als „unerträglich“ beschrieben.

Katia Pace, Vorsitzende des lokalen Komitees, das die Versammlung organisiert, sagte, die Gewalt habe in den letzten Wochen stark zugenommen. „Die Fälle haben in den letzten zwei Monaten sichtbar zugenommen. Erst vor wenigen Tagen wurden zwei Frauen geschlagen und ausgeraubt“, sagte sie.

Trotz verstärkter Patrouillen und jüngster Polizeieinsätze, die zu mehreren Festnahmen in benachbarten Stadtteilen führten, sagen die Anwohner, die Maßnahmen reichten nicht aus, um die Ordnung wiederherzustellen.

„Das reicht nicht“, sagte Maria, eine weitere besorgte Anwohnerin. „So können wir nicht mehr leben.“

Szenen der Unordnung, die die Unsicherheit schüren, seien an der Tagesordnung, sagen die Anwohner. In öffentlichen Parks seien Familien mit kleinen Kindern gezwungen, sich durch Bereiche zu bewegen, in denen Männer auf Bänken schlafen, stark trinken, streiten und öffentlich urinieren, was die Ängste um Sicherheit und Hygiene schürt.

Es wurden auch Bedenken hinsichtlich Übergriffen geäußert, an denen Minderjährige beteiligt waren. In einem Fall wurde ein 12-jähriges Mädchen angegriffen, während bei einem anderen Vorfall ein tunesischer Mann festgenommen wurde, nachdem er eine Frau angegriffen und ihr die Nase sowie den Jochbeinbruch zugefügt hatte. Der Übergriff, der auf Überwachungsaufnahmen festgehalten wurde, löste eine Welle weiterer Anzeigen von Frauen aus, die ähnliche Fälle von unprovozierter Gewalt meldeten.

„Es gab mindestens 15 Fälle“, sagte Pace und fügte hinzu, dass es sich bei den Verantwortlichen in der Regel um „obdachlose Ausländer“ handele, die in der Gegend leben und von denen viele angeblich unter Suchtproblemen oder psychischen Erkrankungen leiden.

Lager haben sich über mehrere Teile des Stadtteils ausgebreitet, unter anderem entlang der Aurelianischen Mauer und auf mehreren zentralen Plätzen, wo Zelte und provisorische Unterkünfte mittlerweile ein alltäglicher Anblick sind.

„Die Geduld derjenigen, die hier leben, ist nicht unendlich“, sagte ein anderer Anwohner gegenüber Il Messaggero und warnte, dass es zu Selbstjustiz kommen könnte, sollte sich die Situation weiter verschlechtern.

Die Unruhen in San Lorenzo spiegeln weitreichendere Sorgen in ganz Italien wider, wo ähnliche Vorfälle mit Migranten das Gefühl der Unsicherheit verstärkt haben, insbesondere in städtischen Gebieten.

In Ravenna berichteten weibliche Bahnangestellte Anfang dieses Jahres von wiederholten Belästigungen durch einen Migranten, der den Bahnhof trotz zahlreicher Beschwerden weiterhin aufsuchte. „Die Angestellten haben große Angst“, sagte die Gewerkschaftsvertreterin Manola Cavallaro und warnte, dass ein zu spätes Eingreifen das Risiko schwererer Gewalttaten berge.

In Mailand erlitt ein 25-jähriger Mann schwere Kopfverletzungen, nachdem er in der Nähe des Stadtzentrums von zwei bosnischen Muslimen wegen seiner Uhr angegriffen worden war; später warnte er andere davor, sich nachts in dieser Gegend aufzuhalten.

Die Bewohner des römischen Stadtteils San Lorenzo schlagen Alarm wegen einer Zunahme von Gewalttaten, die ihrer Meinung nach zunehmend von obdachlosen Migranten begangen werden, nachdem ein weiterer brutaler Angriff auf offener Straße einen Mann ins Krankenhaus gebracht und erneut Forderungen nach dringenden Sicherheitsmaßnahmen laut werden ließ.

Der jüngste Vorfall ereignete sich auf der Piazza di Porta San Lorenzo, wo ein 30-jähriger Mann aus Gambia angeblich einen Marokkaner mitten auf der Straße mit einer zerbrochenen Flasche niedergestochen hat, wobei er ihm in Hals und Gesicht traf und ihn zusammengebrochen auf dem Boden liegen ließ.

Das Opfer wurde ins Umberto-I-Krankenhaus gebracht, wo es sich weiterhin in einem kritischen Zustand befindet, während die Polizei mithilfe von Aufnahmen vom Tatort den Verdächtigen, der geflohen war, schnell identifizieren und festnehmen konnte.

Für viele Anwohner ist dieser Angriff jedoch nur der jüngste in einer sich verschärfenden Entwicklung. Die Bewohner berichten, dass das Viertel mittlerweile von Gruppen von Landstreichern beherrscht wird, die oft betrunken oder unter Drogeneinfluss stehen, regelmäßig untereinander kämpfen, aber auch wahllos Passanten angreifen.

„Das Problem ist, dass sie nicht nur untereinander kämpfen, sondern auch uns Anwohner angreifen. Männer, Frauen und sogar Kinder“, sagte Sofia, eine Kellnerin, die in der Nähe der Piazza dei Caduti wohnt, gegenüber Il Messaggero.

Laut der italienischen Zeitung wurde nun als Reaktion darauf eine Nachbarschaftsversammlung einberufen, bei der die Anwohner die Situation als „unerträglich“ beschrieben.

Katia Pace, Vorsitzende des lokalen Komitees, das das Treffen organisiert, sagte, die Gewalt habe in den letzten Wochen stark zugenommen. „Die Fälle haben in den letzten zwei Monaten sichtbar zugenommen. Erst vor wenigen Tagen wurden zwei Frauen geschlagen und ausgeraubt“, sagte sie.

Trotz verstärkter Patrouillen und jüngster Polizeieinsätze, die zu mehreren Festnahmen in benachbarten Stadtteilen führten, sagen die Anwohner, die Maßnahmen reichten nicht aus, um die Ordnung wiederherzustellen.

„Das reicht nicht“, sagte Maria, eine weitere besorgte Anwohnerin. „So können wir nicht mehr leben.“

Szenen der Unordnung, die die Unsicherheit schüren, seien an der Tagesordnung, sagen die Anwohner. In öffentlichen Parks seien Familien mit kleinen Kindern gezwungen, sich durch Bereiche zu bewegen, in denen Männer auf Bänken schlafen, stark trinken, streiten und öffentlich urinieren, was die Ängste um Sicherheit und Hygiene schüre.

Auch über Angriffe auf Minderjährige wurde Besorgnis geäußert. In einem Fall wurde ein 12-jähriges Mädchen angegriffen, während bei einem anderen Vorfall ein tunesischer Mann festgenommen wurde, nachdem er eine Frau angegriffen und ihr die Nase und den Jochbeinbruch zugefügt hatte. Der Angriff, der auf Überwachungsaufnahmen festgehalten wurde, löste eine Welle weiterer Beschwerden von Frauen aus, die ähnliche unprovozierte Gewalttaten meldeten.

„Es gab mindestens 15 Fälle“, sagte Pace und fügte hinzu, dass es sich bei den Tätern in der Regel um „obdachlose Ausländer“ handele, die in der Gegend leben und von denen viele angeblich unter Sucht oder psychischen Problemen leiden.

Lager haben sich über mehrere Teile des Stadtteils ausgebreitet, unter anderem entlang der Aurelianischen Mauer und auf mehreren zentralen Plätzen, wo Zelte und provisorische Unterkünfte mittlerweile zum alltäglichen Bild gehören.

„Die Geduld derjenigen, die hier leben, ist nicht unendlich“, sagte ein anderer Anwohner gegenüber Il Messaggero und warnte, dass es zu Selbstjustiz kommen könnte, sollte sich die Lage weiter verschlechtern.

Die Unruhen in San Lorenzo spiegeln weitreichendere Sorgen in ganz Italien wider, wo ähnliche Vorfälle mit Migranten das Gefühl der Unsicherheit verstärkt haben, insbesondere in städtischen Gebieten.

In Ravenna berichteten weibliche Bahnangestellte Anfang des Jahres von wiederholten Belästigungen durch einen Migranten, der den Bahnhof trotz mehrfacher Beschwerden weiterhin aufsuchte. „Die Angestellten haben Angst“, sagte Gewerkschaftsvertreterin Manola Cavallaro und warnte, dass ein zu spätes Eingreifen das Risiko schwererer Gewalttaten berge.

In Mailand erlitt ein 25-jähriger Mann schwere Kopfverletzungen, nachdem er in der Nähe des Stadtzentrums von zwei bosnischen Muslimen wegen seiner Uhr angegriffen worden war; später warnte er andere davor, sich nachts in diesem Gebiet aufzuhalten.

„Nur ein Ratschlag: Wendet euch in Mailand nicht in Richtung Dom, denn dort ist es nicht sicher. Mir wurde wegen einer Uhr der Schädel eingeschlagen“, sagte das Opfer Alessandro Briguglio im vergangenen Sommer.

Auch offizielle Daten belegen das Ausmaß des Problems. Der Mailänder Polizeichef teilte den Abgeordneten mit, dass Ausländer für rund 80 Prozent der Raubdelikte in der Stadt verantwortlich seien, während Zahlen des Innenministeriums darauf hindeuten, dass Ausländer bei bestimmten Gewaltdelikten überproportional vertreten sind, obwohl sie nur eine Minderheit der Bevölkerung ausmachen. Insbesondere werden 44 Prozent aller Sexualdelikte Berichten zufolge von Ausländern begangen.

Gleichzeitig verbüßen derzeit mehr als 30.000 Ausländer ihre Strafen außerhalb des Gefängnisses im Rahmen alternativer Maßnahmen, was weitere Fragen zur Strafvollstreckung und zur öffentlichen Sicherheit aufwirft.

Trotz dieser Bedenken hat der Stadtrat von Rom Familien weiterhin dazu ermutigt, Migranten aufzunehmen. Im September letzten Jahres startete er eine Ausschreibung, um Familien zu finden, die bereit sind, Migranten mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung für die nächsten drei Jahre bei sich aufzunehmen.

Laut Behördenvertretern soll das Angebot „ein einladendes Umfeld schaffen, das auf Inklusion und Selbstständigkeit ausgerichtet ist“, und insbesondere jungen Erwachsenen dabei helfen, unabhängig zu werden.