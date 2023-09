Forensische Analyse der Todesfälle in der frühen mRNA-Impfstoffstudie von Pfizer zeigt erhebliche Unstimmigkeiten

Megan Redshaw

Eine Gruppe von Forschern stellt die frühen Studiendaten von Pfizer und BioNTech zu ihrem ursprünglichen Impfstoff COVID-19 infrage, nachdem eine forensische Analyse erhebliche Unstimmigkeiten zwischen den Daten im Halbjahres-Zwischenbericht der Unternehmen und den von den Pfizer/BioNTech-Studienleitern verfassten Veröffentlichungen aufgedeckt hat.

Die am 4. September veröffentlichte Vorabveröffentlichung zeigte, dass die Zahl der kardiovaskulären Todesfälle bei Probanden, die mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer geimpft worden waren, um das 3,7-Fache im Vergleich zu Placebo-Kontrollen anstieg – ein „signifikantes Signal für ein unerwünschtes Ereignis“, das Pfizer bei der Zulassung des Impfstoffs für den Notfalleinsatz nicht angegeben hatte. Ferner deckte die Analyse zahlreiche Fälle auf, in denen Pfizer/BioNTech mögliche Todesfälle im Kontext des Impfstoffes anderen Ursachen zuschrieb und die Sicherheitsdaten des Impfstoffs untergrub.

Todesursache“ der klinischen Studie nicht durch Dokumentation belegt

Die Forscher werteten Daten aus der ursprünglichen klinischen Studie der Phase zwei/drei von Pfizer mit 44.060 Probanden aus, die gleichmäßig auf zwei Gruppen verteilt waren. Eine Gruppe erhielt eine Dosis des Pfizer-Impfstoffs COVID-19, die andere ein Placebo. Für ihre Analyse untersuchten die Forscher die Todesursachenberichte (CRFs) von 38 Studienteilnehmern, die während des Studienzeitraums vom 27. Juli 2020 bis zum 13. März 2021, dem Ende der klinischen Studie, verstorben waren.

Sie stellten fest, dass 14 der 38 Todesfälle – mehr als ein Drittel der Todesfälle – auf kardiovaskuläre Ereignisse zurückzuführen waren, was den Unterschied zwischen den 21 Todesfällen in der Impfstoffgruppe und den 17 Todesfällen in der Placebogruppe erklärt. In vielen Fällen stellten die Forscher fest, dass die Dokumentation die Diagnose der Todesursache nicht unterstützte oder es nicht ermöglichte, die Möglichkeit eines kardiovaskulären Ereignisses durch eine Autopsie auszuschließen.

„Im Allgemeinen ergab unsere Überprüfung der CRFs, dass sie nicht sehr detailliert waren und es extrem schwierig war, sie zu interpretieren und eine gute Chronologie der Ereignisse zu erstellen“, schreiben die Forscher. „Häufig fehlte die klinische Vorgeschichte eines Patienten. Es fehlten auch die Ergebnisse der umfangreichen medizinischen Tests, die bei der Voruntersuchung und anderen regelmäßigen Besuchen durchgeführt wurden.

Zu den fehlenden Testergebnissen gehörten vollständige Blutbilder, Stoffwechseltests, Schwangerschaftstests, COVID-19-Tests, eine umfassende Liste aktiver Medikamente und andere Tests, die Aufschluss über den allgemeinen Gesundheitszustand der Probanden gegeben hätten. Obwohl detailliertere klinische Daten über die Versuchspersonen vorlagen, wurden diese nach Angaben der Forscher zurückgehalten. Angesichts der begrenzten Informationen, die Pfizer zur Verfügung stellte, stellten die Forscher fest, dass die Informationen in den CRFs oft unzureichend waren, um die Schlussfolgerungen des Prüfers zur Todesursache zu unterstützen.

Die Wissenschaftler stellten außerdem fest, dass die Ärzte von Pfizer/BioNTech und das medizinische Personal der Prüfstelle häufig über die CRFs kommunizierten, von denen einige mehr als 400 bis 900 Seiten umfassten.

Pfizer verwendete eine frühere Datenabgrenzung und eine unverblindete Kontrollgruppe

Die Analyse ergab, dass Pfizer die 38 Todesfälle aus den Informationen herausrechnete, die der US-Arzneimittelbehörde FDA auf ihrer Sitzung im Dezember 2020 vorgelegt wurden, auf der das Impfstoff-Beratungsgremium darüber beriet, ob der Impfstoff von Pfizer/BioNTech für den Notfalleinsatz zugelassen werden sollte.

Als Pfizer/BioNTech am 20. November 2020 einen Antrag auf Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) bei der FDA einreichte, wurden in dem Antrag die Ergebnisse der klinischen Studie mit dem Stichtag 14. November 2020 beschrieben, obwohl das Enddatum der Studie der 13. März 2021 war. Die Forscher argumentierten, dass der frühere Stichtag die Mortalitätsdaten der klinischen Studie verschleierte.

„Sowohl die Präsentatoren von Pfizer als auch der FDA-Ausschuss haben es versäumt, die Todesfälle, die bei den Teilnehmern der klinischen Studie nach dem Stichtag auftraten, zu erfragen und zu überprüfen. Infolgedessen übersahen sie ein mehr als dreifach erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Todesfälle mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff COVID-19“, erklärte der Kardiologe Dr. Peter McCullough in einer E-Mail an The Epoch Times.