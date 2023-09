So sieht es aus, wenn Kinder nicht geimpft werden: Geimpfte vs. ungeimpfte Daten

Bei einer Reihe von Krankheiten sind die Raten bei geimpften Kindern deutlich höher.

„Die CDC hat nie die langfristigen gesundheitlichen Folgen von geimpften und ungeimpften Kindern untersucht“, sagte Professor Brian Hooker, Ph.D., in einer Präsentation vor dem Weltgesundheitsrat.

Brian Hooker ist leitender Direktor für Wissenschaft und Forschung bei Children’s Health Defense und emeritierter Professor für Biologie an der Simpson University in Redding, Kalifornien, der sich seit 20 Jahren für die Sicherheit von Impfstoffen einsetzt und darüber forscht.

Angesichts der mangelnden Bereitschaft der CDC, Langzeitstudien zum Vergleich von geimpften und ungeimpften Kindern durchzuführen, hat Dr. Hooker es auf sich genommen, solche Studien zu sammeln und durchzuführen.

Dies ist sein Ergebnis.

Dr. Hooker präsentierte eine Studie von Anthony R. Mawson und Kollegen. Diese Studie sammelte Informationen von Müttern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, und konzentrierte sich auf Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren.

Beim Vergleich von geimpften und nicht geimpften Kindern stellten Mawson und seine Kollegen etwas ganz anderes fest. Die Odds Ratios für eine Reihe von Krankheiten waren in der geimpften Kohorte deutlich höher als in der ungeimpften.

Die Wahrscheinlichkeit, an allergischer Rhinitis zu erkranken, war bei den geimpften Kindern 30-mal höher als bei den ungeimpften.

Bei anderen Krankheiten war das Bild ähnlich. Geimpfte Kinder erkrankten in Mawsons Studie 3,9-mal häufiger an Allergien, 4,2-mal häufiger an ADHS, 4,2-mal häufiger an Autismus, 2,9-mal häufiger an Ekzemen, 5,2-mal häufiger an Lernbehinderungen und 3,7-mal häufiger an neurologischen Entwicklungsstörungen als ungeimpfte Kinder.

Die Forschungsarbeit von Dr. Mawson wurde zunächst in der Fachzeitschrift Frontiers in Public Health veröffentlicht und erregte großes Aufsehen, da sie in den ersten drei Tagen mehr als 80 000 Mal aufgerufen wurde. Nach dieser großen Aufmerksamkeit zog die Zeitschrift den Artikel mit der Begründung zurück, dass er trotz der früheren Veröffentlichung nie vollständig akzeptiert worden sei. Der Artikel durchlief eine weitere Peer-Review-Runde und wurde schließlich von Frontiers abgelehnt. Davon unbeeindruckt veröffentlichte Dr. Mawson seinen Artikel 2017 erneut im Journal of Translational Science.

Kritiker werden sagen: „Das ist doch nur eine Studie“.

Nun, Professor Brian Hooker und der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. haben das Kunststück vollbracht, mehr als 100 weitere Studien wie die von Mawson zusammenzutragen, in denen die Gesundheitsergebnisse von geimpften und ungeimpften Kindern verglichen wurden.

Und was sie herausfanden, ist bemerkenswert. Ungeimpfte Kinder haben durchweg bessere Gesundheitsergebnisse als geimpfte Kinder. Das Buch heißt Vax-Unvax: Let the Science Speak. Sie können es hier lesen.

Die vollständige Präsentation von Dr. Hooker vor dem World Council for Health können Sie sich im folgenden Video ansehen.