Frankreich: Bedenkliche Impfkampagne für die 12- bis 17-Jährigen wird jetzt intensiviert

Das Gesundheitsministerium möchte die am 15. Juni begonnene Impfkampagne für die 12- bis 17-Jährigen intensivieren. Eine Partnerschaft mit Skyrock

Skyrock.com ist eine Social-Networking-Website mit Sitz in Frankreich, die ihren Nutzern einen kostenlosen Platz im Internet bietet, um Blogs zu erstellen, Profile hinzuzufügen und Nachrichten mit anderen registrierten Mitgliedern auszutauschen.

Das wurde am 23. August vom Ministerium bekannt gegeben. „Um die neue Generation der über 12-Jährigen zu erreichen, die seit dem 15. Juni geimpft werden können, starten das Ministerium und Skyrock die Aktion Vaxibus“, heißt es in einer am 23. August veröffentlichten Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums. Das Ziel? Ein einzigartiges Erlebnis bieten: sich impfen lassen und dann eine Widmung aufnehmen, die auf „Skyrock ausgestrahlt werden kann“. In der Praxis wird vom 13. September bis zum 9. Oktober 2021 ein mit einer Impfplattform und einer Funkstation ausgestatteter Sattelschlepper durch mehrere französische Städte fahren. Der Radiosender und das Ministerium sollten „sehr bald“ bekannt geben, welche Städte von der Tour betroffen sind. Skyrock ist Frankreichs führender Radiosender für die unter 35-Jährigen mit 3,4 Millionen Hörern pro Tag. Eine Impfkampagne für 12- bis 17-Jährige wurde in alle Richtungen gestartet, wie die jüngsten Äußerungen von Jean-Michel Blanquer, dem französischen Bildungsminister, zeigen. Letztere hat nämlich eine Impfung in oder in der Nähe von Schulen für freiwillige Schüler über 12 Jahren ab Beginn des Schuljahres vorgesehen. Nach Angaben von Santé Publique France hatten bis zum 17. August mehr als 54,6 % der 12- bis 17-Jährigen mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten. Allerdings hatten nur 30,3 % zwei Dosen des Impfstoffs erhalten und galten somit als geimpft.