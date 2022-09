Frankreich macht den Anfang und kündigt die Schaffung eines Klimapasses durch „ein System von Zwängen“ an

Auf der Konferenz der französischen Botschafter an diesem 1. September 2022 scheint Präsident Macron dem Programm von Klaus Schwab genau zu folgen, um die vom Covid bereits eingeleitete große Resozialisierung einzuleiten. Und wie lässt sich ein Klimapass umsetzen? Indem man unter dem Deckmantel des Ölpreisanstiegs, der Gas- und Stromknappheit Rationierungsmaßnahmen durchführt. Der Zufall will es, dass die Ukraine das ideale Alibi für Engpässe aller Art ist.

„Wir wissen, wo die Anstrengungen liegen: in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und danach in den nächsten großen Mächten. Ein fairer Weg ist es, unsere großen Partner unter den Industrieländern im Rahmen der OECD davon zu überzeugen, maximale Verpflichtungen für Pro-Kopf-Emissionen einzugehen. Ich wünsche mir, dass wir diese strukturierende Initiative in Angriff nehmen, um sowohl neu zu mobilisieren, als auch ein System von Zwängen zu ermöglichen.“