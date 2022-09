Wird der Covid-Betrug aufgedeckt? Richter gibt Fauci 21 Tage Zeit, um E-Mails mit Social-Media-Giganten auszuhändigen.

childrenshealthdefense.org: Ein Bundesrichter ordnete am Dienstag an, dass Dr. Anthony Fauci und der Pressesekretär des Weißen Hauses ihre Kommunikation mit fünf Social-Media-Giganten offenlegen müssen. Das Urteil geht auf eine Klage zurück, in der die Regierung Biden beschuldigt wird, mit den Unternehmen zusammengearbeitet zu haben, um COVID-19 Standpunkte zu zensieren, die nicht mit der offiziellen Darstellung der Regierung übereinstimmen.

Ein Bundesrichter ordnete am Dienstag an, dass hochrangige Beamte der Biden-Regierung – darunter Dr. Anthony Fauci und die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre – innerhalb von 21 Tagen ihre Kommunikation mit fünf Social-Media-Giganten offenlegen müssen.

Die Entscheidung geht auf eine Klage zurück, die Anfang des Jahres vom Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmitt, und dem Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeffrey Landry, eingereicht wurde und in der der Biden-Regierung vorgeworfen wird, mit den Big-Tech-Firmen Twitter, Meta (der Muttergesellschaft von Facebook), Youtube, Instagram und LinkedIn konspiriert zu haben, um bestimmte Standpunkte unter dem Vorwand zu zensieren, die Verbreitung von „Fehlinformationen“ oder „Desinformationen“ zu verhindern.

US-Bezirksrichter Terry Doughty wies im Juli die Biden-Administration an, die von den Klägern im Rahmen des Offenlegungsprozesses angeforderten Unterlagen zügig vorzulegen.

Am 2. August beantragten Schmitt und Landry die Herausgabe von Dokumenten und Informationen des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) und seines Direktors Fauci, der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, des Generalarztes für Chirurgie, Dr. Vivek Murthy, und der ehemaligen Geschäftsführerin des Disinformation Governance Board, Nina Jankowicz.

Die Anwälte der Kläger haben außerdem Auskunftsersuchen an die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency und deren Direktorin Jen Easterly, das U.S. Department of Homeland Security (DHS) und das U.S. Department of Health and Human Services (HHS) gerichtet.

Die Anfragen führten zu einer Reihe von Dokumenten, aus denen hervorging, dass mehr als 50 Mitarbeiter der Biden-Administration und 12 US-Behörden an einem Zensurversuch über soziale Medien beteiligt waren.

Einige Regierungsbeamte – darunter auch Fauci – verweigerten jedoch die Herausgabe von Unterlagen oder die Beantwortung von Fragen der Kläger mit der Begründung, die Kommunikation sei durch das Exekutivprivileg geschützt.

Die Regierung behauptete, dass Fauci nicht verpflichtet werden sollte, die Fragen der Kläger zu beantworten oder Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die sich auf seine Funktion als NIAID-Direktor oder auf seine Funktion als Bidens oberster medizinischer Leiter beziehen. Ferner versuchte die Regierung, Unterlagen und Antworten von Jean-Pierre zurückzuhalten.

Richter Doughty durchbrach am Dienstag die Pattsituation, indem er entschied, dass sowohl Fauci als auch Jean-Pierre den Fragen nachkommen und die angeforderten Unterlagen herausgeben müssen.

„Erstens“, so Richter Doughty in seinem Urteil, „sind die angeforderten Informationen offensichtlich sehr relevant für die Ansprüche der Kläger. Die Mitteilungen von Dr. Fauci wären für die Behauptungen der Kläger in Bezug auf die angebliche Unterdrückung von Äußerungen über die Theorie des Laborlecks zur Herkunft von COVID-19 und die angebliche Unterdrückung von Äußerungen über die Wirksamkeit von Masken und COVID-19-Sperren von Bedeutung. Die Kommunikation von Jean-Pierre als Pressesprecher des Weißen Hauses könnte für alle Beispiele der Kläger relevant sein.

Nach Ansicht von Richter Doughty:

„Die Beklagten der Regierung machen pauschal die gesamte Kommunikation von Dr. Fauci und Jean-Pierre mit Social-Media-Plattformen geltend und berufen sich dabei auf das Executive Privilege und das Presidential Communications Privilege.

„Die Kläger räumen ein, dass sie keine interne Kommunikation des Weißen Hauses verlangen, sondern nur externe Kommunikation zwischen Dr. Fauci und/oder Jean-Pierre und Social-Media-Plattformen Dritter.

„Dieses Gericht geht davon aus, dass die Kläger Anspruch auf die externe Kommunikation von Jean-Pierre und Dr. Fauci in ihrer Eigenschaft als Pressesprecher des Weißen Hauses und als leitender medizinischer Berater des Präsidenten auf Social-Media-Plattformen Dritter haben.“

Richter Doughty ordnete an, dass Fauci und Jean-Pierre dem Urteil innerhalb von 21 Tagen nachkommen müssen, und sagte, dass Fauci vollständige Antworten auf Fragen zu seiner Rolle als NIAID-Direktor geben muss.

Als Reaktion auf das Urteil verteidigte ein Beamter der Biden-Administration das Vorgehen der Verwaltung gegenüber Fox News: „Wie wir seit Beginn der Verwaltung in unserem Kampf gegen COVID-19 immer wieder gesagt haben, ist es für das amerikanische Volk von entscheidender Bedeutung, Zugang zu sachlichen, genauen und wissenschaftlich fundierten Informationen zu haben.“

„Wir glauben an die Meinungsfreiheit und unterstützen sie, und wir glauben auch, dass es für alle Medienplattformen, einschließlich der sozialen Medien, wichtig ist, sachliche wissenschaftliche Informationen darzustellen und Fehlinformationen und Desinformationen zu bekämpfen, die Leben kosten können“, so der Beamte abschließend.

Mary Holland, Präsidentin und Leiterin der Rechtsabteilung von Children’s Health Defense, sagte jedoch gegenüber The Defender, das Urteil sei eine „wirklich gute Nachricht“.

Holland sagt:

„Bis jetzt hat Dr. Fauci unter dem Mantel der ‚Unberührbarkeit‘ agiert und gedacht, er stünde über dem Gesetz. Er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass seine E-Mails öffentlich gemacht werden.

„Wir können uns nur vorstellen, was diese Tranche von E-Mails wahrscheinlich über Dr. Faucis unnachgiebige Zensur enthüllen wird – es wird nicht schön sein.“

Holland sagte, die Entscheidung von Richter Doughty sei „gerecht“ gewesen, weil er „einigen Anträgen der klagenden Generalstaatsanwälte auf Offenlegung stattgegeben und andere abgelehnt hat“.

So lehnte Doughty etwa die Forderung der Kläger ab, dass das HHS eine Suche nach relevanten Aufzeichnungen unter seinen 80.000 Angestellten durchführt, weil dies eine „unangemessene Belastung“ wäre. Er sagte jedoch, dass die HHS-Mitarbeiter, die in den Dokumenten von Meta identifiziert wurden, auf die Auskunftsersuchen antworten müssten.

Holland fügte hinzu:

Vor allem aber ordnete das Gericht an, dass die externen E-Mails von Dr. Fauci und Karine Jean-Pierre an soziale Medienplattformen bis zum 27. September, also innerhalb von 21 Tagen nach dem Urteil, vorgelegt werden müssen.

Bleiben Sie dran und holen Sie sich Popcorn. Diese E-Mails werden wahrscheinlich zeigen, wie die Zensur funktioniert hat – und wie sie jetzt beendet werden kann.

Jenin Younes, Rechtsberater der New Civil Liberties Alliance und Anwalt einiger der Kläger, sagte der Epoch Times:

Wir wissen aus der vorangegangenen Aufdeckungsrunde, dass die Bemühungen, die Äußerungen derjenigen zu zensieren, die mit der Regierung in der Covid-Politik nicht übereinstimmen, von ganz oben kommen. Die Amerikaner verdienen es, Anthony Faucis Beteiligung an diesem Unternehmen zu erfahren, zumal er öffentlich gefordert hat, dass bestimmte Personen, darunter zwei unserer Mandanten, Jay Bhattacharya und Martin Kulldorff, in den sozialen Medien zensiert werden.

„Es ist an der Zeit, dass sich Dr. Fauci für seine eklatante Missachtung der verfassungsmäßigen Rechte und bürgerlichen Freiheiten der Amerikaner verantworten muss“, so Younes weiter.

Die New Civil Liberties Alliance schloss sich im August der Klage an und erklärte in ihrer Fallzusammenfassung, dass die Klage auch Epidemiologen und Mitverfasser der Great Barrington Declaration, Dr. Jayanta Bhattacharya und Martin Kulldorff, sowie Dr. Aaron Kheriaty und Jill Hines vertritt.

Kläger drängen auf Vernehmung weiterer Biden-Beamter und reichen geänderte Klage ein

Im Rahmen des Urteils vom Dienstag gab Richter Doughty auch dem Antrag der Kläger statt, weitere Regierungsbeamte zu befragen, die sich auf die Überprüfung der Unterlagen stützen, die sie im Rahmen ihres früheren Antrags auf Offenlegung erhalten hatten.

Obwohl Fauci und Jean-Pierre dem ursprünglichen Antrag auf Offenlegung nicht nachkamen, enthüllten die erhaltenen Regierungsunterlagen „eine Armee von Bundeszensurbürokraten, darunter Beamte des Weißen Hauses, des HHS, des DHS, der CISA, der CDC, des NIAID, des Office of the Surgeon General, des Census Bureau, der FDA, des FBI, des State Department, des Treasury Department und der U.S. Election Assistance Commission“, so das NCLA in einer Pressemitteilung vom 1. September.

„Die Kommunikation zeigt, dass sich diese Bundesbeamten in jeder Hinsicht bewusst sind, dass der von ihnen ausgeübte Druck ein wirksames und notwendiges Mittel ist, um Social-Media-Plattformen zu einer verstärkten Zensur zu veranlassen. Der Leiter der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit) beklagte sogar die Notwendigkeit, das „Zögern“ der Social-Media-Unternehmen zu überwinden, mit der Regierung zusammenzuarbeiten“, so NCLA.

Die Angeklagten nannten 45 Beamte aus fünf Bundesbehörden als diejenigen, die mit Social-Media-Unternehmen über Fehlinformationen und Zensur kommuniziert haben.

Aus E-Mails und anderen Dokumenten, die von Meta, Twitter und Google zur Verfügung gestellt wurden, geht jedoch hervor, dass mehrere andere Beamte – darunter Beamte anderer Bundesbehörden und des Weißen Hauses – an den Bemühungen beteiligt waren.

Weiterhin hat Meta-CEO Mark Zuckerberg kürzlich offengelegt, dass das FBI ihn vor der Wahl 2020 wegen Desinformation kontaktiert hat – und dass Facebook die Verbreitung der ersten Hunder-Biden-Laptop-Geschichte unterdrückt hat.

„Mit jeder dieser neuen Enthüllungen sind die Kläger an die Beklagten herangetreten und haben sie gebeten, ihre Antworten auf die Offenlegung zu ergänzen, um die Mitteilungen der neu offengelegten Bundesbeamten einzubeziehen“, so die Kläger in einem kürzlich eingereichten Antrag.

„Die Beklagten haben sich geweigert, dies zu tun, mit der Begründung, dass keiner dieser neu entdeckten Beamten bisher verklagt oder verklagt worden ist und dass es eine unangemessene Belastung wäre, ihre Mitteilungen zu identifizieren und vorzulegen“.

Die Kläger baten darum, eine geänderte Klage einzureichen, die es ihnen ermöglicht, alle zusätzlichen Beamten als Beklagte zu benennen, um die Fragen zu klären.

Die geänderte Klage, so sagten sie, wird es ihnen ermöglichen, Aufzeichnungen und Informationen von jedem der Beamten anzufordern, die ursprünglich von der Biden-Regierung nicht offengelegt wurden.

Richter Doughty gab den Klägern am Dienstag 30 Tage Zeit, um eine geänderte Klage bei den zusätzlichen Behörden und/oder Personen einzureichen.

CHD erwartet Entscheidung in ähnlicher Klage gegen Facebook

Children’s Health Defense hat im August 2020 eine ähnliche Klage gegen Meta Platforms Inc. auch bekannt als Facebook, seine „unabhängigen Faktenprüfer“ und Mark Zuckerberg wegen angeblicher Absprachen mit der US-Regierung bei der Zensur der amerikanischen Öffentlichkeit eingereicht.

In der CHD-Klage wird Facebook vorgeworfen, eine Vereinbarung mit dem Weißen Haus getroffen zu haben, um eine ganze Kategorie von Äußerungen zu zensieren, den CHD-Vorsitzenden Robert F. Kennedy Jr. aus der Plattform entfernt zu haben und die Spendenschaltfläche von CHD auf Facebook entfernt zu haben, um den Verkehr stattdessen zu einer dritten Faktenprüfungsorganisation zu leiten, die um Spenden bittet.

CHD reichte im Dezember 2020 eine geänderte Klage ein. Das Bundesbezirksgericht im nördlichen Bezirk von Kalifornien wies die Klage am 29. Juni 2021 ab.

Richterin Susan Illston stellte in einer 45-seitigen Entscheidung fest, dass die Behauptungen von CHD – Facebook sei tatsächlich ein „staatlicher Akteur“ im Namen der Bundesregierung und betreibe falsche Werbung und Erpressung – keine rechtlichen Ansprüche begründen.

CHD legte Berufung ein. Nachdem CHD gegen den Antrag auf Klageabweisung argumentiert hat, wartet es nun auf eine Entscheidung.