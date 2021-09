Frankreich: Polizisten nehmen 2 Frauen brutal fest… müssen sich aber angesichts der großen Menge von Anti-Covid-Pass-Demonstranten in einem Pariser Einkaufszentrum zurückziehen (Videos)

Französische Bereitschaftspolizisten wurden gescholten, weil sie zwei Frauen brutal verhaftet hatten, nachdem sie vor einer großen Gruppe von Demonstranten gegen die sogenannten Coronavirus-Gesundheitspässe, die ein Einkaufszentrum im Zentrum von Paris stürmten, zurückgewichen waren.

Hunderte von Menschen drangen am Samstag in das Einkaufszentrum Forum des Halles ein, inmitten einer landesweiten Reihe von Demonstrationen gegen die Covid-19-Beschränkungen und -Mandate. In dem Einkaufszentrum, das teilweise unterirdisch liegt und mit dem U-Bahn-Knotenpunkt Chatelet-Les Halles verbunden ist, skandierte die Gruppe „Freiheit“.

Um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, setzten die Behörden eine Einheit der Bereitschaftspolizei ein, die BRAV-M, ein französisches Akronym für die motorisierten Brigaden zur Unterdrückung gewalttätiger Aktionen – obwohl die Menschenmenge nicht einmal technisch gesehen gegen das Verbot verstieß, Einkaufszentren ohne Gesundheitszeugnis zu betreten, da das Forum des Halles einer der wenigen Pariser Veranstaltungsorte ist, die von der Forderung nach einem Coronavirus-Pass ausgenommen sind.

Nach Angaben des Journalisten Clement Lanot wurden die Bereitschaftspolizisten, die versuchten, die Menge zu beruhigen, unter dem Druck der Demonstranten gezwungen, das Einkaufszentrum zu verlassen.

Auf mehreren Videos war zu sehen, dass die Spannungen sich steigerten, es aber nicht zu direkten Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und der Polizei kam. Laut BFMTV löste sich die Menge schließlich friedlich auf, ohne dass Verletzungen oder Schäden gemeldet wurden.

Französische Medien berichteten, dass nur drei Personen in dem Komplex wegen „Gewalt und Beleidigung der Polizei“ verhaftet wurden – doch ein angebliches Video der Verhaftung löste eine Flut von Empörung und Entrüstung aus.

In einem der im Internet verbreiteten Clips ist zu sehen, wie mindestens ein halbes Dutzend Beamte in voller Einsatzkleidung mit Schlagstöcken und Schilden in die U-Bahn-Station stürmen, sich auf zwei Frauen stürzen und eine von ihnen zu Boden stoßen.

Während unklar ist, warum die Frauen festgenommen wurden, wurde die Brutalität des Vorgehens fast einhellig als übertrieben angeprangert. Viele bezeichneten die Beamten als „Feiglinge“, die angesichts einer größeren Menschenmenge nicht besonders mutig gewesen seien. Andere witzelten sarkastisch, dass sich Frauen in Kabul, Afghanistan, sicherer fühlen könnten.

Hey dad, what do you and the other police do today? Did you catch a robber? Stop a murder?



No son. 20 of us in full riot gear chased down a terrified woman and beat her with batons because her papers weren’t in order.



I’m so proud of you dad. pic.twitter.com/A9WYhYWO4T