Die Übernahme Afghanistans durch die Taliban war das größte Versagen aller Zeiten der Geheimdienste der USA

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die technologische Überlegenheit der USA während des Afghanistankrieges irrelevant war und dass die menschlichen Quellen, auf die sie sich bei ihren Geheimdienstinformationen verließen, zu unzuverlässig waren.

Die Geschichte wird bezeugen, dass es nie ein größeres nachrichtendienstliches Versagen für die USA gegeben hat als die Übernahme Afghanistans durch die Taliban. Gegenstimmen könnten Pearl Harbor oder den 11. September anführen, aber es hat sich inzwischen herausgestellt, dass einige in den USA zumindest in gewissem Maße von diesen beiden Anschlägen wussten, auch wenn keine präventiven Maßnahmen ergriffen wurden, um sie zu vereiteln, aus welchen Gründen auch immer man spekulieren will. Der Irak-Krieg, auf den sich einige ebenfalls berufen, zählt in diesem Zusammenhang nicht, da die Geheimdienstinformationen, auf die man sich angeblich stützte, gefälscht waren und der Öffentlichkeit nur mitgeteilt wurden, um die internationale Wahrnehmung zur Unterstützung dieser im Voraus geplanten Kampagne zu beeinflussen. Die Übernahme Afghanistans durch die Taliban ist etwas ganz anderes als diese drei Beispiele, da die amerikanischen Geheimdienste dieses Szenario überhaupt nicht vorausgesehen haben.

Es stimmt zwar, dass einige in der CIA und im Außenministerium im Sommer davor gewarnt haben, aber es war zu spät für sie, noch etwas zu ändern, nachdem die massive Militärmaschinerie der USA ihren Rückzug bereits in Gang gesetzt hatte. Das ist aus professioneller Sicht völlig inakzeptabel, denn die Mitglieder der eigenen ständigen Militär-, Geheimdienst- und Diplomatenbürokratie („deep state“) wussten schon seit geraumer Zeit, dass ihr Land den Krieg verlieren würde. Beweise dafür sind das von Wikileaks veröffentlichte Afghan War Diary, das die Phase des Konflikts von 2004 bis 2010 abdeckt, und die Afghanistan Papers, die die Washington Post 2019 nach einer Anfrage im Rahmen des Freedom Of Information Act erhielt. Beide zeigen, dass der „tiefe Staat“ über den Krieg lügt, sich der Korruption bewusst ist und die Aussichten des Konflikts pessimistisch einschätzt.

Diese internen Beobachtungen bedeuteten nicht automatisch, dass die Taliban die Macht in Afghanistan übernehmen würden, noch bevor die USA ihren Abzug abgeschlossen haben, aber sie deuteten sehr stark darauf hin, dass dies mit der Zeit unausweichlich geschehen könnte. Dieses dramatische Szenario wurde vom „tiefen Staat“ übersehen, weil seine Mitglieder ihre eigenen Lügen über den Krieg glaubten, die sie der Öffentlichkeit zuliebe verbreiteten. Nach einer Weile waren sie nicht mehr in der Lage, die Wahrheit zwischen den Unwahrheiten objektiv zu erkennen. Sie wussten, dass die afghanische Nationalarmee (ANA) unverbesserlich korrupt und schlecht ausgebildet war, aber sie hatten nicht richtig eingeschätzt, wie demoralisiert sie schon immer war, schon gar nicht, nachdem US-Präsident Joe Biden sich verpflichtet hatte, den von seinem Vorgänger geplanten Abzug zu Ende zu führen, wenn auch mit einem verlängerten Zeitrahmen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, den sie übersehen hatten, war die wirklich populäre und rasch wachsende Anziehungskraft der Taliban unter den Durchschnittsafghanen, insbesondere unter denen, die in der ANA dienen. Der Gruppe gelang es, sich als nationale Befreiungsbewegung zu profilieren, obwohl sie von Russland und der übrigen internationalen Gemeinschaft nach wie vor als Terroristen eingestuft werden. Es gelang ihnen, sich überzeugend als das so genannte „kleinere Übel“ darzustellen, nachdem die USA und ihre ANA-Verbündeten während ihrer fast zwei Jahrzehnte dauernden angeblichen Anti-Taliban-Operationen unzählige Zivilisten als so genannte „Kollateralschäden“ getötet hatten. Die Taliban wandten sich auch entschieden gegen Korruption, nahmen mehr Minderheiten in ihre Reihen auf (auch in die Führungsriege) und konnten so einen Großteil der ANA ideologisch unterwandern.

Dies führte dazu, dass die USA unwissentlich Taliban-Sympathisanten im Umgang mit der hochmodernen Militärausrüstung im Wert von 85 Milliarden Dollar ausbildeten, die sie ihnen für den Kampf gegen diese Gruppe überließen. Das ist der Grund, warum so viele von ihnen massenhaft kapitulierten, als die Taliban die Tore ihrer Städte erreichten, insbesondere nachdem einige der standhaftesten Widerständler unter ihnen völlig demoralisiert waren, nachdem ihr ausländischer Schutzherr seine Luftunterstützung für sie eingestellt hatte. Die Regierung Ghani war daher mehr oder weniger auf der Flucht und hat außerhalb von Kabul und vielleicht ein paar Ecken einiger anderer Großstädte in der Praxis nie wirklich existiert. Der ehemalige Präsident widersetzte sich seinen Gönnern, indem er sich weigerte, zurückzutreten, um die Übergangsregierung zu unterstützen, die Amerika vor seinem Abzug bilden wollte, um einen gewissen Einfluss zu behalten.

Die USA hielten Ghani für ihre Marionette, und das war er in der Tat größtenteils auch, aber sein Ego war viel zu groß, um ihm zu erlauben, einfach so abzutreten, vor allem nachdem er so hartnäckig davon gesprochen hatte, bis zum Ende durchzuhalten. Schließlich floh er jedoch, als er merkte, dass er seinen eigenen Männern nicht trauen konnte, von denen viele insgeheim mit den Taliban sympathisierten und ihr Leben nicht riskieren wollten, um Kabul für ihn zu halten. Ghanis Hybris machte ihn blind für diese Realität, genauso wie die hegemoniale Hybris der USA sie blind machte für seine prinzipienfeste Weigerung, zurückzutreten, obwohl er ihre Marionette war. Wie bereits geschrieben, hat jeder aus beruflicher oder persönlicher Bequemlichkeit seine eigenen Lügen geglaubt und daher nicht den Willen gehabt, die Situation objektiv zu beurteilen. Das Endergebnis ist, dass die Taliban nicht nur Afghanistan übernommen, sondern auch die gesamte von den USA gelieferte militärische Ausrüstung erbeutet haben.

Im Nachhinein wird man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass dies das Ergebnis mehrerer zusammenwirkender Faktoren war. Erstens konnte der „tiefe Staat“ nicht zugeben, dass er den Krieg nach konventionellen Maßstäben nicht gewinnen würde und dass solche Maßstäbe für den Konflikt, den er führte, irrelevant waren. Dies führte zu dem zweiten Faktor, dass sie die Öffentlichkeit und sogar ihre eigenen Kollegen über alles belogen, was drittens zu einer alternativen Realität führte, in der sie ihre eigenen Lügen glaubten und sich zu weit von der objektiven Realität entfernten. Zuverlässige menschliche Geheimdienstinformationen hätten dazu beitragen können, diesen Tendenzen entgegenzuwirken, aber daran mangelte es offensichtlich. Die Taliban hatten wahrscheinlich unzählige Doppelagenten, die für sie arbeiteten und die USA mit weiteren Informationen versorgten, um ihr Wunschdenken zu untermauern und sie dazu zu bewegen, ihr kontraproduktives Vorgehen fortzusetzen.

Die Gruppe war dazu in der Lage, weil es für die USA keine anderen sinnvollen Möglichkeiten gab, Informationen über sie zu erhalten. Die Taliban verließen sich nicht auf die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie, wie es die meisten anderen nachrichtendienstlichen Ziele in der Welt tun. Ihre Nachrichten konnten daher nicht von der NSA abgefangen und analysiert werden, was dazu führte, dass die USA bei der Aufklärung unverhältnismäßig stark auf menschliche Quellen angewiesen waren, von denen die meisten wahrscheinlich Taliban-Sympathisanten waren (ob von Anfang an oder irgendwann), wenn nicht sogar geheime Mitglieder der Gruppe. Die Taliban wickelten die USA die ganze Zeit um den Finger, schickten sie auf wilde Verfolgungsjagden und täuschten sie absichtlich über das wahre Ausmaß ihrer Anziehungskraft an der Basis in der gesamten afghanischen Gesellschaft, was letztlich ihren historisch beispiellosen und fast unblutigen zweiwöchigen Befreiungsfeldzug zu einem so reibungslosen Erfolg machte.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die technologische Überlegenheit der USA während des Afghanistankriegs irrelevant war und ihre menschlichen Quellen zu unzuverlässig waren. Der „tiefe Staat“ glaubte schließlich seine eigenen Lügen, wodurch ein sich selbst erhaltender Kreislauf in Gang gesetzt wurde, der zur Formulierung noch kontraproduktiverer Politiken beitrug, und nur wenige hatten den Willen, alles, was ihnen die ganze Zeit vor Augen war, objektiv zu bewerten. Man kann daher sagen, dass die Ideologie der wichtigste Faktor in diesem Konflikt war: Die Ideologie der Taliban zog genügend Afghanen in ihre Reihen, so dass sie mit der Zeit eine nachrichtendienstliche Überlegenheit erlangten, während die liberal-demokratische Ideologie der USA sie davon überzeugte, dass ihre Mission des Nationenaufbaus niemals wirklich scheitern konnte. Wäre Amerika mit diesen beiden Faktoren richtig umgegangen, wäre der Krieg vielleicht anders ausgegangen.