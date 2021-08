Der französische Professor Christian Perronne wurde in einem Interview mit UK Column gefragt, ob ungeimpfte Menschen Angst vor „Corona-Varianten“ haben müssten. „Genau das Gegenteil ist der Fall!“, antwortete der Impfstoffexperte. „Geimpfte Menschen sind gefährdet. Es ist inzwischen in mehreren Ländern erwiesen, dass gerade geimpfte Personen unter Quarantäne gestellt werden sollten.

„Ungeimpfte Menschen sind nicht gefährlich, geimpfte Menschen stellen eine Gefahr für andere dar“, betonte der französische Professor, der lange Zeit Vorsitzender eines Ausschusses war, der die Regierung in der Impfpolitik berät.

„Dies wurde jetzt in Israel bewiesen, wo ich mit vielen Ärzten in Kontakt stehe“, sagte Perronne. Dort gibt es große Probleme: Die schwerkranken Corona-Patienten in den Krankenhäusern werden geimpft. Auch in Großbritannien, wo die Impfraten hoch sind, gibt es Probleme, sagte der Arzt.

Er betonte, dass die „Varianten“ nicht sehr gefährlich seien und an Virulenz verlieren würden. Er sagte, dass in dem Krankenhaus, in dem er arbeitet, dem Hôpital Raymond-Poincaré in Garches, zwischen März und April 2020 mehr als 50 Corona-Patienten zu verzeichnen waren. Während der „zweiten“, „dritten“ und „vierten“ Welle waren es weit weniger, und die Krankenhäuser waren nicht mehr voll.

Das ist der Beweis, dass diese Impfung kein Impfstoff ist.

„Aber in den Medien wurde behauptet, dass alle Krankenhäuser voll mit Patienten sind. Das ist nicht wahr. Es gab eine Epidemie, aber die „Varianten“ wurden immer weniger virulent“, sagte er und fügte hinzu, dass die Epidemie in vielen Ländern inzwischen vorbei ist.

In vielen Ländern flammte die Epidemie nach der Einführung des Impfstoffs wieder auf. In Vietnam wurden nur wenige Todesfälle verzeichnet, und die Epidemie war vorbei. Dann wurde beschlossen, die gesamte Bevölkerung zu impfen, und die Sterblichkeitsraten stiegen wieder an. „Das ist der Beweis, dass diese Impfung kein Impfstoff ist“, so Professor Perronne.