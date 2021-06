Frau des Senators von Oregon und eine 19-jährige Studentin gehören zu den letzten Opfern der Covid-Impfstoffe und mehr…

Es kommen weiterhin tragische Geschichten, die den schrecklichen Verlust von Menschenleben und die verkrüppelnden Auswirkungen der COVID-19-Spritzen dokumentieren, die von vielen Ärzten und Wissenschaftlern jetzt als „Biowaffen“ bezeichnet werden.

Die meisten davon sind einfach Statistiken, die an VAERS gemeldet werden, wo sie von der CDC aufgezeichnet werden können oder auch nicht, aber für die Familien sind sie ein tragischer Verlust von Leben, und wir werden weiterhin Namen und Gesichter zu diesen „Statistiken“ von unnötigen Todesfällen und verkrüppelnden Verletzungen nach diesen Biowaffen-Injektionen setzen, die von Eugenikern entwickelt wurden und die nicht einmal legal „Impfstoffe“ genannt werden können.

In der heutigen Zusammenfassung bringen wir Ihnen die Nachricht von drei Todesfällen, darunter die Frau eines Senators aus Oregon, eine junge 19-jährige Studentin der Northwestern University und ein 18-jähriger italienischer Teenager, dessen Tod Italien dazu veranlasste, die AstraZeneca-Injektionen für Personen unter 60 Jahren auszusetzen. Eine andere Frau aus Oregon erlitt Blutgerinnsel im Gehirn, in der Lunge, im Magen und im Rachen und hat Angst, nachts schlafen zu gehen.

Lawanda Manning, Ehefrau von Oregon Senator James Manning, Jr. stirbt weniger als zwei Monate nach Erhalt von COVID-19-Spritze

Sie soll am 11. Juni 2021 gestorben sein und wurde am 16. April mit einer COVID-19-Spritze „vollständig geimpft“, wie ein auf Instagram gepostetes Foto von ihr und ihrem Mann zeigt.

Senator James Manning, Jr. gab ihren Tod am 12. Juni auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Sie war offenbar sehr beliebt bei den Politikern von Oregon, von denen viele ihr Leben würdigten, obwohl in keiner der Nachrichten, die ich las, erwähnt wurde, dass sie eine COVID-19-Injektion erhielt.

Lawanda Manning, Ehefrau und legislative Beraterin des Senators James Manning, ist am Freitag, den 11. Juni, gestorben.

Der Präsident des Senats von Oregon, Peter Courtney, gab den Tod von Lawanda Manning am Freitag in einer E-Mail bekannt. Courtney sagte, „das Oregon State Capitol hat eine seiner gütigsten Seelen verloren“.

„Lawanda war voll von Liebe, Lachen und Freude. Wo immer sie hinging, erhellte sie den Raum und zauberte ein Lächeln in die Gesichter. Großzügig und voller Mitgefühl suchte sie immer nach Wegen, das Leben für andere besser zu machen“, so Courtney in der E-Mail.

„Lawanda war eine unglaubliche Frau, Ehefrau und Freundin. Mein Herz schlägt für ihren Ehemann James. Sie war sein Fels. Sie teilten eine starke Bindung. Sie wird vermisst werden.“

Senator Manning, ein Demokrat, repräsentiert den Senatsbezirk 7 in Oregon, der den Norden von Eugene, den Westen von Eugene, Santa Clara und Junction City umfasst. Lawanda Manning diente als seine legislative Assistentin, eine administrative Unterstützung und eine dem Wähler zugewandte Position.

Die Bürgermeisterin von Eugene, Lucy Vinis, sagte, dass Lawanda Manning eine wichtige Förderin für bürgerliche und soziale Belange in der lokalen Gemeinde war. Vinis sagte, ihre vielen Beiträge werden vermisst werden.

Der Oregon Legislative Black, Indigenous and People of Color (BIPOC) Caucus sagte in einer Erklärung, dass „Miss Lawanda“ „der Fels ihres Mannes und ein Mentor für alle war; ein helles Licht für viele Mitarbeiter, Mitglieder der Legislative und ihre Familien.“

„Sie war nicht eine Frau, die hinter den Kulissen arbeitete. Sie war eine Führungspersönlichkeit in der Gemeinde, die den Vorsitz der Oregon Commission on Black Affairs innehatte und dabei half, eine historische Welle des Fortschritts im Bereich der Bürgerrechte und der sozialen Gerechtigkeit einzuleiten“, heißt es in der Erklärung. „Ihr Vermächtnis beruht auf ihrer unerschütterlichen Hingabe an den Fortschritt und der unerschütterlichen Liebe, die sie den vielen Leben schenkte, die sie berührte. Miss Lawanda ist unersetzlich und wird sehr vermisst werden.“

„Sie war ein so liebenswerter Mensch. Sie hat sich so sehr für unsere Gemeinschaft engagiert. Sie war so intelligent und einfühlsam, und es war einfach ein Vergnügen, mit ihr zu arbeiten und sie kennenzulernen. Es ist ein Verlust für unsere Gemeinde und unseren Staat“, sagte Vinis.

Student der Northwestern University scheint an einer Herzentzündung im Zusammenhang mit dem Impfstoff COVID gestorben zu sein

Auszug:

Eine 19-jährige Studentin der Northwestern University starb am 11. Juni, zwei Monate nachdem sie ihre erste Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs erhalten hatte und einen Monat nach Erhalt der zweiten Dosis.

Während ihre Ärzte die Ursache ihres Todes nicht vollständig bestätigt haben, scheint es, dass Simone Scott an Myokarditis, einer Entzündung der Herzmuskeln, litt. Die Ärzte des Northwestern Memorial Hospitals waren in der Lage, ein neues Herz für Scott zu beschaffen, aber das hielt weniger als eine Woche.

Die Universität teilte den Studenten offenbar mit, dass sie nach einer Herztransplantation gestorben sei. „Scotts Tod kam Wochen nach einer Herzkomplikation im Mai, die zu einer Herztransplantation führte“, berichtete The Daily Northwestern. Die private Universität nördlich von Chicago schickte am vergangenen Wochenende eine E-Mail an die Universitätsgemeinschaft.

„Sie verstarb an den Folgen einer Lungenentzündung und war von ihren Eltern umgeben“, so die Campus-Zeitung.

„Sie hatte gerade ihre zweite Impfung am 1. Mai erhalten“, berichtete WLWT 5.

Die Journalismus-Studentin von Northwestern „erlitt am Sonntag, den 16. Mai, einen Fall von offensichtlicher Myokarditis-induziertem Herzversagen“, sagte der ehemalige New York Times-Reporter Alex Berenson in einem Beitrag vom 14. Juni. Es scheint, dass Berenson mit den Eltern von Scott sprach.

THREAD



19-year-old Simone Scott was excited to get her second dose of @moderna_tx’s #Covid vaccine on May 1.



Now her mother Valerie Kraimer is arranging her funeral. pic.twitter.com/BOAwSynrFz — Alex Berenson (@AlexBerenson) June 14, 2021

„Die Ärzte scheinen wiederholt Signale übersehen zu haben, als sich Simones Zustand in den zwei Wochen nach ihrer zweiten Spritze verschlechterte – bevor sie abrupt zusammenbrach“, sagte Berenson. Sein Thread geht weiter ins Detail der Zeitlinie.

Scott erhielt den Impfstoff auf eigenen Wunsch – aber ihre Universität hat jetzt ein Mandat, dass Studenten es erhalten, bevor sie zum Campus zurückkehren.

Während die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zuvor die Risiken einer Myokarditis durch den COVID-Impfstoff heruntergespielt haben, haben sie nun begonnen, die Berichte weiter zu untersuchen.

Die CDC „untersucht 226 Fälle von Myokarditis, die Entzündung des Herzmuskels im Herzen, und Perikarditis, die Entzündung des Herzbeutels, unter jungen, geimpften Männern,“ The Hill berichtet.

Berichte über Herzentzündung post-Impfung bei jüngeren Menschen begann im Mai zuzunehmen.

Camilla Canepa: 18-jährige Italienerin entwickelt Blutgerinnsel, tot zwei Wochen nach experimentellen AstraZeneca Schuss

Wir berichteten bereit hier.

Barbara Buchanan: 63-jährige Frau aus Oregon hat Angst, dass sie nach mehreren Blutgerinnseln von Johnson & Johnson jeden Tag sterben wird

Auszug:

BEAVERTON, OREGON – Eine 63-jährige Frau glaubte, dass sie das Richtige tat, indem sie dem Zwang der Regierung und der Mainstream-Medien nachgab. Jetzt hat sie Angst davor, einzuschlafen und irgendwann nicht mehr aufzuwachen.

Frau Barbara Buchanan erhielt laut KATU Channel 2 die experimentelle Johnson & Johnson-Virusvektor-DNA, die am oder um den 5. Mai geschossen wurde .

Die Food and Drug Administration (FDA) und die Centers for Disease Control (CDC) erklärten gemeinsam, dass die J&J-Spritzen Blutgerinnsel verursachen. Aber sie, wie auch die Mainstream-Medien, betonten die Worte „selten“ und „sehr selten“. Fauci setzte sich für die Spritzen ein, und die Regierung nahm die Injektion der Massen mit ihnen wieder auf.

Für einige Tage nach der Impfung schien alles in Ordnung zu sein. Tatsächlich hatte Frau Buchanan nicht einmal einen wunden Arm, über den die große Mehrheit der Empfänger der experimentellen Spritze berichtet.

Aber etwa eine Woche später begann sie, Blutbrocken auszuhusten. Sie erzählte KGW 8 News in Portland, dass sie auch Fieber hatte, Krämpfe in den Beinen und fühlte sich sehr erschöpft.

Frau Buchanan ging in die Notaufnahme des Providence St. Vincent Medical Center. Die Ärzte ordneten sofort eine Computertomographie an, nachdem sie ihre Lunge mit dem Stethoskop abgehört hatten. Frau Buchanan hatte Blutgerinnsel in ihrem Gehirn, in der Lunge, im Magen und im Rachen.

Das medizinische Personal sagte, dass die Blutgerinnsel durch die Johnson & Johnson-Spritze verursacht wurden. Aber Dr. Ray Moreno spielte die Situation herunter, indem er die Blutgerinnsel als „sehr selten“ bezeichnete und die Leute ermutigte, sich trotzdem impfen zu lassen.