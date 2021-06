Ex-Frau von Bill Gates geht nun in die Politik

rt.com: Die ehemalige Ehefrau des Milliardärs, die sich nun Melinda French Gates nennt, hat keine Zeit damit verschwendet, eine Auswahl an hochrangigen Persönlichkeiten in der Innenpolitik ausfindig zu machen, um sie mit ihren Infrastrukturplänen zu umwerben, heißt es in dem Bericht. Am Montag machte sie sich auf nach Washington DC, um mit dem Weißen Haus Chief of Staff Ron Klain und Innenpolitik Berater Susan Rice zu sprechen, während sie plant, Senator Patty Murray (D-Washington) am Dienstag zu besuchen.

Murray ist nicht nur Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten, sondern auch Vorsitzender des Unterausschusses für Arbeit, Gesundheit und menschliche Dienste sowie Bildung. Solche Komitee-Aufträge würden sicherlich Gates gefallen, die Berichten zufolge die gigantische Covid-19-Impfstoffinitiative der Bill und Melinda Gates Foundation mit einem Lobbying-Vorstoß für mehr bezahlten Urlaub und Kinderbetreuung verfolgt hat.

Unter der Ägide ihrer Organisation Pivotal Ventures, die sie 2015 unabhängig von ihrem Ehemann gegründet hat, hofft die ehemalige Microsoft-Managerin, die Biden-Administration davon zu überzeugen, einige ihrer Maßnahmen für Infrastruktur und bezahlten Urlaub als Teil des Infrastrukturpakets zu übernehmen, das er den Amerikanern versprochen hat.

Wenn jedoch der jüngste Vorstoß der Biden-Administration, bezahlten Urlaub und andere Leistungen, die traditionell als „Vergünstigungen“ angesehen werden, als „Pflegeinfrastruktur“ neu zu definieren, vorankommt, werden die Demokraten jede Hilfe brauchen, die sie bekommen können, um es durchzudrücken – besonders von einer einflussreichen Figur wie Gates.

Während die Trennung der Gates‘ in den US-Medien auf Melindas Unbehagen mit Bills langjähriger Beziehung zu dem berüchtigten Pädophilen Jeffrey Epstein zurückgeführt wurde, gab es schon immer Spekulationen über seine Untreue. Selbst als er Melinda 1994 heiratete, geschah dies Berichten zufolge mit der Abmachung, dass Bill ein langes Wochenende pro Jahr mit seiner alten Flamme Ann Winblad verbringen dürfe.

Gates‘ Ex-Freundin erklärte, dass sie dem Paar ihren Segen gab und lobte Melinda nicht für ihren Witz oder ihre Schönheit oder gar ihre Hingabe an Bill, sondern für ihr „intellektuelles Durchhaltevermögen“, was darauf hindeutet, dass der Microsoft-König einen eher käuflichen Ansatz zum „Niederlassen“ wählte. Die Vorstellung, dass Melinda sich erst jetzt – Jahre nach der Tat – genug über den Epstein-Vorfall aufgeregt hat, um sich von ihrem wohlhabenden Gatten scheiden zu lassen, ist schwer zu glauben, und wenn man davon ausgeht, dass die Ehe tatsächlich „unwiederbringlich zerbrochen“ ist, muss man sich fragen, wie sie so lange in diesem „zerbrochenen“ Zustand überdauert hat, bevor das Paar schließlich den Stecker zog.

Epstein, der 2019 im Gefängnis starb – durch seine eigene Hand, so die offizielle Version – hatte das Paar mit dem irritiert, was Dritte als „endloses Namedropping“ bezeichneten, indem er mit den reichen und berühmten Typen prahlte, mit denen er abhing.

Mehr besorgniserregend für Familie Gates war seine „Gewohnheit zu prahlen, dass er ein inoffizieller Berater von Bill Gates war“, nach einem Daily Beast Bericht über das Paar im vergangenen Monat – eine Behauptung die aber bestritten wurde.