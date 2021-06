ArrestBillGates geht in Indien viral: Hier die Gründe warum Inder auf die Gates-Stiftung wütend sind

Am Sonntag begann in Indien auf Twitter eine breite Kritik an Microsoft-Gründer Bill Gates mit #ArrestBillGates. Gates wird vorgeworfen, im Jahr 2009 über seine NGO Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) ein Programm finanziert zu haben, in dem einheimische Impfstoffe an Stammeskindern getestet und sterilisiert wurden.

Es wird behauptet, dass die Bill and Melinda Gates Foundation eine ungesetzliche klinische Studie eines Impfstoffs an Stammeskindern durchgeführt hat, ohne die Zustimmung der Eltern.

Einem Bericht von GreatGameIndia und dem off-guardian.org (die deutsche Version: Grauenhafte Experimente! Wie Bill Gates und Big-Pharma Kinder als Versuchskaninchen missbrauchten und damit durch kamen) zufolge führte eine in Seattle ansässige Nichtregierungsorganisation, das Program for Appropriate Technology in Health (PATH), mit finanzieller Unterstützung der BMGF Versuche in Khammam in Telangana durch, bei denen sie 14’000 indigenen Mädchen im Alter von 10-14 Jahren den Impfstoff gegen Humane Papillomaviren (HPV) verabreichte.

Der Bericht legt nahe, dass viele Kinder krank wurden und vier Mädchen starben, nachdem sie mit Gardasil geimpft worden waren. Ihre Familien wussten jedoch nicht, dass ihre Kinder damit geimpft wurden. Es wird vermutet, dass die meisten Eltern der Mädchen keine Kenntnis von den Versuchen hatten, da die Mädchen in von der Regierung betriebenen Wohnheimen lebten.

Hansraj Meena, sozio-politischer Aktivist und Gründer der Tribal Army, teilte diese Nachricht heute auf Twitter mit.

This is a story where a foreign entity uses 14,000 Indian tribal girls as guinea pigs. Several died and many had severe side effects. But the company and its drug prosper and make millions. There was a pact of silence globally. #ArrestBillGates https://t.co/7Oo5ds1o7U — Hansraj Meena (@HansrajMeena) May 30, 2021

Dies ist eine Geschichte, in der ein ausländisches Unternehmen 14’000 indianische Stammesmädchen als Versuchskaninchen benutzt. Mehrere starben und viele hatten schwere Nebenwirkungen. Aber die Firma und ihr Medikament gedeihen und machen Millionen. Weltweit gab es einen Pakt des Schweigens. #ArrestBillGates

Der Aufruf verbreitet sich nun und auf Twitter. Hier können weitere Tweets gelesen werden.

Der Artikel hier: Grauenhafte Experimente! Wie Bill Gates und Big-Pharma Kinder als Versuchskaninchen missbrauchten und damit durch kamen