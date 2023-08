Frau ist so glücklich wie ein Kind, nachdem sie im Supermarkt mit der Hand bezahlt hat. Video

In den sozialen Medien kursiert das Video einer Frau, die im Supermarkt mit der Hand bezahlt. Seit Kurzem können Kunden der Supermarktkette Whole Foods bei Amazon mit einem Scan ihrer Handfläche bezahlen.

„Ich bin bei Whole Foods und bezahle meine Einkäufe mit der Hand“, sagt die Frau. Sie lässt ihre Handfläche scannen und fragt: „Hat es funktioniert?“

Nachdem sie ihre Einkäufe bezahlt hat, ist sie glücklich wie ein Kind.

These people go through life delusional.



They have no idea what’s coming… pic.twitter.com/6xVg8u9CMv