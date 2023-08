Alles, was Sie über die „Eris“-Variante von Covid wissen müssen

Kit Knightly

Die große Nachricht der letzten Tage ist, dass Covid“ wieder da ist… wieder. Diesmal ist es die Variante „Eris“, benannt nach der griechischen Göttin des Streits und der Zwietracht, die zum ersten Mal seit… wer weiß wie lange, eine Häufung der Fälle verursacht haben soll.

In den meisten Berichten darüber wird detailliert beschrieben, wie sie angeblich mit Omikron oder Arcturus oder all den anderen Namen, die in den Schlagzeilen auftauchen, zusammenhängt.

Das, oder die Symptome.

Das sind eine laufende Nase und Halsschmerzen und… na ja, Sie wissen schon. Das einzig Bemerkenswerte an dieser Stelle ist, dass der „Verlust des Geruchssinns“, der so lange als Aushängeschild von Covid verkauft wurde, nicht mehr als gängiges Symptom gilt.

Yahoo berichtete sogar – ohne einen Hauch von Ironie -, dass der angebliche Anstieg der „Fälle“ darauf zurückzuführen sei, dass die Menschen mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen:

Schlechtes Wetter, das die Menschen dazu veranlasst, mehr Zeit in geschlossenen Räumen zu verbringen, und eine nachlassende Immunität wurden für den Anstieg verantwortlich gemacht.

… eine merkwürdige Position, wenn man bedenkt, dass beim letzten Mal das Einsperren geholfen haben soll.

Wie auch immer, hier ist alles, was man über die Eris-Variante wissen muss:

Sie ist Blödsinn.

Genau wie alle anderen.

Mehr muss man eigentlich nicht sagen, oder?

Sicher, die Medien werfen uns weiche Bälle zu, die wir über den Zaun werfen sollen, und reden wieder von „Symptomen“ und „Infektionsrate“, als ob die letzten drei Jahre all diese Worte nicht bedeutungslos gemacht hätten. Aber wir sind – oder sollten – längst über den Punkt hinaus, an dem wir gegen den Mainstream argumentieren.

Wir wissen alles, was wir über die Symptome wissen müssen – sie sind „in der Regel mild“ und „grippeähnlich“, denn Covid ist nichts anderes als eine neu bezeichnete endemische Atemwegserkrankung. Wir wissen, dass die Todesstatistiken erfunden sind und die Tests nur dazu dienen, Fälle zu produzieren.

All das wissen wir, und selbst diese Wiederholung ist überflüssig, um ehrlich zu sein.

Der einzige Aspekt von Eris, der eine Diskussion wert ist, ist die Frage, warum er in den Zeitungen steht, und selbst diese Antwort ist kürzer als üblich.

Eris gibt es, weil die „Cerberus“-Hitzewelle vorbei ist und der Juli in Großbritannien für die Jahreszeit untypisch kalt und feucht war. Weil der Herbst vor der Tür steht und es keine großen Sportereignisse mehr gibt, die Just Stop Oil für eine Weile stören könnten.

Kurz gesagt, Eris ist das, was passiert, wenn die Menschen sich weigern, wegen des Klimawandels in Panik zu geraten.

Tatsächlich können wir in den nächsten Tagen mit Schlagzeilen rechnen, die Eris mit dem Klima in Verbindung bringen.

Das Problem dabei ist, dass sich die Menschen, genau wie beim Klimawandel, nur eine gewisse Zeit lang von Worten in Angst und Schrecken versetzen lassen. Die Medien haben den Begriff „globale Erwärmung“ so oft wiederholt, dass er seine Bedeutung verloren hat, und die Zeitungen mit so vielen apokalyptischen Vorhersagen gefüllt, die nie eingetroffen sind, dass die Menschen abgestumpft sind und ihn jetzt herausfiltern, auch wenn sie es nicht merken.

Das Gleiche wird mit Covid passieren; je mehr sie es als Schreckgespenst wieder hervorholen, desto weniger Leute werden springen.