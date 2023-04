Freiheit für diejenigen, die Missetaten der Regierung aufdecken, Gefängnis für diejenigen, die versuchen, sie zu vertuschen

Caitlin Johnstone

Der stets aufschlussreiche Branko Marcetic hat bei Jacobin einen neuen Artikel mit dem Titel „After the Ukraine Documents Leak, Mainstream Media Is Missing the Story“ veröffentlicht, in dem es um die Art und Weise geht, in der imperiale Narrativ-Manager den Diskurs über die von Jack Teixeira in den Pentagon-Leaks veröffentlichten Informationen manipuliert haben.

Marcetic kritisiert die Art und Weise, wie Massenmedien wie die Washington Post und die New York Times (die Teixeira aufgespürt und geoutet haben, bevor das FBI ihn überhaupt verhaftet hat) die Diskussion von den Inhalten der Lecks weg zu Diskussionen darüber führen, wie schlimm die Lecks sind und was für ein schlechter, schlechter Mensch Teixeira ist.

„Was ist schädlicher für die US-Demokratie?“, fragt Marcetic. „Dass der Präsident heimlich Soldaten in ein unglaublich gefährliches, ständig eskalierendes Kriegsgebiet schickt, dabei ausdrücklich ein Versprechen bricht und gegen den Willen der Mehrheit der Wählerschaft handelt? Oder dass die Öffentlichkeit endlich darüber informiert wurde? Wenn wir wirklich glauben, dass ‚Demokratie im Dunkeln stirbt‘, dann ergibt es wenig Sinn, sich vehement dagegen zu wehren, ein Licht einzuschalten.“

„Es bedeutet auch, dass weniger Zeit und Energie darauf verwendet wird, über den jahrelangen, überparteilichen Krieg gegen undichte Stellen nachzudenken, in den dieser junge Flieger als letztes verwickelt wurde“, fügt Marcetic hinzu. „Es bedeutet, dass niemand über die mittlerweile routinemäßige Praxis der Regierung diskutiert, das Leben von Menschen wegen zugegebenermaßen unbedeutender Lecks zu ruinieren, und darüber, wie der Sinn darin besteht, zukünftige Lecksucher einzuschüchtern und sicherzustellen, dass die politische und wirtschaftliche Elite weiterhin im Verborgenen agieren kann.“

Anstatt die atemberaubenden Enthüllungen über das Durchsickern der ukrainischen Kriegsdokumente zu veröffentlichen, konzentrieren sich das politische Establishment und die Mainstream-Medien stattdessen auf das Durchsickern und darauf, was die Regierung unternimmt, um sicherzustellen, dass ein derartiges Durchsickern nicht noch einmal passiert.

Rather than the jaw-dropping disclosures of the Ukraine war documents leak, the political establishment and mainstream media are instead fixating on the leaker and what the government is doing to make sure a leak like this doesn’t happen again. https://t.co/swsLgf0XUi — Jacobin (@jacobin) April 17, 2023

Ich habe viele Diskussionen über die Möglichkeit gesehen, dass Teixeira ein unwissentlicher Sündenbock ist und dass diese undichten Stellen vom US-Geheimdienstkartell platziert wurden, um verschiedene außenpolitische Agenden zu unterstützen und/oder Zustimmung für das abscheuliche RESTRICT-Gesetz zu erzeugen, und das ist möglich – die US-Regierung selbst ist bei Weitem diejenige, die am häufigsten Dokumente der US-Regierung weitergibt. Aber unabhängig davon, ob dies der Fall war oder nicht, scheint es eine sichere Sache zu sein, dass dieser junge Mann viele Jahre hinter Gittern in einem der drakonischsten Gefängnissysteme auf diesem Planeten verbringen wird.

Teixeiras Leben wird ruiniert, vielleicht für immer, mit der Begründung, er habe die Wahrheit über seine Regierung verraten. Das ist das einzige Verbrechen, dessen er beschuldigt wird.

Und ich glaube, dass die Leute nicht genug darauf achten, wie verrückt und empörend es ist, dass so etwas passiert. Es ist eines dieser Dinge, die umso ärgerlicher sind, je mehr man darüber nachdenkt. Die Regierung hat kein Recht, der Öffentlichkeit wichtige Angelegenheiten, die für ihre Interessen relevant sind, vorzuenthalten, schon gar nicht solche, die mit den Lügen und Missetaten ihrer Regierung zu tun haben, und sie hat noch weniger Recht, Menschen zu bestrafen, die versuchen, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, wo sie hingehören.

Wenn Missetaten der Regierung aufgedeckt werden, sollten nur diejenigen bestraft werden, die sie begangen haben, und diejenigen, die versucht haben, sie zu vertuschen. Teixeira, Edward Snowden, Julian Assange, Daniel Hale, David McBride – sie alle sollten frei und ohne Angst vor Verfolgung leben. Und diejenigen, die sie verfolgt haben, sollten inhaftiert werden.

Es ist einfach so verrückt, wie selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass Regierungen diese Geheimnisse aus guten und edlen Gründen bewahren, die mit so viel Gewalt wie nötig geschützt werden müssen, obwohl wir genau wissen, dass dies falsch ist und seit Generationen wissen. Wie Julian Assange einmal sagte: „Die überwältigende Mehrheit der Informationen ist geheim, um die politische Sicherheit zu schützen, nicht die nationale Sicherheit.“

Die Menschen sollten nicht dafür bestraft werden, dass sie die Geheimnisse der Regierung aufdecken, sondern die Regierungen sollten dafür bestraft werden, dass sie Geheimnisse vor den Menschen haben.

Es sollte nicht illegal sein, die Missbräuche und Täuschungen der Regierung aufzudecken, sondern es sollte illegal sein, dass die Regierung missbraucht und täuscht.

Die Regierung behauptet, sie benötige Geheimhaltung, um Kriege zu gewinnen und die Freiheit zu schützen. Die Geschichte zeigt, dass die Regierung Geheimhaltung benötigt, um Kriege zu beginnen und die Freiheit einzuschränken.

Die Menge an Macht, die Sie haben, sollte umgekehrt proportional zu der Menge an Geheimhaltung sein, die Ihnen erlaubt ist. Diejenigen, die die meiste Macht haben, sollten ein völlig offenes Buch sein, das vor niemandem etwas verbergen darf, während diejenigen mit der geringsten Macht eine völlig ungehinderte Privatsphäre haben sollten. Stattdessen ist genau das Gegenteil der Fall: Gewöhnliche, machtlose Menschen werden immer mehr überwacht, während die Regierungen immer geheimnisvoller und unberechenbarer werden.

Die Abschaffung des Staatsgeheimnisses würde so viele Probleme lösen – zum einen, weil Amtsmissbrauch am besten im Dunkeln funktioniert, und zum anderen, weil es der Demokratie eine Chance geben würde, indem es die Wähler in die Lage versetzt, informierte Entscheidungen darüber zu treffen, was in ihrer Welt vor sich geht. Man kann nicht behaupten, Demokratie zu haben, wenn man Regierungsgeheimnisse, Zensur, Propaganda, die Manipulation von Algorithmen im Silicon Valley und den Krieg gegen den Journalismus einsetzt, um zu kontrollieren, was die Menschen sehen. Die Menschen können ihre Stimme nicht nutzen, um positive Veränderungen zu bewirken, wenn sie nicht sehen können, was passiert.

Das ist die Sache mit dem Slogan der Washington Post „Demokratie stirbt in der Dunkelheit“: Er ist absolut wahr. Es ist nur so, dass die Washington Post aktiv dazu beiträgt, dass die Dinge im Dunkeln bleiben.

Sollte ich jemals über eine magische Wunderlampe stolpern, gibt es eine Grenze für die Dinge, die ich bereit wäre, an der Welt zu ändern, weil ich nicht in die menschliche Souveränität eingreifen möchte, aber die Fähigkeit der Mächtigen, die Wahrheit zu verschleiern und zu verzerren, zu beseitigen, ist etwas, für das ich mich gerne einsetzen würde. Schluss mit der Geheimhaltung durch die Regierung, Schluss mit der Zensur, Schluss mit der Propaganda, Schluss mit der Manipulation der Algorithmen im Silicon Valley und Schluss mit dem Krieg gegen den Journalismus, damit die Menschen sehen können, was in ihrer Welt wirklich vor sich geht, und dazu beitragen können, die Dinge in eine positive Richtung zu lenken.