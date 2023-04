NATO-Erweiterung versus OPEC+-Ölschock

Die Aufnahme Finnlands in die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) und die damit einhergehende Erweiterung hat der westlichen Welt, die Russland angeblich für den Schutz von Demokratie und Menschenrechten bekämpft, angeblich viel Freude bereitet. Der wahre Zweck dieses Kampfes ist, wie wir bereits wissen, die Erhaltung der vom Westen – hauptsächlich von den USA – dominierten Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre die Form einer einseitigen US-Hegemonie annahm. Angesichts der Tatsache, dass Russland – und China – dieser einseitigen Hegemonie der USA den bisher deutlichsten Schlag versetzt haben, setzen diese alles daran, mehr und mehr Verbündete zu gewinnen, um ihre Position gegenüber einer sehr großen Bedrohung zu stärken. Die Erweiterung der NATO ist einer der vielen Schritte, die der Westen – wiederum hauptsächlich die USA – in letzter Zeit unternommen hat, um die Weltordnung zu erhalten. Doch der aktuelle militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (NATO) hat die Welt in vielerlei Hinsicht verändert. Zum einen können die USA trotz der NATO-Erweiterung nicht einmal hoffen, Russland weltweit erfolgreich zu „isolieren“. Was China betrifft, so können sich die USA weder von China „abkoppeln“, ohne einen hohen Preis zu zahlen, noch werden sie dies ohne geopolitische Konsequenzen tun.

Die jüngste Entscheidung der OPEC+-Länder, ihre Fördermengen zu drosseln – und damit die Ölpreise zu erhöhen – zeigt vorwiegend, dass die mächtigsten Ölproduzenten der Welt weiterhin an der Seite Russlands stehen. Diese einstimmige Entscheidung ist nicht nur eine wirtschaftliche Angelegenheit. Die Fähigkeit der OPEC-Länder, sich dem Druck der USA zu widersetzen und einen autonomen Ansatz zu verfolgen – und Russland zu unterstützen – zeigt, dass diese Länder tatsächlich der russischen und chinesischen Vision einer multipolaren Welt folgen, in der Länder – oder Blöcke – gemäß ihren eigenen nationalen Interessen handeln können, ohne diese zu kompromittieren, um die USA zu beschwichtigen. Für die Hegemonie der USA ist dieses unaufhaltsame Abdriften in Richtung Multipolarität viel schädlicher für ihre Zukunft als die Erweiterung der NATO. Die NATO-Erweiterung bedeutet, dass die Organisation nun ein weiteres Land ohne nennenswerte Militärmacht aus Europa als Mitglied hat, aber die Konsolidierung alternativer – und gegenhegemonialer – Machtblöcke außerhalb Europas/NATO bedeutet, dass der Raum für die USA und ihre Verbündeten, vorteilhafte außenpolitische Ergebnisse zu erzwingen, im Rest der Welt schnell schrumpft.

Während die Entscheidung, die Ölproduktion zu drosseln, den USA und ihren Verbündeten in Europa, die bereits mit einer Wirtschaftskrise und einer Krise der Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, schaden wird, zeigt die Entscheidung auch eine akute Gleichgültigkeit gegenüber den direkten geopolitischen und innenpolitischen Folgen für die Regierung Biden.

Man bedenke: Seit dem Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine (NATO) haben die USA teures Öl an Europa verkauft. Im März erreichten die US-Ölverkäufe an Europa ein Allzeithoch. Aber dieses erhöhte Angebot hat auch zu einem Preisanstieg von etwa 50 Prozent geführt. Jetzt, da die OPEC beschlossen hat, ihre Produktion zu drosseln und die Ölpreise zu erhöhen, werden Washingtons europäische Verbündete – und auch die Verbraucher in den USA selbst – noch teureres Öl und Gas kaufen müssen, was die Lebenshaltungskostenkrise, mit der sie ohnehin schon zu kämpfen haben, noch verschärfen könnte.

Innenpolitisch wird die Entscheidung der Biden-Administration, Europa zu zwingen, den Verkauf von russischem Öl einzuschränken und/oder eine Preisobergrenze einzuführen und damit einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu beginnen, daher noch heikler werden. Politisch gesehen wird die Politik der Biden-Administration, regelmäßig Öl aus der strategischen Erdölreserve der USA freizugeben, um zu versuchen, die Ölpreise im Interesse der amerikanischen Verbraucher zu steuern und ungewöhnlich niedrig zu halten, in den nächsten Wochen noch schwieriger umzusetzen sein.

Für die Biden-Administration – die über die NATO-Erweiterung jubelt – fällt ihre abnehmende Unfähigkeit, die Ölpreise dauerhaft zu steuern, mit dem Beginn dessen zusammen, was viele als Donald Trumps aggressiven Präsidentschaftswahlkampf ansehen.

Es gibt also zwei Schocks. Die Tatsache, dass Russland die OPEC auf seiner Seite hat, bedeutet, dass es den USA und der NATO bisher nicht gelungen ist, Russland in einem sinnvollen Sinne zu besiegen. Joe Biden kann für seine Wiederwahl im nächsten Jahr keinen Sieg über Russland verbuchen. Andererseits bedeutet die Unfähigkeit Washingtons, die OPEC zu beeinflussen, einen drastischen außenpolitischen Misserfolg, der auf einen russischen Erfolg hindeutet. Geopolitisch gesehen erfolgte der Schritt der OPEC+ nach einem Treffen zwischen dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Novak und dem saudischen Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman am 16. März in Riad, bei dem es um die Zusammenarbeit auf dem Ölmarkt ging. Daher wird er weithin als eine Verschärfung der Beziehungen zwischen Russland und Saudi-Arabien angesehen.

Die Tatsache, dass es der Regierung Biden nicht gelungen ist, die Krise der Lebenshaltungskosten zu bewältigen, und dass sie Verbündete wie Saudi-Arabien verloren hat, wird für einen selbstbewussten Donald Trump, der bereits die Hürden für sein Comeback als „Verschwörung“ der Regierung Biden bezeichnet, um ihn zu überführen und schließlich zu verhaften, zu einem sehr wichtigen Argument.

In Europa wird dieser Ölschock die Innen- und Außenpolitik noch weiter verkomplizieren. Die jüngsten großangelegten Proteste in Frankreich gegen die Rentenreform oder die weitverbreiteten Streiks in Großbritannien für höhere Löhne werden immer wieder vorkommen. Eine Wiederholung solcher Proteste in ganz Europa könnte viele der europäischen Länder dazu zwingen, das Ausmaß ihrer Unterstützung für den Krieg der USA gegen Russland (und China) zu überdenken.

Der von Russland und Saudi-Arabien ausgelöste Ölschock wiegt daher schwerer als der von den USA erwartete Schock für Russland durch die NATO-Erweiterung, die vor Ort in der Ukraine kaum Auswirkungen haben dürfte und der Russland mit anderen Mitteln begegnen kann.

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.