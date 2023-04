Das Ministerium für Wahrheit: die globale Strategie der Informationskontrolle, Teil 1

Es tobt ein Informationskrieg. Viele Menschen betrachten den Staat, die institutionelle Wissenschaft und die BBC als verlässliche Informationsquellen. Eine beträchtliche Minderheit jedoch misstraut der Regierung und anerkannten Experten und wendet sich stattdessen an Kritiker. Während der angeblichen Pandemie von Covid-19 traten parallele Realitäten auf. Dieser zweiteilige Artikel wurde durch eine Sonderausgabe von Scientific American mit dem Titel „Truth v Lies“ inspiriert, die auf über 100 Seiten eine intellektuelle Begründung für eine strengere Informationskontrolle liefert. Wir werden das Konzept der Fehlinformation aus zwei Blickwinkeln untersuchen. Erstens als Erkenntnistheorie: Wie wird Wissen geschaffen und für den öffentlichen Konsum validiert, und wie werden politisch inkorrekte Informationen diskreditiert? Zweitens werden wir uns mit den ideologischen Motiven für Propaganda und Zensur befassen.

WISSEN ist Macht, erklärte Michel Foucault, und die Mächtigen sind nicht bereit, es zu teilen. Man denke nur an die angeblich reißerischen Aktivitäten des Sohnes von Präsident Joe Biden, die auf seinem verlegten Laptop lauerten. Denken Sie an die vielen Prominenten, die die Insel des Sexhändlers Jeffrey Epstein besucht haben (der Prozess gegen seine Komplizin Ghislaine Maxwell wurde nicht im Fernsehen übertragen, und die Kunden, für die sie Opfer gehandelt hat, sind geheim geblieben). Denken Sie an die Anwendung des Notstandsgesetzes, um den Protest der kanadischen Trucker zu unterdrücken, und an die geschwärzten Dokumente, die der offiziellen Untersuchung zu dieser außergewöhnlichen Entscheidung vorgelegt wurden. Wir, die einfachen Menschen, sind nur eine bearbeitete Version der Wahrheit.

Mit dem Ausbruch von Covid-19 wurde jede Debatte unterdrückt. Dies zeigen die jüngsten Enthüllungen des Spectator über Isabel Oakeshott, die dem ehemaligen Gesundheitsminister Matt Hancock bei der Abfassung seines Berichts über das beispiellose öffentliche Gesundheitsregime half. Angesichts einer wachsenden Widerstandsbewegung, die große Kundgebungen auf dem Trafalgar Square abhielt, beschwor Hancock im September 2020 Michael Gove, „die Sache zu beenden“. In der Zwischenzeit arbeitete Hancock hinter den Kulissen daran, die renommierten Wissenschaftler Sunetra Gupta und Carl Heneghan von der Universität Oxford, deren Skepsis gegenüber der Abriegelung er als „absurd“ bezeichnete, zu entlarven.

Erkenntnistheorie ist das Studium und die Anwendung von Wissen. Die Aufklärung, die durch den Buchdruck ermöglicht wurde, war eine befreiende Entwicklung, die zur Massenalphabetisierung und zur Erlangung von Rechten führte. Autoritäre Politiker sind jedoch stets bestrebt, Informationen zu ihrem Vorteil zu manipulieren, während sie gegenteilige Beweise oder Meinungen unterdrücken.

Dann kam die Cyberrevolution, und der Gipfel des „Bergs der Freiheit“ kam in Sicht. Doch wie der ins Stocken geratene Arabische Frühling gezeigt hat, ist das Internet ein zweischneidiges Schwert: Es ist sowohl für den Aufbau einer Bewegung als auch für die staatliche Überwachung nützlich. Heutzutage ist der Optimismus verblasst, da die Regierungen mit Big Tech zusammenarbeiten, um unbequeme Wahrheiten zu unterdrücken. Neue Gesetze kriminalisieren falsches Denken.

Das Establishment bedient sich rhetorischer Mittel, um seine erkenntnistheoretische Hegemonie zu wahren. In den 1960er-Jahren erfand die CIA den Begriff „Verschwörungstheorie“, um alternative Wahrheiten zu diskreditieren, die im Kontext der Ermordung von Präsident Kennedy kursierten. Melinda Wenner Moyers Artikel im Scientific American über die Frage, warum wir an Verschwörungstheorien glauben, bestreitet, dass die Mächtigen sich verschworen haben. Ob sie nun naiv oder parteiisch ist, für Moyer ist die Verschwörungstheorie ein Trost für Menschen, die den Fortschritt fürchten.

Das Aufstellen von Theorien ist eine zentrale wissenschaftliche Praxis. Die konventionelle Wissenschaft entwickelt sich durch Hypothesen, die durch Beweise geprüft werden, um die theoretische Aussage zu verifizieren, zu verfeinern oder zu widerlegen. Karl Popper (1959) behauptete, dass eine Theorie nur dann wissenschaftlich sein kann, wenn sie falsifizierbar ist. Das menschliche Verhalten lässt sich jedoch weniger gut durch experimentelle Regeln überprüfen. Eine Verschwörungstheorie könnte eine legitime soziologische Untersuchung sein. Verschwörungen sind schwer fassbar, weil sie mit Geheimhaltung verbunden sind, aber sie können sich letztlich als richtig erweisen. Auch wenn die Verschwörungstheorie verspottet wird, ist es doch eher abwegig zu glauben, dass alles zufällig geschieht. Wie die selbst gefällige Satire von Private Eye hat die Zufallstheorie keinen Vorhersagewert, sondern macht uns zu passiven Empfängern des Schicksals. Planung (die wir von der Regierung erwarten) wird zur Verschwörung, wenn die Verantwortlichen mit verdeckter Absicht und Hintergedanken zusammenarbeiten.

Wir haben gesehen, wie erfundene Krisen genutzt werden, um radikale und bisher nicht vertretbare Maßnahmen wie die Abriegelung und die digitale Identität für die Öffentlichkeit akzeptabel zu machen. Der „Große Reset“ wird als Verschwörungstheorie einer neuen Weltordnung verspottet, obwohl Klaus Schwab, der Leiter des globalistischen Weltwirtschaftsforums, ein Buch mit dem Titel The Great Reset (2020) über die technokratischen Möglichkeiten von Covid-19 geschrieben hat.

Neben der Verschwörungstheorie gibt es noch andere vermeintlich fehlgeleitete oder bösartige Formen der Unwahrheit. Fake News“ war ein Begriff, den Donald Trump für die Mainstream-Medien verwendete, deren Feindseligkeit während seiner Präsidentschaft eine erfundene Geschichte über die russische Einmischung in die Wahlen 2016 beinhaltete. Das Establishment wendet unterdessen die folgende Klassifizierung der Informationsstörung an:

Fehlinformation – unwissentlich falsche Informationen, die ohne böse Absicht übermittelt werden

Desinformation – wissentlich falsche Informationen, die in böser Absicht weitergegeben werden

Fehlinformation – wahre Informationen, die in böser Absicht weitergegeben werden

Covid-19 führte zu einer plötzlichen Zunahme von „Faktenprüfern“. Diese vermeintlich unabhängigen Prüfer bezeichnen gegenteilige Berichte als „falsch“ (oder „irreführend“, wenn die Fakten nicht widerlegt werden können), was zur Unterdrückung oder Entfernung führt. Full Fact, der offizielle Faktenprüfer von Facebook, wird von globalen Unternehmen, darunter Big Pharma, finanziert, aber dieser Interessenkonflikt bleibt unkontrolliert.

Die Regierungen machen sich Sorgen über Gegenargumente, weil sie sich im Internet schnell verbreiten. Ideen können ansteckend sein, und Meme sind extrem virulent. Das kann für oder gegen das Establishment arbeiten. In Moralitis: A Cultural Virus (2020) haben Robert Oulds und ich beschrieben, wie sich die „Woke“-Ideologie online ausbreitet; das Titelbild zeigt die nicht spielende Figur aus Videospielen, die als Mem verwendet wird, um sklavische Anhänger des „letzten Schrei“ lächerlich zu machen. Die jugendorientierte, aggressive Form der progressiven Ideologie hat eine Anti-Establishment-Fassade, aber in Wirklichkeit dient sie den Mächtigen. Die gebildete junge Generation war puritanisch bei der Verbreitung der Pandemie-Propaganda.

Im Rahmen des Zwangskonsenses über Covid-19 eskalierte die Unterdrückung von Kritikern. Die erste Stufe der Denunziation besteht darin, Gegner zu untergraben und lächerlich zu machen. In der zweiten Stufe werden sie nicht nur als falsch, sondern auch als unmoralisch dargestellt (diese Tendenz war beim Brexit zu beobachten, als die Remainer die Leaver als schlechte Menschen abtaten). In der dritten Stufe werden Andersdenkende als gefährlich dargestellt. Indem das Establishment Dissens und Gefahr miteinander verbindet, ruft es eine moralische Panik hervor. Wie Ketzerei für religiöse Fundamentalisten, sind kritische Äußerungen eine tödliche Bedrohung für die Gesellschaft.

Aus Angst vor unsichtbaren Mikroben wurden die Menschen dazu angehalten, „der Wissenschaft zu folgen“. Dadurch wurde ein Gegensatz zwischen Gläubigen und Ungläubigen geschaffen. Zu letzteren gehören zum Entsetzen des Scientific-American-Autors David Robert Grimes auch Menschen mit wissenschaftlichen Qualifikationen. In seinem Artikel „A perfect storm for fringe science“ wetterte Grimes gegen die „Infodemie“ (die von der Weltgesundheitsorganisation als ebenso gefährlich wie die Pandemie erklärt wurde): Seit Beginn der Krise hat eine beunruhigende Anzahl von hervorragend qualifizierten Wissenschaftlern und Ärzten in den sozialen Medien Unwahrheiten verbreitet und sich selbst in den Rang eines Gurus erhoben, um leeren, gefährlichen Behauptungen den Anschein wissenschaftlicher Legitimität zu verleihen. Und diese falschen Behauptungen haben sich, wie ihr pathologischer Namensvetter, unkontrolliert viral verbreitet“.

Wenn abweichende Wissenschaftler „Randpositionen einnehmen und die Grundsätze der wissenschaftlichen Skepsis über Bord werfen, dann bedeuten ihre Qualifikationen, ihre Ausbildung und ihr Prestige absolut nichts“, so Grimes. Die Geschichte der Wissenschaft und der Medizin ist voll von der Hybris arroganter und fehlgeleiteter Menschen, und bloße Referenzen sind kein Hinderungsgrund, sich zu irren“, so Grimes. Da hat er recht.

In The science of anti-science thinking“ (Die Wissenschaft des wissenschaftsfeindlichen Denkens) geben Douglas T. Kenrick und Kollegen ein Beispiel für die mangelnde Einsicht des Scientific American-Kollektivs, indem sie uns ohne Ironie erklären, dass Angst die Konformität erhöht“. Für diese Wissenschaftler ist die Leugnung des Klimawandels ein Affront gegen den wissenschaftlichen Konsens. Sie nennen zwei Beispiele für wissenschaftsfeindliches Denken: die feindseligen Reaktionen auf Galileis heliozentrische Beweise und auf Charles Darwins Evolutionstheorie. Beide haben jedoch die Torheit der Orthodoxie gezeigt. Der Wissenschaftsphilosoph Thomas Kuhn (1962) erklärte, dass sich die Wissenschaft nicht linear, sondern durch eine Reihe von Revolutionen weiterentwickelt. Es bedarf einer großen Kraft, um das etablierte Paradigma und seine Annahmen zu erschüttern.

Der Psychologe Mattias Desmet schreibt in The Psychology of Totalitarianism (2021): „Wie fruchtbar ein gesellschaftlicher Konsens zu einem bestimmten Zeitpunkt auch sein mag, wenn er nicht rechtzeitig abgebaut und erneuert wird, wird er verfaulen und schließlich eine erstickende Wirkung auf die Gesellschaft haben. Er erklärt, dass „der wissenschaftliche Diskurs, wie jeder herrschende Diskurs, zum bevorzugten Instrument von Opportunismus, Lüge, Täuschung, Manipulation und Macht geworden ist“. Fakten sind der neuen Religion des Szientismus heilig, der eher ein Dogma als eine epistemische Disziplin ist. Wie die Heilige Schrift muss das Glaubensbekenntnis akzeptiert werden, egal wie wundersam es ist (mRNA-Injektionen, die das biblische Brot nachahmen).

Die Massenbildung, erklärt Desmet, ist die Art und Weise, wie eine kollektive Wahrheit in einer Zeit der existenziellen Krise zustande kommt. Covid-19 ermöglichte ein pseudowissenschaftliches Regime, das weder Zweifel noch Debatten zulässt. Das offizielle Narrativ förderte die Solidarität, aber die Mittel, um dies zu erreichen, waren Angst und Abscheu. Die Regierung nutzte die Medien, um die Botschaft zu kontrollieren, und schürte die Feindseligkeit gegenüber allen, die sich nicht anpassen wollten. Äußerst diskriminierende Äußerungen wurden von führenden Politikern wie Jacinda Ardern, Emmanuel Macron und Justin Trudeau sowie von Kolumnisten und Prominenten verbreitet. Opfer von Nebenwirkungen wurden zusammen mit allen, die die experimentellen Injektionen ablehnten, als „Impfgegner“ beschimpft – eine Bezeichnung, die von den Behörden als Waffe eingesetzt wurde, um Hass zu schüren.

Die Demokratie ist ebenso wie die Redefreiheit ein Problem für Narrativisten. In „Post-Truth: a guide for the perplexed“, einem weiteren Artikel des Scientific American, argumentiert Kathleen Higgins, dass wir uns auf Wissenschaftler verlassen müssen, um die Wahrheit zu erfahren, weil Politiker lügen. In Bezug auf den Klimawandel und Covid-19 verfolgt die wissenschaftliche Gemeinschaft jedoch die gleiche Agenda wie die Regierungen. Aufschlussreich ist die Behauptung der Redakteure von Scientific American: „Anstatt vor der Idee einer Welt nach der Wahrheit zu kapitulieren, müssen wir diese sogenannte Informationsstörung als dringende gesellschaftliche Krise anerkennen und rigorose, interdisziplinäre Forschung zur Bekämpfung des Problems einsetzen.

Die „Postwahrheit“ ist kein Problem für die Behörden, sondern das gewünschte Ergebnis. Als nächstes werden wir die Motive für dieses Orwellsche Ministerium erörtern.