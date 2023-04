Paul Craig Roberts – Die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit

Paul Craig Roberts kennt die Regierung von innen. Er ist ein ehemaliger stellvertretender Minister des Finanzministeriums. Seine Erfahrung und seine Studien der Wirtschaft und Geschichte haben ihn zutiefst misstrauisch gegenüber Regierungspropaganda gemacht, und in The Empire of Lies zeigt er, wie Kräfte hinter den Kulissen versuchen, uns durch Manipulation zu zerstören.

In „Warum Desinformation funktioniert“ erklärt er sein Leitprinzip: „Haben Sie sich jemals gefragt, wie die Fehlinformationen der Regierung an Boden gewinnen?

Mir ist aufgefallen, dass immer dann, wenn sich ein verblüffendes Ereignis ereignet, wie 9/11 oder der Bombenanschlag auf den Boston-Marathon, die meisten Menschen, ob auf der Rechten oder der Linken, der Erklärung der Regierung zustimmen, weil sie ihre Agenda mit dem Konto der Regierung verknüpfen können.

Die Linke mag die offiziellen Geschichten über Muslime, die in Amerika ein terroristisches Chaos anrichten, weil dies ihre Rückschlagstheorie beweist und sie davon überzeugt, dass die Enteigneten und Unterdrückten sich gegen den Imperialismus wehren können.

Die patriotische Rechte mag die offizielle Geschichte, weil sie beweist, dass Amerika wegen seiner Gutmütigkeit angegriffen wird, oder weil die Terroristen von den Einwanderungsbehörden ins Land gelassen und von der Sozialhilfe unterstützt wurden, oder weil die Regierung, die nichts richtig machen kann, zahlreiche Warnungen ignoriert hat.

Was auch immer die Regierung sagt, egal wie problematisch es ist, die offizielle Geschichte erhält ihre Zugkraft dadurch, dass sie mit den bestehenden Vorurteilen und Agenden vereinbar ist.

In einem solchen Land hat die Wahrheit keine Bedeutung. Nur Tagesordnungen sind wichtig.

Wir haben den Punkt erreicht, an dem Beweise nicht mehr erforderlich sind. Die Erklärungen der Regierung reichen aus. Nur Verschwörungsspinner liefern echte Beweise“.

Roberts befürchtet, dass die staatliche Kontrolle der Meinung uns zum Verhängnis wird. „Wird die Wahrheit kriminalisiert?“, fragt er. „Die Entschlossenheit des Establishments, den narrativen Herausforderer Alex Jones auszuschalten, hat Sandy Hook wieder in die Nachrichten gebracht. Da der Schutz des ersten Verfassungszusatzes schwindet, habe ich nachgesehen, was ich über Sandy Hook geschrieben habe. Zu meiner Erleichterung stellte ich fest, dass ich nur über die Skepsis berichtet und Fragen gestellt hatte.

Bei meiner Suche in den IPE-Archiven stieß ich auf meine Artikel über andere kontroverse Schießereien – Las Vegas und Orlando – und den Bombenanschlag in Oklahoma City. Die Gemeinsamkeit all dieser Vorfälle ist, dass das Narrativ in dem Moment feststeht, in dem die Nachricht gemeldet wird, und dass die Behörden und Medien nie von diesem Narrativ abweichen. Sobald es passiert ist, wissen die Regierung und die Medien bereits, was passiert ist. Es findet niemals eine Untersuchung statt. So war es auch bei der Ermordung von Präsident Kennedy, der Ermordung seines Bruders, 9/11, dem Golf von Tonkin, Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, Assads Einsatz chemischer Waffen, dem israelischen Angriff auf die USS Liberty usw.

Berechtigte Fragen zu den Narrativen werden von Beamten und Medien ignoriert, die anscheinend an einer Verschwörung beteiligt sind, um die Wahrheit zu verbergen. Skeptiker, egal wie prominent oder faktenbasiert, werden als „Verschwörungstheoretiker“ verteufelt, die es nicht wert sind, beachtet zu werden.

Es ist offensichtlich, dass Amerika keinen Medien-Watchdog mehr hat. Amerika hat ein Propagandaministerium für offizielle Narrative.

Was uns das sagt, sollte jeden Amerikaner, jede US-Marionettenregierung und Washingtons auserwählte Feinde – Russland, China und Iran – schockieren: Respekt vor der Wahrheit ist in den amerikanischen Medien und der amerikanischen Regierung kaum zu finden.

In nicht allzu ferner Zukunft wird es strafbar sein, an den Medien und der Regierung zu zweifeln, weil Zweifel Unglauben impliziert und Unglauben ein Verbrechen ist oder beweist, dass man ein ausländischer Agent ist. Verleumdung und üble Nachrede werden sich auf die Medien und die Regierung als Institutionen ausweiten. Da wir so leichtgläubig und vertrauensselig sind, werden wir auf Schweigen oder Lob reduziert werden. Schweigen wird offizielles Misstrauen hervorrufen. Lob für die falschen Erzählungen wird Karriere machen und belohnt werden. Das ist die nackte Situation, mit der wir konfrontiert sind.

Es ist unklar, ob etwas getan werden kann, um diese Situation zu korrigieren. Ältere Amerikaner sind im Allgemeinen mit der Vorstellung zufrieden, dass Regierung und Medien integer sind. Das ist ihr Bild von der Welt von einst, in der sie aufgewachsen sind. Jüngeren Menschen wurde in den Schulen indoktriniert, dass die Regierung und die Medien Schwarze, Homosexuelle und Transgender vor rassistischen, homophoben und transphoben Weißen schützen, die Normalität als illegitimen Maßstab für Anerkennung verwenden. Sodom und Gomorrha werden gebilligt, aber nicht die weiße Familieneinheit.

Können wir glauben, dass es eine Zukunft für die Freiheit in Amerika gibt, wenn Demokraten, Medien, CIA, FBI und NSA ein Narrativ von Präsident Donald Trump als russischem Agenten schaffen können?

Können wir glauben, dass es eine Zukunft für die Freiheit in Amerika gibt, wenn dieselbe Ansammlung von Intriganten einen Schauprozess über den Präsidenten der Vereinigten Staaten inszenieren kann, der einen Staatsstreich durch ein paar hundert unbewaffnete Anhänger plant, die die Regierung der Vereinigten Staaten an sich reißen, indem sie im Kapitol herumspazieren und auf dem Stuhl von Nancy Pelosi sitzen?

Können wir glauben, dass Amerikaner, die dumm genug sind, solche unglaubwürdigen Erzählungen zu glauben, überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Freiheit zu bewahren?

Der Ukraine-Krieg ist einer der Hauptbereiche, in denen wir manipuliert wurden. Zelensky ist kein „Freiheitskämpfer“, der sich gegen die russische Aggression wehrt. In „Western Looting of Ukraine Has Begun“ sagt Roberts: „Es ist jetzt offensichtlich, dass die Maiden-Proteste in Kiew in Wirklichkeit ein von Washington organisierter Putsch gegen die gewählte demokratische Regierung waren. Der Zweck des Putsches ist es, NATO-Militärbasen an der ukrainischen Grenze zu Russland zu errichten und ein IWF-Sparprogramm durchzusetzen, das als Deckmantel für westliche Finanzinteressen zur Ausplünderung des Landes dient. Die aufrichtigen, idealistischen Demonstranten, die ohne Bezahlung auf die Straße gingen, waren die leichtgläubigen Dummköpfe des Komplotts zur Zerstörung ihres Landes.

Politisch gesehen ist die Ukraine ein unhaltbarer Zusammenschluss von ukrainischem und russischem Territorium, da die traditionellen russischen Gebiete von Lenin und Chruschtschow in die Grenzen der Ukrainischen Sowjetrepublik eingepasst wurden. Die Krim, die von Chruschtschow in die Ukraine eingemeindet wurde, hat sich bereits von der Ukraine ab- und Russland wieder angegliedert. Wenn ihnen nicht eine gewisse Autonomie gewährt wird, könnten auch die russischen Gebiete in der Ost- und Südukraine abwandern und zu Russland zurückkehren. Wenn die Feindseligkeit der Handlangerregierung in Kiew gegenüber der russischsprachigen Bevölkerung anhält, sind weitere Abwanderungen nach Russland wahrscheinlich.“

Im Gegensatz zur nicht allzu fernen Vergangenheit, als die Historiker den Bürgerkrieg zu Recht als einen Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden über Zölle darstellten, werden wir heute propagiert, dass der Krieg ein Konflikt zwischen dem „guten“ Norden und dem „bösen“ Süden über die Sklaverei war. Dieses Narrativ ist nicht haltbar. Der Bürgerkrieg wurde nicht geführt, um die Sklaverei zu beenden. „Zwei Tage vor Lincolns Amtsantritt als 16. Präsident verabschiedete der Kongress, der nur aus den Nordstaaten bestand, am 2. März 1861 mit überwältigender Mehrheit den Corwin-Zusatz, der die Sklaverei verfassungsrechtlich schützte. Lincoln befürwortete den Zusatzartikel in seiner Antrittsrede mit den Worten: „Ich habe keine Einwände dagegen, dass er ausdrücklich und unwiderruflich eingeführt wird“.

Ganz offensichtlich war der Norden nicht bereit, für die Abschaffung der Sklaverei in den Krieg zu ziehen, als der US-Kongress und der neue Präsident am Vorabend des Krieges gerade dabei waren, die Abschaffung der Sklaverei als verfassungswidrig zu erklären.

Hier haben wir den absoluten Beweis, dass der Norden den Verbleib des Südens in der Union weitaus mehr wollte als die Abschaffung der Sklaverei.

Wenn es dem Süden wirklich um die Beibehaltung der Sklaverei gegangen wäre, hätte er den verfassungsmäßigen Schutz der Sklaverei nicht abgelehnt, der ihm vom Kongress und vom Präsidenten auf dem Silbertablett angeboten wurde. Auch für den Süden ging es eindeutig nicht um die Sklaverei.

Das eigentliche Problem zwischen dem Norden und dem Süden konnte nicht auf der Grundlage der Aufnahme der Sklaverei gelöst werden. Das eigentliche Problem war wirtschaftlicher Natur, wie DiLorenzo, Charles Beard und andere Historiker dokumentiert haben. Der Norden bot an, die Sklaverei unwiderruflich zu erhalten, aber der Norden bot nicht an, die hohen Zölle und die Wirtschaftspolitik aufzugeben, die der Süden als schädlich für seine Interessen ansah.

Den Krieg der Sklaverei in die Schuhe zu schieben, war die Art und Weise, wie die Hofhistoriker des Nordens die Moral benutzten, um Lincolns nackte Aggression und die Kriegsverbrechen seiner Generäle zu vertuschen. Die Dämonisierung des Feindes mit moralischen Begriffen funktioniert für den Sieger. Und das ist immer noch im Gange. In der Zerstörung von Statuen sehen wir die Entschlossenheit, die verbliebenen Symbole der Konföderation in das Gedächtnisloch zu stoßen.

Heute fordern die ignoranten Idioten, die von der Identitätspolitik einer gründlichen Gehirnwäsche unterzogen wurden, die Beseitigung von Denkmälern für Robert E. Lee, einen angeblichen Rassisten, dem gegenüber sie einen gewalttätigen Hass hegen. Dies ist ein gewaltiges Paradoxon. Robert E. Lee war die erste Person, der das Kommando über die Unionsarmeen übertragen wurde. Wie kann es sein, dass einem ‚Südstaaten-Rassisten‘ das Kommando über die Unionsarmee angeboten wurde, wenn die Union in den Krieg zog, um schwarze Sklaven zu befreien?“

Die Covid-Impfungen, so Roberts, sind ein Komplott zur Reduzierung der menschlichen Bevölkerung. Sie sind ein Instrument des Völkermordes. „Niemals zuvor gab es nach einer Impfung so viele Todesfälle wie heute“.

Niemals zuvor sind Kinder, junge Erwachsene, Sportler in ihrer Blütezeit, Entertainer nach einer Impfung aus unbekannter Ursache tot umgefallen.

Natürlich ist die Ursache bekannt. Die führenden Ärzte und medizinischen Wissenschaftler unserer Zeit – mit Ausnahme von Bürokraten der Gesundheitsbehörden wie Fauci, die als Marketingagenten für Big Pharma und korrupte, politisierte staatliche Ärztekammern und HMOs dienen – haben erklärt, warum und wie die mRNA-„Impfstoffe“, die keine Impfstoffe sind, töten, das Immunsystem zerstören und Gesundheitsschäden verursachen. Unbekannt ist, warum manche Menschen sofort nach der Verabreichung der tödlichen Substanz sterben, andere erst einen Monat später, und wieder andere bleiben bis jetzt am Leben. Einige Forscher vermuten, dass der Inhalt der „Impfstoffe“ sehr unterschiedlich war, und andere glauben, dass es sich bei einigen Impfungen um Placebos handelte, die dazu dienten, ein unverletztes Kader zu erzeugen, um die Sicherheit der Impfungen zu propagieren.

Professor Michel Chossudovsky hat hier eine Reihe von Videos zusammengestellt, die das weitverbreitete Leiden und den Tod der Geimpften dokumentieren. Es sind nicht die Ungeimpften, die auf „mysteriöse“ Weise überall auf der Welt tot umfallen. Es sind die Geimpften.

Doch die Vertuschung geht weiter. Die westlichen Medien – eine Ansammlung von Huren – sind am Werk, um sich selbst sowie Fauci, Biden, Bill Gates, Big Pharma, die FDA, NIH, CDC und die völlig korrupte und unverantwortliche Ärzteschaft zu decken. Big Pharma und die FDA drängen weiterhin darauf, Babys mit dem tödlichen Impfstoff zu impfen, und es gibt immer noch Eltern, die so dumm und gewissenlos sind, dass sie sich am Mord an ihren eigenen Kindern beteiligen.

Da die Menschen auf der ganzen Welt so dumm sind und so blindlings der Autorität vertrauen, können wir verstehen, warum der satanische Bill Gates und der satanische Klaus Schwab zuversichtlich sind, dass sie die Weltbevölkerung erfolgreich reduzieren und ihren Großen Reset durchführen können.

Was meine ich, wenn ich sage, dass Gates und Schwab satanisch sind? Stellen Sie sich das einmal so vor. Gelegentlich sagt jemand in einer Diskussion, dass Menschen so furchtbar sein können, dass man verstehen kann, warum manche einen Völkermord an ihnen begehen wollen. Ich frage sie, ob sie bereit wären, den Völkermord-Knopf zu drücken, und sie sagen „Nein“. Sie verstehen, dass sie kein Recht haben, den Tod von Menschen zu verursachen, um ihre Meinung, ihr Klima oder ihre ideologische Agenda durchzusetzen. Der Unterschied zwischen ihnen und Bill Gates und Klaus Schwab ist, dass Gates und Schwab bereit sind, den Völkermordknopf zu drücken. Das Erschreckende daran ist, dass diese Bereitschaft einen hohen moralischen Stellenwert erlangt hat. Die Ausrottung von Menschen ist zum Mittel geworden, um den Planeten zu retten.

Die Verursacher dieses Massenmords sind sich sicher, dass ihr Verbrechen zu groß ist, um als solches erkannt zu werden. Naive Bevölkerungen wollen einfach nicht glauben, dass „ihre“ Regierungen ihnen so etwas antun würden. Niemand möchte zugeben, dass sie ihre eigenen Familienangehörigen und ihre eigenen Kinder hingerichtet haben, weil sie den „Behörden“, die ihren Völkermordplan im Voraus angekündigt hatten, blind vertraut haben.

In den Vereinigten Staaten hat nur ein winziger Prozentsatz der Bevölkerung überhaupt eine Ahnung davon, was geschieht. Die Zeit und Energie der Bevölkerung wird damit verbraucht, über die Runden zu kommen und sich selbst zu unterhalten. Sie fallen auf ein durchsichtiges Verbrechen nach dem anderen herein. Was auch immer die Regierung verkündet, sie akzeptieren es – die Ermordung von Präsident John Kennedy, die Ermordung von Senator Robert Kennedy, den Golf von Tonkin, 9/11, Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die Covid-Pandemie, den „sicheren und wirksamen“ Covid-Impfstoff. Sie lernen es nie.

Jetzt stehen sie vor einem Völkermord und haben es immer noch nicht gelernt.

Die Täter des Völkermordes haben immer noch die Kontrolle.

Wenn es kein Völkermord ist, dann sagen Sie mir, was es ist, wenn angesehene medizinische Wissenschaftler sich im Voraus für den mRNA-„Impfstoff“ erwärmen und zensiert und bestraft werden, wenn der Erfinder des PCR-„Covid-Tests“ erklärt, dass der Test das Vorhandensein des Virus nicht anzeigt und ignoriert wird, wenn die Beweise für die schädlichen Auswirkungen des „Impfstoffs“ von Pfizer und der FDA geheim gehalten werden, wenn Ärzte daran gehindert werden, Covid mit den bekannten Heilmitteln Ivermectin und HCQ zu behandeln, wenn Apotheken sich weigern, die Rezepte von Ärzten für die Heilmittel auszufüllen, wenn illegale und verfassungswidrige Mandate verwendet werden, um Bürger unter Androhung des Verlusts des Arbeitsplatzes zu zwingen, sich impfen zu lassen, wenn der massive Anstieg der Todesfälle unter den Geimpften keine offizielle Beachtung findet, wenn die Medien eine irreführende Kampagne von Lügen und Propaganda führen?

Die Amerikaner – ja die ganze Welt – sind mit einem ungeheuerlichen kriminellen Unternehmen konfrontiert. Haben sie die Kraft und die Intelligenz, es zu erkennen? Werden sie etwas dagegen unternehmen?“

Paul Craig Roberts ist einer der besten und am besten informierten politischen Kommentatoren unserer Zeit. Ich empfehle jedem, sein unverzichtbares Buch The Empire of Lies zu lesen.