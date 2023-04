5 Wirtschaftskatastrophen, vor denen wir im Voraus gewarnt wurden und die sich jetzt ereignen

Unsere Politiker haben es lange Zeit geschafft, die Situation zu verschleppen, aber jetzt werden viele unserer langfristigen Probleme zu kurzfristigen Problemen, und die wirtschaftlichen Aussichten für den Rest des Jahres 2023 sind äußerst düster. Aber keine der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir derzeit erleben, sollte jemanden von uns schockieren. Die Wahrheit ist, dass wir vor all diesen Dingen schon lange vorher gewarnt wurden. Viele unabhängige Stimmen haben uns gewarnt, dass die äußerst törichten wirtschaftlichen Entscheidungen unserer Politiker schwerwiegende Folgen haben würden, und nun beginnen diese schwerwiegenden Folgen, sich direkt vor unseren Augen abzuspielen. Im Folgenden finden Sie fünf wirtschaftliche Katastrophen, vor denen wir im Voraus gewarnt wurden und die sich jetzt ereignen…

1: Wir wurden gewarnt, dass eine große Krise im gewerblichen Immobiliensektor bevorsteht, und jetzt ist sie da. Tatsächlich wurden wir gerade Zeuge eines weiteren massiven Ausfalls.

Angesichts der jüngsten Spannungen im regionalen Bankensektor hat sich die Stimmung in der US-amerikanischen Gewerbeimmobilienbranche (CRE) – und insbesondere im Bürosektor – ins Negative gedreht, da sich die Anleger auf potenzielle Auswirkungen vorbereiten (JPM, Morgan Stanley und Goldman Sachs schließen sich der Pessimisten-Parade an), zumal prominente Ausfälle weiterhin für Schlagzeilen sorgen, da die Kreditnehmer mit höheren Schuldendienstkosten konfrontiert sind und die Refinanzierung angesichts der allein in diesem Jahr fällig werdenden CRE-Schulden in Höhe von 400 Mrd. USD deutlich schwieriger wird. Die jüngste Schlagzeile, die die Besorgnis über eine potenzielle CRE-Krise schürt, betrifft einen Fonds des CRE-Riesen Brookfield, der eine Hypothek in Höhe von 161,4 Millionen Dollar für zwölf Bürogebäude in Washington, DC, nicht mehr bedienen kann.

Laut Bloomberg wurde das Darlehen an einen speziellen Dienstleister übertragen, der mit dem Kreditnehmer zusammenarbeitet, um eine Vorverhandlungsvereinbarung zu treffen und den weiteren Weg zu bestimmen.

2: Wir wurden gewarnt, dass es im Zuge der Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen in den Vereinigten Staaten zu Entlassungen in großem Umfang kommen würde. Traurigerweise geschieht das jetzt überall um uns herum. So kündigte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young am Montag an, dass sie Tausende von hoch bezahlten Mitarbeitern entlassen wird.

Ernst & Young kündigte am Montag an, rund 3.000 Stellen in den USA zu streichen, um Nachfrageverschiebungen und „Überkapazitäten“ in bestimmten Geschäftsbereichen zu begegnen. Die Kürzungen machen weniger als 5 % der Gesamtbelegschaft des US-Unternehmens aus. EY bezeichnete den Stellenabbau als „Teil des laufenden Managements unseres Geschäfts“ und sagte, er sei nicht auf das jüngste Scheitern des Unternehmens bei der Umsetzung einer globalen Aufteilung zurückzuführen.

3: Wir wurden gewarnt, dass die größte Unternehmensschuldenblase in der Geschichte der Welt platzen würde, und nun beginnen die Unternehmen, ihre Schulden in einem Ausmaß zu begleichen, das uns alle zutiefst alarmieren sollte.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind weltweit mehr Unternehmen in Zahlungsverzug geraten als in jedem anderen Quartal seit Ende 2020, als die Unternehmen noch durch Restriktionen gelähmt waren, um die Ausbreitung von Covid zu stoppen. In einem Bericht vom Dienstag erklärte die Rating-Agentur Moody’s, dass 33 der von ihr bewerteten Unternehmen im ersten Quartal ihre Schulden nicht beglichen haben. Das ist der höchste Stand seit dem letzten Quartal 2020, als 47 Unternehmen in Verzug gerieten. Fast die Hälfte, d.h. 15 Unternehmen, waren im vergangenen Monat zahlungsunfähig – die höchste monatliche Zahl seit Dezember 2020.

Zu den ausgefallenen Firmen gehörten die Silicon Valley Bank, die im März zusammenbrach, ihre Holdinggesellschaft SVB Financial Group und die Signature Bank.

4: Wir wurden gewarnt, dass wir im Jahr 2023 einen dramatischen Anstieg der Insolvenzen erleben würden, und genau das passiert jetzt.

Die Zahl der Konkursanträge in den Vereinigten Staaten ist im März den dritten Monat in Folge in allen wichtigen Branchen gestiegen. Nach Angaben von Epiq Bankruptcy, einem Anbieter von Daten, Technologien und Dienstleistungen für Konkursgerichte in den USA, wurden im vergangenen Monat insgesamt 42 368 neue Konkurse angemeldet. Das sind 17 Prozent mehr als die 36.068 Anmeldungen im März 2022 und die höchste Zahl an monatlichen Konkursanmeldungen seit April 2021.

Die Daten von S&P Global Market Intelligence zeigen, dass im März 71 Unternehmensinsolvenzen beantragt wurden, was einem Anstieg von 58 im Vormonat entspricht. Dies ist die höchste monatliche Gesamtzahl seit Juli 2020 und der vierte Monat in Folge mit einem Anstieg.

5: Wir wurden gewarnt, dass der Rest der Welt schließlich den US-Dollar ablehnen würde, und nun findet die „Entdollarisierung“ in einem „atemberaubenden“ Tempo statt.

Der Dollar verliert seinen Reservestatus schneller als allgemein angenommen, da viele Analysten die wilden Wechselkursschwankungen des letzten Jahres nicht berücksichtigt haben, so Stephen Jen. Der Anteil des Dollars an den weltweiten Reserven ist im vergangenen Jahr zehnmal so schnell gesunken wie im Durchschnitt der letzten zwei Jahrzehnte, da eine Reihe von Ländern nach Alternativen suchten, nachdem Russlands Einmarsch in der Ukraine Sanktionen ausgelöst hatte, schreiben Jen und seine Kollegin Joana Freire von Eurizon SLJ Capital Ltd. in einer Notiz. Bereinigt um Wechselkursschwankungen hat der Dollar seit 2016 etwa 11 % seines Marktanteils verloren und seit 2008 doppelt so viel, so die beiden.

Der Dollar erlitt 2022 einen atemberaubenden Einbruch seines Marktanteils als Reservewährung, vermutlich aufgrund der rigorosen Anwendung von Sanktionen“, schrieben Jen und Freire. „Die außergewöhnlichen Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten gegen Russland haben die großen Reserveländer aufgeschreckt“, von denen die meisten Schwellenländer aus dem sogenannten Globalen Süden sind, so die Autoren.

Leider befinden wir uns erst im Anfangsstadium dieses wirtschaftlichen Zusammenbruchs.

Die allgemeine Bevölkerung beginnt zu verstehen, dass die Dinge schrecklich schief gelaufen sind, und eine gerade veröffentlichte CNBC-Umfrage hat ergeben, dass die Amerikaner „noch nie so negativ über die Wirtschaft gedacht haben“ wie in diesem Moment.

Angesichts anhaltender Inflation, höherer Zinssätze und Rezessionssorgen haben sich die Amerikaner noch nie so negativ über die Wirtschaft geäußert, wie in der jüngsten CNBC All-America Economic Survey. Ein Rekordwert von 69 % der Öffentlichkeit hat eine negative Meinung über die Wirtschaft, sowohl jetzt als auch in der Zukunft – der höchste Prozentsatz in der 17-jährigen Geschichte der Umfrage.

Selbst in den dunkelsten Tagen der Jahre 2008 und 2009 waren die Amerikaner optimistischer, was die Zukunft der Wirtschaft angeht, als sie es jetzt sind.

Denken Sie einfach mal darüber nach.

Wir stecken wirklich in großen Schwierigkeiten.

Natürlich wird es einige Zeit dauern, bis sich diese neue Wirtschaftskrise voll entfaltet.

Aber sie ist offiziell da.

Die kommenden Monate werden von wirtschaftlichem Schmerz geprägt sein, und das wird in unserer gesamten Gesellschaft für enormen Aufruhr sorgen.