Bill Gates investiert Millionen in Gruppe, die behauptet, Kinder seien „sexuelle Wesen“!

Der Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, hat Dutzende Millionen Dollar in eine radikale Nichtregierungsorganisation (NRO) investiert, die sich dafür einsetzt, dass kleine Kinder als „sexuelle Wesen“ betrachtet werden.

Die International Planned Parenthood Federation (IPPF) ist nicht zu verwechseln mit der Abtreibungsorganisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder von klein auf sexualisiert werden.

IPPF behauptet, dass Kinder „sexuell geboren“ werden und setzt sich dafür ein, dass Kinder unter 10 Jahren über „kommerzielle Sexarbeit“ unterrichtet werden.

Die Nichtregierungsorganisation übt einen erheblichen Einfluss auf die weltweite Sexualerziehung aus und umfasst 120 unabhängige Organisationen in über 146 Ländern.

Die Organisation, einschließlich ihres europäischen Netzwerks, hat über 80 Millionen Dollar von Gates erhalten.

Zu den weiteren bedeutenden Geldgebern gehört die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Im Jahr 2017 veröffentlichte die NGO ein Toolkit, das einen Einblick in die Art und Weise gibt, wie sie Kindern auf der ganzen Welt Sexualkunde beibringt.

Das schockierende Toolkit wurde zuerst von Nicole Solas vom Independent Women’s Forum aufgezeigt.

„Sexuelle Aktivitäten können Teil verschiedener Arten von Beziehungen sein, darunter Verabredungen, Heirat oder kommerzielle Sexarbeit“, so IPPF über das, was Kindern unter 10 Jahren beigebracht werden sollte.

Das Toolkit besagt, dass Kinder unter 10 Jahren auch aufgeklärt werden sollten: „Wenn du erwachsen bist, wirst du dich vielleicht für Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten interessieren.“

Die IPPF schlug in mehreren Fällen vor, dass Kinder „sexuell geboren“ sind.

Kindern unter 10 Jahren sollte beigebracht werden, dass „Sexualität ein Teil von dir ist, von dem Moment an, in dem du geboren wirst.

„Deine Sexualität entwickelt und verändert sich im Laufe deines Lebens.“

Die NRO fügt hinzu: „[S]ex-Positivität erkennt an, dass Menschen, einschließlich Heranwachsender und junger Menschen, autonome sexuelle Wesen sind“.

Der NRO zufolge sollten Sexualpädagogen ein „Verständnis für junge Menschen als sexuelle Wesen“ haben.

„Alle Menschen sind sexuelle Wesen mit sexuellen Rechten, unabhängig von ihrem Alter“, so die NRO.

Die IPPF fährt fort und erklärt: „Sexuelle Rechte beinhalten… das Recht, Ja oder Nein zu Sex zu sagen; das Recht, Sexualität auszudrücken, einschließlich des Rechts, Vergnügen zu suchen; das Recht, körperliche Autonomie zu genießen…“

Trotz der Tatsache, dass IPPF ein Kind gemäß der UN-Konvention über die Rechte des Kindes als unter 18 Jahre alt definiert, enthält das Toolkit keine Angaben über das ungefähre Alter, in dem ein Kind in der Lage ist, mit einem Erwachsenen zuzustimmen.

Darin heißt es: „Die Mitgliedsverbände werden ermutigt, vorhandene Erkenntnisse zu nutzen, um die besten Altersparameter für ihren lokalen Kontext zu ermitteln.“

Der Lehrplan besagt, dass Kinder unter 10 Jahren die allgemeine Regel kennen sollten: „Niemand darf dich anfassen, wenn du es nicht willst.“

„Während der Kindheit sollten Kinder die grundlegenden sozialen Konventionen der Privatsphäre, der Nacktheit und des Respekts für andere in Beziehungen kennenlernen, damit sie Situationen erkennen können, in denen ihr Recht auf Sicherheit verletzt wird.“

Gates spendete an die Organisation Jahre vor und Jahre nach der Veröffentlichung des Berichts von 2017 über kleine Kinder als „sexuelle Wesen“.

Die IPPF-Organisation wurde ursprünglich von Margaret Sanger, einer Eugenikerin und Abtreibungsbefürworterin und Gründerin von Planned Parenthood, in den 1950er-Jahren gegründet.

Planned Parenthood hat ein Toolkit für Schulen, um Kindern im Alter von 10 Jahren beizubringen, und darunter ist Prostitution eine normale zwischenmenschliche Beziehung. Das ist umfassende Sexualerziehung.

