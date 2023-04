Hillary Clinton, Bill Gates, Papst Franziskus und Hunderte mehr verlieren die Verifizierung auf Twitter

Twitter hat offiziell alle blauen Verifizierungs-Checks von Twitter-Nutzern entfernt, die sich geweigert haben, für Twitter Blue zu bezahlen.

Einige der bekanntesten Namen, denen die Verifizierung entzogen wurde, waren Hillary Clinton, Bill Gates, Beyonce, Cristiano Ronaldo, Klaus Schwab und Hunderte mehr.

Werfen Sie einen Blick darauf:

Einer derjenigen, die am lautesten behaupteten, er würde nicht für Twitter Blue bezahlen, war NBA-Star Lebron James.

Während viele andere Spieler der NBA ihre Legacy-Verifizierung verloren haben, hat James seine Verifizierung noch, was bedeutet, dass er für Twitter Blue bezahlt haben muss.

lebron james always lying for no reason😭 pic.twitter.com/DzVyuEHABy

Präsident Trump hat auch seinen Verifizierungsstatus verloren, was nicht verwunderlich ist, da er seit 2021 nicht mehr auf seinem Twitter-Konto aktiv ist und stattdessen seine neue Social-Media-Plattform Truth Social nutzt.

Papst Franziskus hat überraschenderweise auch nicht die 8 Dollar für die Verifizierung seines Kontos herausgerückt.

Laut dem Independent:

Prominente haben begonnen, ihre Häkchen zu verlieren, da Twitter die Legacy-Verifizierung abschafft, es sei denn, sie zahlen für Twitter Blue.

Celebrities have started losing their checkmarks as Twitter gets rid of legacy verification, unless they pay for Twitter Blue. pic.twitter.com/nGxfBNsLJu