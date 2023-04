Geheime Daten der australischen Regierung bestätigen, dass es im Jahr 2022 einen verheerenden Anstieg der überzähligen Todesfälle im Vergleich zum Höhepunkt der COVID-Pandemie hatte

Geheime Daten der australischen Regierung bestätigen, dass das Land im Jahr 2022 einen verheerenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 5162 % im Vergleich zum Höhepunkt der COVID-Pandemie im Jahr 2020 zu verzeichnen hat

Geheime Daten, die die australische Regierung seltsamerweise der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Verfügung gestellt hat, bestätigen, dass in den ersten 38 Wochen des Jahres 2021 die Zahl der überzähligen Todesfälle nach der Einführung der Covid-19-Injektionen im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2020 um schockierende 1.452 % gestiegen ist.

Leider verschlimmerte sich die Situation im Laufe der Monate immer mehr.

Im Jahr 2022 wurde die Nation nach der erneuten Einführung der Covid-19-Injektionen von einem verheerenden Schlag getroffen, mit einem schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 5.162 % in den ersten 38 Wochen des Jahres, verglichen mit den ersten 38 Wochen des Jahres 2020, dem angeblichen Höhepunkt der Covid-19-Pandemie.

Doch anstatt dass die Menschen in Australien schockiert und ungläubig über diesen verheerenden Anstieg der Sterbefälle sind, leben sie einfach weiter, ohne zu wissen, was passiert ist.

Und warum?

Weil ihre Regierung und die Mainstream-Medien sich bisher geweigert haben, die verheerende Wahrheit zu enthüllen, und stattdessen täglich Propaganda und Lügen veröffentlichen und verbreiten.

Das australische Statistikamt hat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geheime Daten über Todesfälle und Sterbefälle in Australien übermittelt.

Und diese Daten zeigen Folgendes…

Im Jahr 2021 gab es in Australien 11 068 überzählige Todesfälle und in der 38. Woche des Jahres 2022 schockierende 22 730 überzählige Todesfälle. Dies steht in krassem Gegensatz zu 2020, als auf dem angeblichen Höhepunkt der Covid-Pandemie und vor der Einführung der Covid-Injektionen nur 1.306 überzählige Todesfälle verzeichnet wurden.

Das bedeutet, dass Australien in nur 38 Wochen des Jahres 2022 einen schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 1.640 % zu verzeichnen hatte, verglichen mit 53 Wochen im Jahr 2020.

Wenn wir jedoch die verfügbaren Daten über die überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 mit den ersten 38 Wochen des Jahres 2020 und den ersten 38 Wochen des Jahres 2021 vergleichen, können wir das wahre Ausmaß der Situation in Australien erkennen.

Wie wir wissen, gab es in Australien in der 38. Woche des Jahres 2022 schockierende 22.730 überzählige Todesfälle.

Nach denselben Daten, die das australische Statistikamt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Verfügung gestellt hat, gab es in Australien in der 38. Woche des Jahres 2021 6.706 überzählige Todesfälle und in der 38.

Das bedeutet, dass Australien in den ersten 38 Wochen des Jahres 2021 nach der Einführung der Covid-19-Injektionen einen schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle um 1.452 % zu verzeichnen hatte, verglichen mit den ersten 38 Wochen des Jahres 2020, dem angeblichen Höhepunkt der Covid-19-Pandemie, und vor der Einführung einer einzigen Covid-19-Injektion.

Die oben genannten Zahlen verblassen jedoch im Vergleich zu der tragischen Situation, die sich im Laufe des Jahres 2022 entwickelt hat.

In Australien stieg die Zahl der überzähligen Todesfälle in den ersten 38 Wochen des Jahres 2022 nach der wiederholten Einführung von Covid-19-Injektionen um schockierende 5.162 % im Vergleich zu den ersten 38 Wochen des Jahres 2020, dem angeblichen Höhepunkt der Covid-19-Pandemie, und vor der Einführung einer einzigen Covid-19-Injektion.

Dies sind keine unabhängigen Schätzungen. Es handelt sich um offizielle, von der australischen Regierung genehmigte Zahlen. Und weitere Zahlen, die von der britischen Regierung veröffentlicht wurden, deuten stark darauf hin, dass die Covid-19-Impfung der wichtigste Faktor für diesen enormen Anstieg der überzähligen Todesfälle in Australien ist.

Die Sache, von der Ihnen gesagt wurde, sie würde die angebliche Pandemie beenden und den angeblichen enormen Anstieg der Todesfälle in der Welt im Jahr 2020 stoppen, hat letztendlich das Gegenteil bewirkt.

Anstatt die Zahl der Todesfälle zu verringern, hat die COVID-Impfung die Zahl der Todesfälle exponentiell erhöht.

Die Zahlen, die dies belegen, sind in einem Bericht mit dem Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ zu finden, der auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden kann.

Tabelle 2 des Berichts enthält die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus nach Altersgruppen für Todesfälle pro 100 000 Personenjahre in England bis Mai 2022.

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Sterblichkeitsraten pro 100 000 Personen in jeder einzelnen Altersgruppe bei den Nichtgeimpften am niedrigsten sind.

Die folgenden beiden Diagramme zeigen die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022 für jede Altersgruppe.

(Eine vollständige Untersuchung der oben genannten Zahlen, aufgeschlüsselt nach Altersgruppen, können Sie hier lesen).

Diese Zahlen belegen, dass die Covid-19-Impfstoffe nicht wirksam sind und so schwere Nebenwirkungen verursachen, dass sie zu einer erhöhten Sterblichkeit führen.

Dies sollte jeden ernsthaft beunruhigen, insbesondere diejenigen, die geimpft worden sind.

Und es sollte auf der Titelseite jeder Zeitung stehen und das Hauptthema auf jedem Nachrichtensender sein.

Die Wissenschaft ist eindeutig, und die Behörden und Regierungen sollten die Covid-19-Impfstoffe mit sofortiger Wirkung aus dem Verkehr ziehen.

Wenn sie dies nicht tun, beweisen sie dem kleinen Teil der australischen Öffentlichkeit, der Bescheid weiß, dass sie ein Hintergedanken haben, die Weltbevölkerung zu reduzieren.

Denn genau das wird passieren, wenn die erneute Einführung dieser experimentellen und gefährlichen Injektionen weiter zugelassen wird.