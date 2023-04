Vertrauen in Kinderimpfstoffe sinkt weltweit

Die Australier haben weniger Vertrauen in Kinderimpfungen als vor der Pandemie und befürchten, dass die Stimmung gegen den Impfstoff COVID-19 auch auf andere lebensrettende Impfungen übergreifen könnte.

Neue Daten des Vaccine Confidence Project, die am Donnerstag von UNICEF veröffentlicht wurden, zeigen, dass das Vertrauen der Australier in Kinderimpfungen um 7,5 Prozent von 93,8 Prozent vor der Pandemie auf 86,3 Prozent im Jahr 2021-22 gesunken ist.

Alice Hall, Leiterin der internationalen Programme von UNICEF Australien, sagte, dass, obwohl die Unterstützung für Impfstoffe in Australien insgesamt stark bleibt, die Verbreitung von Misstrauen im In- und Ausland besorgniserregend sei.

„Australien hält seine [hohe Impfquote bei Kindern] im Moment aufrecht, aber es ist wichtig, dass wir, wenn es Trends gibt, die von der Priorisierung von Impfstoffen wegführen, in der Lage sind zu verstehen, was der Grund dafür ist, damit wir eingreifen und frühzeitig reagieren können“, sagte sie.

Das Vaccine Confidence Project misst seit 2010 die weltweite Wahrnehmung der Bedeutung, Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen sowie deren Vereinbarkeit mit religiösen oder persönlichen Überzeugungen.

UNICEF hat die Ergebnisse der Befragung von mehr als 100.000 Menschen weltweit zusammengetragen, um die Einstellungen von 2015 bis 2019 mit denen von 2021 und 2022 zu vergleichen – also nach Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

Vertrauen in Kinderimpfstoffe

Einigkeit über die Bedeutung von Impfstoffen für Kinder

Julie Leask von der University of Sydney School of Public Health sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die Ergebnisse – die ersten globalen Daten, die auf einen Rückgang des Vertrauens hindeuten – sich in einem tatsächlichen Rückgang der Impfraten niederschlagen würden, aber Experten seien besorgt, dass die während der Pandemie aufgeflammte Anti-Impf-Stimmung einen „Spillover-Effekt“ auf die Unterstützung für Kinderimpfungen und andere Impfungen für Erwachsene haben könnte.

„In Australien haben wir sicherlich eine größere Impfzurückhaltung erlebt, weil viele Erwachsene über eine Impfung nachdenken mussten … einige fühlten sich gezwungen, sich impfen zu lassen, und waren darüber verärgert“, sagte Leask.

Im Jahr 2022 waren 93,75 Prozent der australischen Kinder bis zum Alter von 12 Monaten vollständig geimpft, und 94,3 Prozent der Fünfjährigen waren vollständig geimpft – ein leichter Rückgang gegenüber dem Höchststand vor der Pandemie, wie die Daten des australischen Ministeriums für Gesundheit und Altenpflege zeigen.

Leask sagte, der leichte Rückgang sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass Eltern Schwierigkeiten beim Zugang zur medizinischen Grundversorgung und zu Impfdiensten hätten – und nicht auf eine Anti-Impf-Stimmung – und sagte, die Verbesserung des Zugangs zu Impfstoffen sei ebenso wichtig wie die Bekämpfung eines Rückgangs des Vertrauens.

„Manche Menschen müssen für einen Besuch beim Hausarzt bezahlen, weil selbst für Impfungen keine Sammelabrechnung möglich ist, oder es ist einfach schwieriger, einen Termin zu bekommen, insbesondere in regionalen und ländlichen Gebieten“, sagte sie.

„Wir müssen diesen Bereich im Auge behalten und bereits jetzt über mögliche Strategien nachdenken, um das Vertrauen in die Kinderimpfung zu stärken.

Weltweit haben 67 Millionen Kinder in den vergangenen drei Jahren eine oder mehrere Impfungen versäumt, was nach Angaben von UNICEF den größten anhaltenden Rückgang bei der Immunisierung von Kindern seit 30 Jahren darstellt.

Christopher Maher, der leitende Impfberater von UNICEF Australien, erklärte, dass in den Ländern, in denen das Vertrauen in die Impfung nach der Pandemie stark zurückgegangen war, auch die medizinische Grundversorgung durch COVID-19 am stärksten beeinträchtigt wurde.

„Das sind die Menschen, die ohnehin am ehesten auf Leistungen verzichten müssen“, sagte er. „Sobald diese Dienste nicht mehr regelmäßig angeboten werden, sinken auch der Anreiz und die Motivation der Menschen, sie in Anspruch zu nehmen.“

Papua-Neuguinea verzeichnete einen der dramatischsten Rückgänge bei der Impfbereitschaft von Kindern: Sie sank von 90 Prozent vor der Pandemie auf nur noch 46 Prozent im Jahr 2022. Auch in Indonesien ging das Vertrauen in den Impfstoff um 11 Prozent zurück.

Maher sagte, dass das sinkende Vertrauen in den regionalen Nachbarländern es für die Australier noch wichtiger mache, die hohe Impfrate des Landes aufrechtzuerhalten.

„Das schützt nicht nur uns, sondern auch unsere Nachbarn, und wenn wir sie weniger wahrscheinlich mit bösen Dingen anstecken, ist das eine hervorragende Sache“, sagte er.