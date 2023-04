Medien vertuschen Verfolgung von Ungeimpften

Die Mainstream-Medien wollen Ihnen weismachen, dass Ihr COVID-Impf-Status durch medizinische Datenschutzgesetze geschützt ist, aber das ist offenbar nicht der Fall.

Mitte Februar 2023 berichtete ich, dass die US-Regierung im Rahmen eines bisher unbekannten Überwachungsprogramms heimlich alle Personen verfolgt, die sich nicht oder nur teilweise gegen COVID impfen lassen

Innerhalb weniger Tage versuchten Faktenprüfer, die Idee zu entkräften, dass einzelne Personen verfolgt werden oder dass diese Daten von der Regierung oder Dritten missbraucht werden könnten

Der COVID-„Impfstatus“ wurde in den Jahren 2021 und 2022 überhaupt nicht als private medizinische Angelegenheit betrachtet, doch die Mainstream-Medien wollen Ihnen nun weismachen, dass Ihr COVID-Impfstatus durch medizinische Datenschutzgesetze geschützt ist

Ihre medizinischen Daten sind nicht annähernd so privat, wie Sie denken. Der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ist voll von Ausnahmen, wenn es um Ihre Privatsphäre geht. Bundesbehörden wie Health and Human Services (HHS) und die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention) sind von den Datenschutzklauseln ausgenommen und können auf identifizierbare Daten zugreifen – vor allem, wenn es zu einem Ausbruch einer echten oder fiktiven Infektionskrankheit kommt

Regierungsbehörden und eine Reihe von Dritten oder „betroffenen Einrichtungen“ können auch eine Reihe von Schlupflöchern nutzen, um zuvor de-identifizierte Patientendaten erneut zu identifizieren

Mitte Februar 2023 berichtete ich, dass die US-Regierung diejenigen, die die COVID-Impfung nicht erhalten haben oder nur teilweise geimpft wurden, heimlich durch ein zuvor unbekanntes Überwachungsprogramm verfolgt hat, das vom U.S. National Center for Health Statistics (NCHS) entwickelt wurde. , eine Abteilung der Centers for Disease Control and Prevention.

Innerhalb weniger Tage machten sich Faktenprüfer die Nächte um die Ohren, um die Idee zu entkräften, dass einzelne Personen verfolgt werden oder dass diese Daten von der Regierung oder Dritten missbraucht werden könnten.

Seltsamerweise war das ungeheuerlichste Beispiel für eine „Fehlinformation“, das der Faktenprüfer von USA Today finden konnte, ein Beitrag in den sozialen Medien, der „in weniger als einem Monat fast 200 Likes erzeugte“. Zweihundert Likes? Für die meisten Influencer ist das nichts, vor allem nicht im Laufe von 30 Tagen. Warum regt sich USA Today über einen Beitrag mit 200 Likes auf? Das scheint mir ein wenig panisch zu sein, wenn Sie mich fragen.

Reuters hat ebenfalls einen Faktencheck durchgeführt und wie USA Today behauptet, es fehle der „Kontext“.

„Neue diagnostische Codes, die einen Patienten als nicht ausreichend gegen COVID-19 geimpft beschreiben, wurden eingeführt, um Ärzten dabei zu helfen, Patienten zu identifizieren, die ein potenzielles Risiko für eine schwerere COVID-Erkrankung haben, und um Gesundheitsbehörden dabei zu helfen, die Wirksamkeit von Impfungen und Sterblichkeitsstatistiken zu verfolgen, neben anderen Fragen der öffentlichen Gesundheit, und nicht, um die US-Regierung bei der Verfolgung von ungeimpften Personen zu unterstützen, wie einige online behaupten. Die Codes in der Krankenakte einer Person sind wie alle persönlichen Gesundheitsinformationen durch das US-Datenschutzgesetz geschützt und könnten nur auf Gruppen- oder Bevölkerungsebene analysiert werden, losgelöst von der Identität des Einzelnen…“

Ihre medizinischen Daten sind alles andere als privat

Wie so oft sind es die Faktenchecker, die das Thema aus dem Zusammenhang reißen oder besser gesagt, nicht das ganze Bild darstellen. Tatsache ist, dass Ihre medizinischen Daten nicht annähernd so privat sind, wie Sie denken. Der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ist voll von Ausnahmen, wenn es um Ihre Privatsphäre geht.

Bundesbehörden wie Health and Human Services (HHS) und die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention) haben jedes Recht, auf identifizierbare Informationen zuzugreifen, da sie von den Datenschutzklauseln ausgenommen sind, und sie sind besonders berechtigt, auf Ihre privaten Impfdaten zuzugreifen, wenn es einen Ausbruch einer Infektionskrankheit gibt, sei sie nun real oder fiktiv. Wie in den HIPAA-Leitlinien von HHS und CDC vermerkt:

„Indem sie den Schutz individueller Gesundheitsinformationen mit der Notwendigkeit des Schutzes der öffentlichen Gesundheit in Einklang bringt, erlaubt die Privacy Rule ausdrücklich die Weitergabe ohne individuelle Genehmigung an öffentliche Gesundheitsbehörden, die gesetzlich befugt sind, die Informationen zum Zweck der Verhütung oder Kontrolle von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen zu sammeln oder zu erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Überwachung, Untersuchung und Intervention im Bereich der öffentlichen Gesundheit … Die Privacy Rule erlaubt ausdrücklich die Weitergabe von PHI [geschützten Gesundheitsinformationen] für bestimmte Zwecke der öffentlichen Gesundheit. Zum Beispiel können die betroffenen Einrichtungen PHI ohne individuelle Genehmigung an eine öffentliche Gesundheitsbehörde weitergeben, die rechtlich befugt ist, die Informationen zum Zweck der Vorbeugung oder Kontrolle von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen zu sammeln oder zu erhalten … Darüber hinaus erlaubt die Privacy Rule den betroffenen Einrichtungen, Offenlegungen vorzunehmen, die durch andere Gesetze vorgeschrieben sind, einschließlich Gesetze, die Offenlegungen für Zwecke der öffentlichen Gesundheit vorschreiben.“

Schlupflöcher ermöglichen auch die Re-Identifizierung personenbezogener Daten

Regierungsbehörden und eine Reihe von Dritten oder „betroffenen Einrichtungen“ können ebenfalls eine Reihe von Schlupflöchern nutzen, um zuvor de-identifizierte Patientendaten erneut zu identifizieren. Wie in einem Dokument der CDC zum öffentlichen Gesundheitsrecht erläutert, das die rechtmäßige Weitergabe privater medizinischer Daten beschreibt:

„Der HIPAA schränkt zwar die Verwendung und Weitergabe von Gesundheitsdaten ein, erlaubt aber auch bestimmte Ausnahmen für die Sekundärnutzung zu Zwecken der öffentlichen Gesundheit. Der HIPAA sieht bestimmte Umstände vor, unter denen Patientendaten ohne Genehmigung des Patienten an Gesundheitsämter weitergegeben werden können. Nach dem HIPAA können Leistungserbringer identifizierbare Patientendaten (geschützte Gesundheitsinformationen oder PHI) weitergeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, so dass die Bundesstaaten gesetzliche Ausnahmen von den HIPAA-Beschränkungen erlassen können. Leistungserbringer können PHI auch ohne Genehmigung des Patienten an Gesundheitsämter weitergeben, um Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchzuführen, z. B. die Meldung übertragbarer Krankheiten, oder an eine Gesundheitsbehörde, um Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen im Rahmen der Ausnahmeregelung für die öffentliche Gesundheit zu verhindern oder zu kontrollieren. Eine betroffene Einrichtung kann auf PHI für die klinische Forschung zugreifen, sie verwenden und offenlegen, ohne dass eine Einzelperson eine Genehmigung erteilt hat, wenn: 1: es erhält eine Dokumentation über den Verzicht auf die Genehmigung der Person durch einen institutionellen Prüfungsausschuss oder eine Datenschutzbehörde 2: die PHI sind für diese Forschung notwendig 3: für die Forschung werden PHI von Verstorbenen verwendet Anbieter können EHI ohne Genehmigung des Patienten weitergeben, wenn die Daten ‚de-identifiziert‘ wurden … aber sie erlauben dennoch eine Re-Identifizierung durch Anbieter oder regionale Gesundheitsinformationsorganisationen durch randomisierte Patienten-Quellcodes, falls eine Warnung der öffentlichen Gesundheit oder ein Fallbericht notwendig wird. Schließlich können Anbieter einen ‚begrenzten Datensatz‘, einschließlich Daten und Postleitzahlen, ohne Genehmigung weitergeben und dennoch Patienten reidentifizieren, wenn sie aus bestimmten Identifikatoren abgeleitete Patientencodes beibehalten.“

Können die staatlichen Gesundheitsbehörden Ihren Impfstatus abfragen? Ja. Können diese Informationen identifizierbar sein? Auf jeden Fall ja. Bedeutet das, dass Sie als Einzelperson überwacht werden könnten und/oder in eine Zwangsimpfungsfahndung geraten oder aufgrund Ihres Impfstatus negative Auswirkungen in anderen Bereichen Ihres Lebens erfahren könnten? Wahrscheinlich schon.

Die US-amerikanischen „Datenschutz“-Gesetze lassen solche Szenarien durchaus zu, und angesichts des Verhaltens der Regierung in den letzten drei Jahren wäre es naiv zu glauben, dass sie Ihre Impfdaten niemals gegen Sie verwenden würde.

Reuters macht das Wasser trüb

Reuters trübt das Wasser auch in anderer Hinsicht. So wird in dem Faktencheck betont, dass medizinische Anbieter seit 2015 den allgemeinen Code Z28.3 (der für „unterimmunisiert“ steht) verwenden und dass „diese Codes nicht für andere Zwecke als die Überwachung und Meldung von Krankheiten und Sterblichkeitsstatistiken oder für die Abrechnung mit Versicherungen verwendet werden.“

Es stimmt zwar, dass es den ICD-Code Z28.3 schon seit Jahren gibt, aber die neuen Subcodes, die den COVID-Jab-Status erfassen, wurden Mitte September 2021 während einer Sitzung des ICD-10-Koordinierungs- und Pflegeausschusses hinzugefügt, und während dieser Sitzung wurde festgestellt, dass „ein Interesse daran besteht, Personen zu erfassen, die nicht oder nur teilweise geimpft sind.“

Unten ist ein Screenshot von Seite 194 der Tagesordnung die während dieses Treffens verteilt wurde. Hier gibt es keine Unklarheiten. Die neuen ICD-10-Codes wurden speziell zu dem Zweck hinzugefügt, Personen zu erfassen, die nicht oder nur teilweise gegen COVID-19 geimpft sind. Sie haben nicht gesagt, dass sie „allgemeine Bevölkerungsdaten“ erfassen wollen. Es wurde ausdrücklich gesagt, dass „Personen“ erfasst werden sollen.

Sie erklären auch eindeutig, dass diese Verfolgung „von Wert für die öffentliche Gesundheit“ ist – und wieder öffnen die Schlüsselwörter „öffentliche Gesundheit“ die Tür für Bundesgesundheitsbehörden, die auf identifizierbare Daten zugreifen.

Darüber hinaus geben zusätzliche Untercodes an, warum eine Person die COVID-Impfung nicht erhalten hat oder keine Auffrischungsimpfungen mehr bekommt. Diese Codes sind in der nachstehenden Abbildung unter Z28.3 Status der Unterimmunisierung aufgeführt.

Die Verwendung des Begriffs „straffälliger Impfstatus“ unter Code Z28.39 gibt ebenfalls Aufschluss darüber, worauf das Ganze hinausläuft. „Delinquent“ bedeutet, dass man „eine Pflicht vernachlässigt“ oder sich „einer Straftat schuldig gemacht“ hat. Ist die Verweigerung von Booster eine Straftat? Vielleicht nicht heute, aber eines Tages könnte es so weit sein, und diese Kodizes legen den Grundstein für diese Art der medizinischen Verfolgung.

Alle versäumten Impfungen werden nachverfolgt

Ein weiterer Hinweis darauf, dass diese Codes fester Bestandteil des Biosicherheitskontrollnetzes werden, auch wenn sie jetzt noch nicht auf diese Weise verwendet werden, ist die Tatsache, dass der Code Z28.39 – „Anderer Unterimmunisierungsstatus“ – zu verwenden ist, „wenn ein Patient keine anderen, nicht-COVID-Impfstoffe erhalten hat“.

Mit anderen Worten, man hat bereits damit begonnen, ALLE Ihre Impfungen zu erfassen, nicht nur die COVID-Impfung, und man kann die Z28.3-Untercodes verwenden, um festzustellen, warum Sie einen bestimmten Impfstoff abgelehnt haben.

Außerdem wurde ein abrechenbarer ICD-10-Code für die „Impfberatung“ eingeführt, der die Codes erläutert, die angeben, warum Sie einen Impfstoff abgelehnt haben. Wenn Sie also aus „persönlicher Entscheidung“ (Kode Z28.2) oder aufgrund „persönlicher Überzeugungen oder Gruppendruck“ (Kode Z28.1) nicht geimpft wurden, kann Ihr Arzt Ihrer Versicherung in Rechnung stellen, dass er Impfpropaganda wiederkäut und versucht, Sie umzustimmen.

Codes könnten sinnvoll genutzt werden

Die Nachrichtenagentur Reuters Fact Check hat auf einen potenziell nützlichen Zweck der neuen ICD-10-Codes hingewiesen:

„Eric Burnett, Facharzt für Krankenhaus- und Innere Medizin an der Columbia University, sagte, dass die ICD-10-Codes auch helfen könnten, Daten über die Wirksamkeit von Impfstoffen zu verfolgen, einschließlich Vergleichen zwischen dem Impfstatus von Krankenhaus- oder Intensivpatienten mit COVID oder Daten über die Sterblichkeit von Patienten auf der Grundlage des Impfstatus.“

Das wäre großartig, aber das Risiko, dass diese Daten von der Regierung missbraucht werden, ist meines Erachtens größer als die Möglichkeit, dass sie zum Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen mRNA-Spritzen verwendet werden, da die überwältigende Menge an Daten, die Schäden belegen, bereits vorsätzlich ignoriert wird.

CDC weigert sich, Fragen zu den neuen Codes zu beantworten

Eine weitere rote Fahne ist die Tatsache, dass die CDC sich geweigert hat, Fragen darüber zu beantworten, wie sie die neuen ICD-10-Codes zu verwenden gedenkt. Mitte Februar 2023 schickten neun Republikaner aus dem Repräsentantenhaus einen Brief an die CDC und forderten Antworten auf diese fünf Fragen:

Warum haben das CDC und das National Center for Health Statistics (NCHS) beschlossen, Daten darüber zu erheben, warum sich Amerikaner gegen die COVID-19-Impfung entschieden haben? Wie beabsichtigen das CDC und das NCHS, diese neuen ICD-Codes für die COVID-19-Impfung zu verwenden? Welche Schritte unternehmen das CDC und das NCHS, um sicherzustellen, dass die im ICD-System enthaltenen privaten Gesundheitsdaten der Amerikaner geschützt werden? Können das CDC und das NCHS bestätigen, dass sie keine Datenbank von Amerikanern auf der Grundlage ihres COVID-19-Impfstatus erstellt haben, erstellen werden und erstellen können? Können das CDC und das NCHS bestätigen, dass private Unternehmen keinen Zugang zu Listen des COVID-19-Impfstatus der Amerikaner über das ICD-System oder eine andere vom CDC und NCHS beaufsichtigte Datenbank haben?

Wie The Daily Signal am 28. Februar 2023 berichtete, will die CDC aus irgendeinem Grund diese Fragen nicht beantworten:

„Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erklärten gegenüber The Daily Signal, dass sie die Gründe, die Amerikaner angeben, um eine COVID-19-Impfung abzulehnen, „nicht nachverfolgen“ werden … Unterdessen erklärten Republikaner im Kongress gegenüber The Daily Signal, dass die CDC es versäumt hat, ihre Fragen innerhalb einer Frist in der vergangenen Woche zu beantworten. Vor zwei Wochen haben wir einen Brief an die CDC geschickt, in dem wir Antworten zu ihrer neuen COVID-19-Impfstoffdatenbank forderten“, sagte der Abgeordnete Josh Brecheen, R-Okla, in einer Erklärung gegenüber The Daily Signal … Die CDC hält uns hin und weigert sich zu antworten. Warum will die CDC nicht erklären, warum sie Daten über die persönlichen Entscheidungen der Amerikaner sammelt? Die Republikaner im Repräsentantenhaus scheuen sich nicht, das Haushaltsverfahren zu nutzen, um die CDC gegenüber dem amerikanischen Volk zur Rechenschaft zu ziehen“, warnte Brecheen. Die Republikaner im Repräsentantenhaus schlugen Alarm wegen der Beteiligung der CDC an der kürzlich von der Weltgesundheitsorganisation kodifizierten Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD), die sich auf den COVID-19-Impfstatus bezieht und im vergangenen April in Kraft getreten ist. Die Codes ermöglichen es den Centers for Disease Control and Prevention, Daten über die Gründe zu sammeln, aus denen Amerikaner sich weigern, einen der Impfstoffe zu nehmen … Die ICD-Codes wurden im April 2022 eingeführt, aber das CDC/NCHS hat keine Daten zu den Codes und wird diese Informationen nicht weiterverfolgen“, sagte Nick Spinelli, ein Sprecher des CDC, in einer per E-Mail versandten Erklärung. Die Codes werden von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt und verwaltet, damit Gesundheitsdienstleister sie in ihren Praxen verfolgen können …“

Endziel ist eine globale Datenbank für das Impfpass-System

Die Erwähnung der WHO bringt mich zu meinem nächsten Punkt, nämlich, dass all diese Informationen wahrscheinlich irgendwann in eine globale Impfdatenbank übertragen werden. Das ist der Grund, warum die WHO die ICD-10-Codes entwickelt und verwaltet. Sie soll die „Harmonisierung“ des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt ermöglichen.

Die Tatsache, dass die WHO diese Codes entwickelt und verwaltet, bedeutet übrigens auch, dass die WHO diese neuen Codes zur Erfassung des Impfstatus genehmigt hat, und wir wissen bereits, dass die WHO an einem globalen Impfpass arbeitet.

„Der COVID-‚Impfstatus‘ wurde in den Jahren 2021 und 2022 überhaupt nicht als private medizinische Angelegenheit betrachtet, doch die Mainstream-Medien wollen Ihnen nun weismachen, dass Ihr COVID-Impfstatus durch medizinische Datenschutzgesetze geschützt ist.“

Damit ein globales Impfpass-System richtig funktioniert, ist eine globale Impfdatenbank erforderlich, und es ist nicht abzusehen, ob und welche Datenschutzmaßnahmen eine solche Datenbank haben wird. Was wir wissen, ist, dass Weißbücher und Gesetzesvorschläge die während der COVID-Ära veröffentlicht wurden und in denen die Verfolgung von Gesundheitsdaten und/oder Impfpässen erörtert wird, betonen, dass Datenschutzbedenken gelockert oder ganz fallen gelassen werden müssen, um die globale Biosicherheit zu gewährleisten.

Wir haben auch gesehen, wie der COVID-„Impfstatus“ in den Jahren 2021 und 2022 überhaupt nicht als private medizinische Angelegenheit betrachtet wurde. Vielerorts musste man seinen Status offenlegen und nachweisen, dass man geimpft worden war. Doch die Mainstream-Medien wollen Ihnen nun weismachen, dass Ihr COVID-Impfstatus durch medizinische Datenschutzgesetze geschützt ist. Was für ein Witz.

Wie Dr. Robert Malone in einem Substack-Artikel vom 25. Januar 2023 feststellte, wird dieses Impfpass-System direkt vor unserer Nase eingeführt, und es wäre unglaublich naiv zu glauben, dass diese neuen ICD-10-Codes nicht Teil dieses Systems sind:

„Der Verwaltungsstaat ist damit beschäftigt, ein Impfpass-System aufzubauen, das aktiv sein wird, bevor die meisten Amerikaner wissen, was mit ihnen gemacht wird. Niemand wird an Ihre Tür klopfen und nach Ihrem Impfstatus fragen, weil sie ihn bereits kennen … Sie brauchen keine Genehmigung des Kongresses oder der Gerichte, weil wir ihnen die Informationen über unsere Gesundheitsdienstleister gegeben haben. Die CDC ist die staatliche Organisation, die den Impfstatus von Personen erfasst. Sie verfügen bereits über die Aufzeichnungen sowie über aktualisierte Auffrischungsinformationen. Sie müssen nur hier und da eine Definition ändern oder Präsident Biden dazu bringen, den COVID-19-Notstand für die öffentliche Gesundheit auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, und die Impfpässe werden eine vollendete Tatsache sein.“

Ein Schleppnetz zur Datenerfassung

Seit dem 1. Januar 2014 verlangt die US-Regierung von öffentlichen und privaten Gesundheitsdienstleistern die Einführung und Nutzung elektronischer Patientenakten (EMR), wenn sie die volle Kostenerstattung von Medicaid und Medicare erhalten wollen.

Die Regierung bot Ärzten und Krankenhäusern auch finanzielle Anreize für die Einführung elektronischer Gesundheitsakten (EHR). Der Unterschied zwischen EMR und EHR besteht darin, dass EHR eine viel umfassendere Patientengeschichte als EMR bietet, da sie die Krankengeschichte eines Patienten aus mehr als einer Arztpraxis enthält.

Im Wesentlichen ist EHR das, was Sie erhalten, wenn Ärzte Ihre medizinischen Daten gemeinsam nutzen, um eine umfassende Akte zu erstellen, die alle Ihre Interaktionen mit dem medizinischen System abdeckt. In der Theorie hört sich das gut an, aber Big Pharma hat sofort die Gelegenheit ergriffen, es zu missbrauchen, indem es Arzneimittelwerbung im EHR-System platzierte.

Dies wiederum hat die medizinischen Kosten in die Höhe getrieben und zu schlechten Verschreibungsentscheidungen geführt, die die Patienten gefährden. Über Patientenportale werden die Patienten auch direkt mit Arzneimittelwerbung angesprochen.

Ärzte und Krankenhäuser, die EHR einführten, erhielten zusätzliche Zahlungen. Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 zahlten die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) EHR-Anreizzahlungen an Krankenhäuser in Höhe von insgesamt 14,6 Milliarden US-Dollar. In der Zwischenzeit wurden diejenigen, die sich gegen die Erfassung, Weitergabe und Meldung klinischer Patientendaten entschieden, durch geringere Medicare-Erstattungen finanziell bestraft.

Es erübrigt sich zu sagen, dass diese „Zuckerbrot und Peitsche“ zu einer raschen Einführung von EMR und EHR geführt haben, die beide von der Regierung gefordert werden, wenn sie die Macht haben will, die Bevölkerung durch die Medizin zu kontrollieren, und wir wissen jetzt, dass die Regierung genau das zu tun beabsichtigt.

Der Transhumanismus wird durch Lebensmittel und Medizin verwirklicht

Ende September 2022 formulierte Präsident Biden das „kühne Ziel“, „den Hunger zu beenden und die gesunde Ernährung und körperliche Bewegung bis 2030 zu fördern“, und zwar durch eine vom Bund unterstützte „Food Is Medicine“-Kampagne.

Die Integration von Lebensmitteln und Ernährung in die Gesundheitsversorgung, so dass Lebensmittel- und Gesundheitspolitik unter einem Dach vereint sind, wird die Schaffung neuer politischer Maßnahmen, die Finanzierung und die Kontrolle über beide Bereiche erleichtern. Letztendlich werden Lebensmittelkäufe und Gesundheitsdaten mit Ihrem Impfpass/Ihrer digitalen Identität verknüpft sein, die auch Ihre Bildungsdaten, Reisedaten, Arbeitsdaten und Bankkonten enthält.

Dass diese „Food Is Medicine“-Kampagne nichts mit der Förderung echter Ernährung oder Vollwertkost zu tun hat, liegt auf der Hand, denn im selben Monat unterzeichnete Biden auch die „Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy“.

Darin wird festgelegt, dass Biotechnologie und Gentechnik zur Umgestaltung der Lebensmittel- und Medizinindustrie eingesetzt werden sollen, um eine transhumanistische Agenda zu fördern. Es geht darum, gefälschte, synthetische und genetisch manipulierte Lebensmittel herzustellen und am menschlichen Genom herumzupfuschen.

In größerem Maßstab wird dieser Plan auch von der Weltgesundheitsorganisation gefördert, die versucht, durch Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und des Pandemievertrags die Macht über die Gesundheitsversorgung weltweit an sich zu reißen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Pandemievertrag wird eine ungewählte Eine-Welt-Regierung einführen„.

Die WHO versucht auch, Ernährung, Medizin und Klima unter einem Dach zu vereinen. Dies würde es ihr ermöglichen, die Weltbevölkerung auf beliebige Weise zu kontrollieren, da ein Klimaproblem als ein Problem der öffentlichen Gesundheit oder ein Ernährungsproblem positioniert werden könnte, und umgekehrt. Mit anderen Worten: Die Menschen könnten gezwungen werden, Käfer statt Rindfleisch zu essen, weil das „dem Klima zugute kommt“. Der private Autoverkehr könnte eingeschränkt werden, weil er zur Verringerung der Umweltverschmutzung durch Fahrzeuge beiträgt, die die öffentliche Gesundheit gefährdet, und so weiter.

Um den Kreis zu schließen und zum Ausgangspunkt zurückzukehren: Während die Medien jetzt versuchen, Sie mit „Versprechungen“ in den Schlaf zu wiegen, dass die Überwachung der Ungeimpften oder „Untergeimpften“ nichts Schlimmes sei, sollten Sie lange und gründlich nachdenken, bevor Sie die Augen vor der Möglichkeit verschließen, dass dies alles Teil eines auf Biosicherheit basierenden totalitären Kontrollnetzes ist.

