Ukraine will Staatsbetriebe zu Schleuderpreisen verkaufen

Auszug: Während die Ukraine sich in einem Krieg verteidigt, der Zehntausende von Menschen das Leben gekostet und die Wirtschaft ruiniert hat, bereitet sie sich darauf vor, große staatliche Unternehmen zu Schleuderpreisen zu verkaufen. Ziel ist es, den von Hilfsgeldern abhängigen Haushalt zu sanieren und ein jahrzehntealtes, postkommunistisches Erbe von Korruption und Misswirtschaft zu beenden, das die Wirtschaft untergraben hat.

Wenn sich die Gesetzgeber auf der für Anfang Mai anberaumten Sitzung auf Änderungen einigen, könnte Kiew im günstigsten Fall durch den Verkauf von Unternehmen wie einem Düngemittelhersteller, Versorgungsunternehmen, Hüttenwerken und einem Insulinhersteller mehr als 400 Millionen Dollar einnehmen. Weitere 190 Millionen Dollar könnten durch die Verpachtung von Ackerland erzielt werden, sagte Rustem Umerov, der Leiter des staatlichen Immobilienfonds, in einem Interview.

„Es gibt aufstrebende Märkte, und es gibt einen Notfallmarkt, und als Notfallmarkt sind wir einzigartig“, sagte er letzte Woche in seinem Büro in Kiew. Er ist sich zwar bewusst, dass die meisten Anleger sich nicht vorstellen können, Geld in ein Land zu investieren, das angegriffen wird, aber er sagt denjenigen, die „mutig“ genug sind, die Ukraine in Betracht zu ziehen, dass „dies in Zukunft eine 20-fache Geschichte für Sie sein sollte“.

Die Dringlichkeit ist in mindestens dreifacher Hinsicht gegeben.

Erstens muss die Ukraine dazu beitragen, ihre Kriegsanstrengungen zu finanzieren und die von ausländischer Hilfe abhängigen Institutionen über Wasser zu halten. Zweitens können Kapitalspritzen und eine Überarbeitung des Managements staatlicher Unternehmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft beitragen. Schließlich verlieren die Unternehmen in der Bilanz des Fonds, von denen die meisten in der Mitte des letzten Jahrhunderts gebaut wurden, rasch an Wert.

Sinkender Wert

„Wenn wir sie in diesem Jahr nicht verkaufen, wird ihr Wert im nächsten Jahr nur noch aus Immobilien bestehen, und im Jahr darauf nur noch aus dem Land, auf dem sie stehen“, so Umerov.

Der 41-jährige Umerov ist die achte Person, die seit dem Sturz der prorussischen Regierung von Viktor Janukowitsch durch die sogenannte Revolution der Würde im Jahr 2014 den Staatlichen Eigentumsfonds übernimmt.

Es ist eine schwierige Aufgabe. Keiner seiner Vorgänger konnte das Ziel erreichen, große Teile der staatlichen Wirtschaft zu verkaufen. Zwei von ihnen starben durch angeblichen Selbstmord, während gegen einen ehemaligen Vorsitzenden wegen Veruntreuungsvorwürfen ermittelt wird, die er bestreitet.

Der Einmarsch Russlands hat es noch schwieriger gemacht. Fast jeder Ukrainer hat durch die Gewalt einen Freund, einen Verwandten oder einen anderen Bekannten verloren. Der Krieg hat mehr als ein Viertel der 40 Millionen Einwohner des Landes aus ihren Häusern vertrieben und ganze Wirtschaftszweige vernichtet, indem er die Produzenten in den besetzten Gebieten wie der östlichen Donbass-Region und der Hafenstadt Mariupol auslöschte.

Die Regierung rechnet mit 6 Milliarden Griwna (162 Millionen Dollar) aus dem Verkauf staatlicher Unternehmen in diesem Jahr, doch Umerow sagte, dass er möglicherweise das Vierfache dieser Summe einnehmen könnte, wenn die Verkaufs- und Leasingpläne umgesetzt werden können.