Alle Imperien sind vergänglich, auch das „amerikanische Imperium“

von Thierry Meyssan

Letzte Woche habe ich über die Realität der Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China nachgedacht. Vielleicht ist die „Thukydides-Falle“ nur ein Vorwand, der den bevorstehenden Zerfall des „amerikanischen Imperiums“ verschleiert. In diesem Artikel fasse ich dessen Geschichte zusammen, die der Westen nicht verstanden hat, und bitte Sie, darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn dieses Imperium verschwindet.

Die UdSSR brach in sich selbst zusammen, nicht seit Anfang des Krieges in Afghanistan (1979-89), sondern seit der Katastrophe von Tschernobyl (26. April 1986). Die Sowjets erkannten plötzlich, dass der Staat nichts mehr beherrschte. Die Mitglieder des Warschauer Paktes, die Leonid Breschnew zu Vasallen gemacht hatte, lehnten sich auf. Die Kirchen, die Kommunistische Jugend und die Schwulen der DDR brachten die Berliner Mauer zum Einsturz [1]. Die UdSSR reagierte nicht nur nicht, sondern ließ auch ihre Verbündeten außerhalb Europas, insbesondere Kuba, fallen. Der Erste Sekretär der Partei, Michail Gorbatschow, verwandelte sich von einem Reformer in einen Liquidator. Die UdSSR zerfiel und es entstanden viele neue unabhängige Staaten. Dann kam der Abstieg in die Hölle. Einige „Neurussen“ eigneten sich die kollektiven Güter an und führten in den Straßen von Moskau und St. Petersburg einen Krieg mit Maschinenpistolen. Die Produktion brach ein. In vielen russischen Regionen wurde es schwierig, Nahrung zu finden. Die Lebenserwartung sank stark um etwa fünfzehn Jahre. Der Niedergang war so brutal, dass niemand gedacht hätte, dass sich das Land schnell erholen würde.