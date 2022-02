Freiheits-Konvoi: Ein Ende der Besatzung von Ottawa nicht abzusehen und zu viele Polizisten provozieren einen Aufstand

Polizeichef von Ottawa sagt, das Gewimmel von Polizisten habe zu einem „Beinahe-Aufruhr“ geführt

Der Polizeichef von Ottawa, Peter Sloly, sagt, dass die Demonstranten sich gegen alle die polizeilichen Maßnahmen zur Beendigung der „Freedom Convoy“-Demonstration wehren, und deren Ende nicht abzusehen ist.

In der Sendung „CTV News at Six“ am Montagabend sagte Sloly, dass sich die Demonstranten schnell auf die Maßnahmen der Polizei einstellen, wie z. B. das Verbot, Kraftstoffbehälter in die Innenstadt zu bringen.

„Im Laufe des Tages haben einige der Demonstranten absichtlich Kanister mit Wasser gefüllt und buchstäblich daraus getrunken, um der Polizei zu zeigen, dass es sich nicht um Benzin handelt“, sagte Sloly. „Gleichzeitig transportierten sie Benzin in anderen Behältern, die eigentlich Wasser enthalten sollten.“

Die Polizei gab am Sonntag bekannt, dass Treibstoff nicht in die „rote Zone“ der Proteste gelangen dürfe und dass jeder, der Nachschub zu den Protesten mitbringe, verhaftet werden könne. Dies geschah Stunden, bevor die Polizei Tausende von Litern Kraftstoff an einem Sammelpunkt in der Coventry Road beschlagnahmte.

Sloly sagte, die Gegenmaßnahmen sprächen für die „Raffinesse und das Engagement“ der Operation, da die Demonstranten in der Lage zu sein scheinen, in Massen auf die Bemühungen der Polizei zu reagieren.

Der Polizeichef sagte auch, dass die Beamten bei einem Verhaftungsversuch einmal umzingelt wurden.

„Unsere Beamten waren von über 100 Demonstranten umzingelt“, sagte er. „Innerhalb weniger Minuten, nachdem wir hier auf Sendung waren, brach fast ein Aufstand aus, um das zu tun, was wir sagen, dass wir es tun: die Treibstoffzufuhr zu erzwingen und zu reduzieren, das Benzin, das dort hineingelangt, zu unterbinden – unter großem Risiko bei jeder einzelnen Begegnung.“

Sloly wehrte sich gegen Vergleiche mit anderen Städten, in denen es ähnliche Proteste gegeben hat, wie in Toronto und Quebec City.

„Der stellvertretende Minister Mario Di Tommaso sagte heute in einem Telefongespräch mit den drei Regierungsebenen: ‚Hey, Peter, was hältst du davon, schwere Abschleppwagen einzusetzen, um die Lastwagen zu entfernen, die in deiner Stadt sind? Toronto hat es getan. Sie haben es am Wochenende gemacht. Ein Abschleppwagen ist rausgefahren und hat es mit sechs Lastwagen zu tun gehabt, und die sechs Lastwagen sind weggefahren.‘ Ich sagte: ‚Nun, ich habe hier zwei schwere LKWs von der Stadt und ich hatte am Samstag tausend LKWs und letzten Samstag hatte ich 3.000 LKWs‘,“ sagte Sloly. „Das ist, als würde man Pluto mit der Sonne vergleichen, was das Ausmaß, die Komplexität und die Gewalt angeht, die diese Stadt im Vergleich zu anderen Gerichtsbarkeiten erlebt hat. Wir haben es hier in Ottawa mit einem ganz anderen Tier zu tun“.

Die Polizei schätzt, dass sich noch zwischen 400 und 500 Lastwagen in der Innenstadt aufhalten. Sloly hat andere Regierungsebenen um 1.800 zusätzliche Polizeibeamte und zivile Mitarbeiter gebeten. Zum Vergleich: Der gesamte Polizeidienst von Ottawa hat 2.100 Mitglieder.

STADT WILL HÖHERE GELDSTRAFEN

Die Stadt Ottawa hat den Obersten Richter von Ontario gebeten, die Geldstrafen für die Demonstranten des „Freedom Convoy“, der seit elf Tagen die Innenstadt besetzt, zu erhöhen.

In seiner Eröffnungsrede zu einer Sondersitzung des Stadtrats sagte Bürgermeister Jim Watson, dass die Strafen für einige der Demonstrationstaktiken erhöht werden sollen.

Watson sagte, dass die Geldstrafe für Leerlauf von 100 auf 1.000 Dollar festgelegt werden soll, die Geldstrafe für Verstöße gegen das Lärmschutzgesetz von 490 auf 1.000 Dollar und die Geldstrafe für die Behinderung einer Fahrbahn von 350 auf 1.000 Dollar angehoben werden würde.

„Roger Chapman, leitender Beamter für Gesetzesangelegenheiten, hat bestätigt, dass der Oberste Richter von Ontario unsere Forderung unterstützt und sich dafür einsetzt, dass diese höheren Bußgelder so bald wie möglich in Kraft treten“, sagte Watson.

POLIZEICHEF FORDERT AUFSTOCKUNG UM 1.800 MITARBEITER

Der Polizeichef von Ottawa, Peter Sloly, teilte dem Stadtrat mit, dass er um eine erhebliche Aufstockung der Ressourcen bittet. Er fordert 1.800 Polizeibeamte und ziviles Personal an, um bei der Bewältigung der laufenden Demonstration und der Besetzung der Innenstadt zu helfen.

„Zum Vergleich: Die gesamte Polizeibehörde von Ottawa hat 2.100 Mitglieder. Die Gesamtzahl der Polizeibeamten im Ottawa Police Service beträgt 1.200. Wir bitten um 1.800 polizeiliche und zivile Ressourcen für den sofortigen Einsatz im Rahmen unserer Einsatzleitung“, sagte er.

Sloly sagte, dass die RCMP bisher 257 Beamte geschickt hat und die OPP in der letzten Woche durchschnittlich 100 zusätzliche Beamte pro Tag entsandt hat.

„Wir bitten um mehr. Das ist nicht genug. Es ist nicht tragbar“, sagte Sloly, während er RCMP-Kommissarin Brenda Lucki und OPP-Kommissar Thomas Carrique für ihre Unterstützung dankte. Sloly bedankte sich auch für die Unterstützung durch kommunale Kräfte aus Ost-Ontario, der GTHA und der Niagara-Region.

„Diese inakzeptable und ungesetzliche Demonstration muss beendet werden“, sagte Sloly.

Am Samstag räumte der Polizeichef von Ottawa ein, dass die Polizei nicht über genügend Ressourcen verfüge, um die Situation zu bewältigen.

„Wir haben nicht genügend Ressourcen, um dieser Situation angemessen und effektiv zu begegnen und gleichzeitig eine angemessene und effektive Polizeiarbeit in dieser Stadt zu leisten“, sagte Polizeichef Peter Sloly während einer Sondersitzung des Ottawa Police Services Board.

In einem Schreiben an Premierminister Justin Trudeau und den Minister für öffentliche Sicherheit, Marco Mendicino, fordert die Stadt 1.000 reguläre Beamte, 600 Beamte für die öffentliche Ordnung, 100 Ermittlungsbeamte, 100 zivile Mitarbeiter und „alle unterstützenden Ressourcen“. Die gleiche Forderung wurde in einem Brief an Ontarios Premierminister Doug Ford und Generalstaatsanwältin Sylvia Jones gestellt.

„Wir bitten die Regierung Kanadas und die Provinz Ontario, mit uns zusammenzuarbeiten, um diesen kombinierten Polizeiaufmarsch der Regierung Kanadas, der Provinz Ontario und der kommunalen Polizeikräfte aus Ontario und anderen Provinzen, die bereit sind, sich zu beteiligen, sicherzustellen“, heißt es in dem Schreiben.

WATSON BITTET UM VERMITTLUNG ZWISCHEN BUNDESBEHÖRDEN UND DEMONSTRANTEN

Watson hatte zuvor die Regierung von Premierminister Justin Trudeau aufgefordert, einen Vermittler zu ernennen, um die Besetzung des Freedom Convoy“ in der Innenstadt zu beenden.

Er sagte, er habe den Bundesministern vorgeschlagen, dass ein Vermittler „ein ehrlicher Makler auf beiden Seiten sein könnte, um zu versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn das möglich ist.“

„Jemand, der in unserer Gemeinde und im ganzen Land hohes Ansehen genießt, kann Türen öffnen und etwas Frieden und Ruhe in die Situation bringen“, sagte Watson gegenüber CTV Morning Live. „Das ist eine Option, die die Bundesregierung meiner Meinung nach verfolgen sollte, denn im Moment befinden wir uns in einer völligen Pattsituation.“

Watsons Vorschlag kommt vor einer Sondersitzung des Stadtrats am Montagnachmittag, da die Demonstration nun schon den elften Tag andauert.

Die Sitzung findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Beamten hoffen, dass ein verstärktes Vorgehen der Polizei zu einem Wendepunkt in den Bemühungen um ein Ende der Besetzung führen wird.

Die Polizei unterbrach am Sonntag die Versorgung der Demonstranten mit Benzin, Propan und anderen „materiellen Hilfsgütern“. Sie beschlagnahmte mehr als 3.000 Liter Treibstoff im Ottawa Baseball-Stadion und drohte damit, jeden festzunehmen, der Nachschub in die Innenstadt bringt.

Sieben Personen wurden am Sonntag im Rahmen der gegen die Demonstration gerichteten Maßnahmen festgenommen, und mehr als 100 Strafzettel wurden für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung ausgestellt.

Am Sonntag rief Watson wegen der anhaltenden Demonstration den Notstand aus und gab der Stadt das „administrative Instrument“, um die Bürokratie in der Beschaffungspolitik abzubauen.