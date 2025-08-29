Freiwillige Kriegstüchtigkeit? Wehrbewusstsein? Propaganda-Versagen?

Die Einigung des Bundeskabinetts auf ein neues Wehrdienstgesetz – ich habe gestern schon über die „technischen“ Probleme geschrieben – ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der verzweifelte Wunsch, Deutschland kriegstüchtig zu machen, was auf der einen Seite heißt, die Infrastruktur (Straßen, Schienen, vor allem Brücken, aber auch Munitionslager und Krankenhäuser) so zu ertüchtigen, dass Massen von NATO-Truppen Deutschland als Aufmarschgebiet und Etappe zugleich nutzen können, auf der anderen Seite aber auch eine voll einsatzfähige, bestens ausgerüstete Bundeswehr zu Lande, zu Wasser und in der Luft in die Schlacht schicken zu können, hat sich in den letzten Jahren schließlich bis zur Manie verstärkt.

Nun hat sich halt der Verdacht zur Gewissheit verdichtet, dass man Geld nicht nur