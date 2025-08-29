Großkonzerne zerstören die Marktwirtschaft

Peter Haisenko

Immer wieder wird berichtet, dass ein bereits großer Konzern von einem anderen aufgekauft wird, für mehrstellige Milliardenbeträge. Mit welchem Ziel geschieht das und wer profitiert davon?

Marktwirtschaft lebt vom Wettbewerb. Einem fairen Wettbewerb. Das beste Produkt soll sich durchsetzen. Je weniger Wettbewerb es gibt, umso weniger positive Entwicklungen wird es geben. Marktwirtschaft ist das Abbild der Natur. In der Natur setzt sich immer die Entwicklung, die Mutation, durch, die mit den Umständen am besten zurecht kommt. So ist die Welt entstanden, in der wir leben. Allerdings müssen wir auch in der Natur beobachten, dass es Arten gibt, die sich derart dominant entwickeln, dass sie alles rundherum ersticken. Auch die von Menschen durchgeführte Einführung einer für ein Ökosystem fremden Art kann zu einer zerstörerischen Entwicklung führen, wenn diese Art keine natürlichen Feinde vor Ort hat. Man erinnere sich an die Kaninchen, die