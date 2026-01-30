Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“)

Das ist es, wonach Gref sich sehnt.

Ich bringe vorhersehbare Nachrichten. Von unseren Freunden bei Katyusha.org:

Unsere düstere Prognose hinsichtlich der Einführung biometrischer Verfahren in Schulen, die wir in einem umfangreichen Analysebericht Anfang Dezember vorgestellt haben, bestätigt sich. Nach dem Pilotprogramm [für biometrische Ausweise] [für Schulkinder] in Tatarstan und mehreren anderen Regionen, die an dem Experiment teilnehmen, hat nun auch die Region Leningrad den Schritt zur biometrischen Erfassung von Kindern gewagt – ebenso wie der führende Bankier des Landes.

Katyusha bezieht sich auf ein kürzlich stattgefundenes Treffen zwischen dem Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drozdenko, und dem CEO von Sber, Herman Gref, das zu „neuen vielversprechenden Projekten” für die Region führte, darunter die Schaffung eines „biometrischen Zugangsprojekts”, das es Kindern ermöglichen wird, „sicher und sofort, ohne Karten oder Ausweise, die Schule zu betreten”.

Klingt sehr sicher und bequem, nicht wahr?

Drozdenko prahlte auch damit, dass Grefs Initiative zur Einführung von Viehmarken in Leningrad der erste „biometrische Zugangspunkt” für Schulkinder in Russland sein würde. Das entspricht nicht einmal ansatzweise der Wahrheit, und bis heute weiß niemand, warum er etwas so offensichtlich Unwahres gesagt hat, aber egal.

„Lokale Beamte sind zuversichtlich, dass Kameras der nächsten Generation die Sicherheit der Schüler gewährleisten und deren Ein- und Austritt aus Bildungseinrichtungen überwachen werden.“ (Quelle: Kazanfirst.ru)

Möglicherweise meinte Drozdenko, dass seine Region sich einem landesweiten Trend anschloss, der von Moskau angeführt wurde, um alle russischen Schulkinder „freiwillig“ mit einer Viehmarke zu kennzeichnen.

Wenn Drozdenko dies meinte, dann hat er mehr oder weniger Recht.

Erinnern wir uns daran, dass Vize-Premierminister Dmitri Grigorenko im August betonte, wie wichtig es sei, alle Schulkinder mit einer Kennzeichnung zu versehen, und argumentierte, dass „der Zugang zur Schule ‚per Gesichtserkennung‘ nicht nur bequem, sondern auch sehr sicher ist“.

Das sind seine tatsächlichen Worte.

Was Herrn Herman Gref betrifft, das ehemalige (?) Mitglied des WEF-Kuratoriums, den Verfasser des Vorworts zur russischen Ausgabe von Klaus Schwabs „Die vierte industrielle Revolution“, den Virusbekämpfer, der die Finanzierung und „Logistik“ für die Entwicklung von Sputnik V bereitgestellt hat, den Turbo-Patrioten, dessen Tochter in London lebt …

Muss ich das noch sagen? Ich habe das Gefühl, dass ich das jede Woche sage. Ich will es nicht mehr sagen. Ich bin es leid, es zu sagen.

Grefs Profil zum Great Reset ist weiterhin auf der Website des WEF verfügbar: https://www.weforum.org/people/herman-gref/

Es ist einfach schön zu wissen, dass Grefs „Schulen der Zukunft“ Generationen junger Erwachsener hervorbringen werden, die „Bezahlen mit einem Lächeln“ für völlig normal halten.

Und das wird es auch sein. Und Gref wird lächeln.