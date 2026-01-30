Die Rechtfertigungen für einen Krieg gegen den Iran ändern sich ständig. Zuerst sind es Atomwaffen, dann konventionelle Raketen, dann Demonstranten, und jetzt sind es wieder Atomwaffen. Es scheint fast so, als sei ein Krieg gegen den Iran das eigentliche Ziel und als würden nur Ausreden gesucht, um dieses Ziel zu erreichen.

Caitlin Johnstone

Die Rechtfertigungen für einen Krieg gegen den Iran ändern sich ständig. Zuerst sind es Atomwaffen, dann konventionelle Raketen, dann Demonstranten, und jetzt sind es wieder Atomwaffen. Es scheint fast so, als sei ein Krieg gegen den Iran das eigentliche Ziel und als würden nur Ausreden gesucht, um dieses Ziel zu erreichen.

Während die USA Kriegsgerät in den Nahen Osten verlegen und mehrtägige Kriegsspiele in der gesamten Region abhalten, veröffentlichen Präsident Trump und seine Berater in den sozialen Medien Drohungen an die iranische Regierung und warnen sie, sie sollten „ein Abkommen“ über Atomwaffen schließen.

Folgendes erschien am Mittwoch auf Trumps Truth Social-Account:

„Eine riesige Armada ist auf dem Weg zum Iran. Sie bewegt sich schnell, mit großer Kraft, Begeisterung und Entschlossenheit. Es handelt sich um eine größere Flotte als die, die nach Venezuela entsandt wurde, angeführt vom großen Flugzeugträger Abraham Lincoln. Wie im Fall von Venezuela ist sie bereit, willens und in der Lage, ihre Mission schnell, mit Geschwindigkeit und Gewalt, falls nötig, zu erfüllen. Hoffentlich wird der Iran schnell „an den Verhandlungstisch kommen“ und ein faires und gerechtes Abkommen aushandeln – KEINE ATOMWAFFEN –, das für alle Parteien gut ist. Die Zeit läuft ab, es ist wirklich von entscheidender Bedeutung! Wie ich dem Iran bereits einmal gesagt habe: SCHLIESST EIN ABKOMMEN! Das haben sie nicht getan, und es kam zur „Operation Midnight Hammer“, einer groß angelegten Zerstörung des Iran. Der nächste Angriff wird noch viel schlimmer sein! Lasst das nicht noch einmal geschehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit! Präsident DONALD J. TRUMP”

Es ist interessant, dass wir wieder beim Thema sind, dass wir den Iran wegen seiner Atomwaffen bombardieren müssen, wo uns doch vor ein paar Wochen noch gesagt wurde, dass es für die USA sehr, sehr wichtig sei, den Iran wegen seiner Misshandlung von Demonstranten zu bombardieren. Anfang dieses Monats sagte Trump offen: „Iranische Patrioten, PROTESTIERT WEITER – ÜBERNEHMEN SIE EURE INSTITUTIONEN!!!… HILFE IST UNTERWEGS“, während er Drohungen gegen die iranische Regierung aussprach, nicht gewaltsam auf den Aufstand zu reagieren. Der Präsident nahm diese Drohungen dann zurück, angeblich auf Drängen von Benjamin Netanjahu, der ihm sagte, Israel brauche mehr Zeit, um sich auf den Krieg vorzubereiten.

Zuvor hatte Trump erklärt, er werde den Iran bombardieren, wenn dieser sein konventionelles Raketenprogramm weiter ausbaue. Auf die Frage nach Berichten, wonach die USA und Israel Pläne für einen Angriff auf den Iran diskutierten, um diesen daran zu hindern, sein Arsenal an ballistischen Raketen auszubauen und seine im Zwölf-Tage-Krieg beschädigte Luftabwehr wieder aufzubauen, erklärte der Präsident gegenüber der Presse „Ich hoffe, dass sie nicht versuchen, sich wieder aufzurüsten, denn wenn sie das tun, haben wir keine andere Wahl, als diese Aufrüstung sehr schnell zu unterbinden.“

Die USA rechtfertigten ihre Luftangriffe auf die iranische Energieinfrastruktur während des Zwölf-Tage-Krieges mit der Befürchtung, dass Teheran eine Atomwaffe bauen würde. Danach verkündete Trump selbstbewusst, dass „alle drei Nuklearstandorte im Iran vollständig zerstört und/oder ausgelöscht wurden. Es würde Jahre dauern, sie wieder in Betrieb zu nehmen.“

Und doch sind wir nun, wenige Monate später, wieder beim Thema Atomwaffen angelangt, wobei der US-Präsident dringende Bedenken hinsichtlich Atomwaffen anführt, um seine erneute Politik des Pokerns mit dem Iran zu rechtfertigen.

Ich glaube, die belügen uns, Leute.

Hat Trump nicht letzten Sommer behauptet, er habe drei Atomanlagen im Iran zerstört, die man viele Jahre lang nicht wieder in Betrieb nehmen könne?

Wenn jemand Ihnen alle möglichen Gründe dafür aufzählt, warum er ein Land bombardieren muss, und diese Gründe alle unterschiedlich und miteinander nicht in Zusammenhang stehen, dann sind das keine Gründe. Das sind Ausreden.

Es ist genau wie bei Venezuela. Es liegt am Fentanyl! Okay, es liegt nicht am Fentanyl, aber es hat definitiv mit Kokain zu tun! Moment, nein, es liegt an dem tyrannischen Diktator! Außerdem passiert das in der westlichen Hemisphäre, also ist es in Ordnung und gut für uns, einzugreifen!

Sowohl Venezuela als auch der Iran sind ölreiche Nationen, die sich dem Willen des US-Imperiums widersetzt haben. Sowohl Venezuela als auch der Iran haben der globalen Vorherrschaft der USA Hindernisse in den Weg gelegt. Es geht nicht um Atomwaffen, Demonstranten, Diktatoren oder Drogen, es geht darum, die Welt zu beherrschen.

Darum geht es immer. Sie verdrehen einfach die Argumente, um zu bekommen, was sie wollen.

Trotz aller Show, die Trump um Atomwaffen macht, versuchen die USA hinter den Kulissen angeblich, den Iran dazu zu bewegen, seine konventionellen ballistischen Raketen zu begrenzen, die, wie die New York Times feststellt, „die letzte Abschreckung im Arsenal des Iran gegen einen erneuten Angriff Israels sind“.

Das bedeutet, dass die Trump-Regierung versucht, den Iran dazu zu bringen, sich damit abzufinden, ein entmachteter Untertan zu werden, der sich für immer den Forderungen der USA und Israels unterwerfen muss, weil er sich nicht verteidigen kann, wenn diese entscheiden, dass Teheran nicht ausreichend kooperativ ist.

Sie versuchen, dies als humanitäres Anliegen und als Frage der Atomwaffen darzustellen, aber in Wirklichkeit geht es um die Vorherrschaft. Entweder bekommen sie einen unterwürfigen Vasallen, oder sie bekommen ihren Krieg zur Änderung des Regimes.

Je angespannter die Lage mit dem Iran wird, desto mehr wird uns das Imperium belügen.