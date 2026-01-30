Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Drei Szenarien für einen US-Angriff auf den Iran

Larry Johnson

Im Gegensatz zu Venezuela stellt Iran eine gewaltige militärische Herausforderung dar. Iran verfügt über eines der größten und vielfältigsten Raketenarsenale im Nahen Osten, das sich hauptsächlich auf bodengestützte Systeme konzentriert, die von der Luft- und Raumfahrtstreitkraft der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) betrieben werden. Nach westlichen Schätzungen verfügte Iran Anfang 2026 über mehr als 3.000–4.500 ballistische Raketen sowie rund 1.000 Marschflugkörper, bei fortlaufender Produktion und Modernisierung nach den Angriffen auf iranische Einrichtungen im Juni 2025. Ich bin jedoch der Ansicht, dass westliche Schätzungen den tatsächlichen Umfang des iranischen Raketenbestands drastisch unterschätzen, da der überwiegende Teil der iranischen Raketen in unterirdischen, gehärteten Anlagen gelagert wird.

Das iranische Arsenal umfasst Kurzstreckenraketen (SRBM, <1.000 km), Mittelstreckenraketen (MRBM, 1.000–3.000 km) sowie landgestützte Marschflugkörper (LACM), viele davon auch in Anti-Schiffs-Varianten. Darüber hinaus hat Iran kürzlich erfolgreich eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet. Ich denke, die folgenden Tabellen werden Sie absolut verblüffen:

Ballistische Raketen (18 Typen/Varianten)

Diese sind überwiegend fest- oder flüssigtreibstoffbetrieben, mit zunehmender Treffgenauigkeit (CEP – Circular Error Probable – bei neueren Modellen häufig <100 m):

Name/VarianteTypMaximale ReichweiteNutzlastAnmerkungen
Shahab-1 (Scud-B)SRBM300 km770–1.000 kgFlüssigtreibstoff; im Einsatz; basiert auf nordkoreanischer/Scud-Technologie
Shahab-2 (Scud-C)SRBM500 km~700 kgFlüssigtreibstoff; im Einsatz; verbesserte Scud-Variante
Qiam-1SRBM700–800 km650 kgFlüssigtreibstoff; im Einsatz; Scud-Abkömmling mit Schnellstartfähigkeit
Fateh-110 (inkl. Khalij Fars ASBM)SRBM200–300 km~450–500 kgFesttreibstoff; im Einsatz; präzisionsgelenkt; Anti-Schiffs-Varianten verfügbar
Fateh-313SRBM500 km350–500 kgFesttreibstoff; im Einsatz; verbesserte Präzision gegenüber Fateh-110
Raad-500SRBM500 km~500 kg (geschätzt)Festtreibstoff; getestet; leichter Verbundwerkstoffrumpf für größere Reichweite
Zolfaghar (inkl. Zolfaghar Basir)SRBM700 km450–600 kgFesttreibstoff; im Einsatz; hohe Präzision; bereits operativ eingesetzt
DezfulSRBM1.000 km450–600 kgFesttreibstoff; im Einsatz; Reichweitenverlängerung der Zolfaghar
Shahab-3MRBM1.000–2.000 km750–1.000 kgFlüssigtreibstoff; im Einsatz; abgeleitet von nordkoreanischer Nodong
Ghadr (Shahab-3-Variante)MRBM1.600–1.950 km~750 kgFlüssigtreibstoff; im Einsatz; verbesserter Wiedereintrittskörper
Emad (Shahab-3-Variante)MRBM1.700–2.000 km~750 kgFlüssigtreibstoff; im Einsatz; manövrierfähiger Wiedereintrittskörper (MaRV)
Khorramshahr (inkl. -1/-2/-4; Kheibar)MRBM2.000–3.000 km750–1.500 kgFlüssigtreibstoff; möglicherweise im Einsatz; Musudan-Abkömmling; höchste Nutzlast
Fattah-1MRBM1.400 km~500 kg (geschätzt)Festtreibstoff mit festem MaRV; im Einsatz; hypersonisches Gleitvehikel
Fattah-2MRBM1.500 km~500 kg (geschätzt)Festtreibstoff mit flüssigem MaRV; präsentiert; hypersonische Variante
Haj QassemMRBM1.400 km500 kgFesttreibstoff; im Einsatz; Fokus Präzisionsschläge
Qassem BasirMRBM1.200 km~500 kgFesttreibstoff; getestet; elektrooptischer Suchkopf
Kheibar ShekanMRBM1.450 km450–600 kgFesttreibstoff; im Einsatz; manövrierfähig; kürzlich eingesetzt
Sejjil (Sajjil)MRBM2.000 km~750 kgFesttreibstoff (zweistufig); im Einsatz; Schnellstartfähigkeit

Marschflugkörper (4 Typen/Varianten)

Turbojet-/Turbofan-betrieben, unterschallig, mit Geländefolgeflug zur Tiefflug-Ausweichfähigkeit; oft abgeleitet von sowjetischen/chinesischen Designs:

Name/VarianteTypMaximale ReichweiteNutzlastAnmerkungen
Soumar (Kh-55-Abkömmling; inkl. Hoveyzeh)LACM1.350–3.000 km~400–500 kgTurbojet; möglicherweise im Einsatz; Langstrecken-Landangriff
Ya-AliLACM700 km~400 kgTurbojet; getestet/operativ; kompaktes Design
PavehLACM1.650 km~500 kgTurbojet; im Einsatz; verbesserte Navigation
Ra’adAnti-Schiffs-Marschflugkörper350 km~500 kgTurbojet; operativ; bodengestützte Anti-Schiffs-Rolle

Drohnen

Dann gibt es noch die Drohnen. Irans Drohnenflotte (unbemannte Luftfahrzeuge, UAVs) ist eine der größten und vielfältigsten im Nahen Osten, mit Tausenden von Systemen in Aufklärungs-, Angriffs- und Kamikaze-Rollen. Betrieben werden sie hauptsächlich von der IRGC-Luft- und Raumfahrtstreitkraft sowie der regulären Armee (Artesh). Das Arsenal setzt auf kostengünstige asymmetrische Fähigkeiten, Massenproduktion und Export an Stellvertreter (z. B. Huthis, Hisbollah, Milizen im Irak und in Syrien).

Anfang 2026 schätzen westliche Quellen Irans aktive UAV-Bestände auf rund 3.000–4.000+ Einheiten, mit starkem Zuwachs durch neue Beschaffungen (z. B. 1.000+ Langstreckendrohnen laut Berichten 2025) und inländische Produktion trotz Rückschlägen durch die Juni-2025-Angriffe. Auch hier bin ich überzeugt, dass westliche Geheimdienste die tatsächliche Größe der iranischen Drohnenflotte massiv unterschätzen. Iran betreibt Dutzende Typen und Varianten, doch der Kern besteht aus den Familien Shahed, Mohajer und Ababil, ergänzt durch Systeme wie Shahed-149 Gaza.

Es gibt etwa 15–20+ unterschiedliche Typen/Varianten im breiten Einsatz, mit fortlaufenden Enthüllungen neuer Modelle (z. B. Hadid-110 Stealth-Suiziddrohne Ende 2025, Homa/Dideban/Shahin-1 VTOLs im Jahr 2025). Der Schwerpunkt liegt auf Ausdauer, Schwarmfähigkeit und geringer Signatur für Sättigungsangriffe.

Zentrale Drohnentypen und Fähigkeiten

Name/VarianteTyp/RolleReichweite (km)Nutzlast (kg)Ausdauer (Std.)Anmerkungen
Shahed-136 (Geran-2 Export)Kamikaze-Drohne1.000–2.20040–506–12Am weitesten verbreitet; billig; Schwarmangriffe
Shahed-131Kamikaze-Drohne900–1.50015–50~6Kleinere Variante
Shahed-129ISR/UCAV1.500–1.800100–15016–24Rückgrat für Präzisionsangriffe
Shahed-149 GazaSchwerer UCAV2.000–4.000500+24–35+Größte iranische Drohne
Mohajer-10ISR/Angriff2.00030024Fortgeschrittene Variante
Mohajer-6Taktischer UCAV200–30040–1006–12Kampferprobt
Ababil-5Mehrzweck400–50050–1007–10Vielseitig
Ababil-SerieAufklärung/Angriff100–48015–404–8Große Stückzahlen
Kaman-22Langstrecken-UCAV3.00030024+Strategische Reichweite
FotrosISR/UCAV2.000100–15016–30Langstreckenfähig
Hadid-110Stealth-Suiziddrohne350–50030~1Jet-betrieben
Shahed-191Flying-Wing UCAV450–1.00050VariabelStealth-Design
Weitere neue TypenVTOL/EW/Kamikaze100–50010–504–12Neue Modelle 2025

Ein Wort an Trump … Iran ist nicht Venezuela.
Sollte Trump sich für einen Krieg gegen Iran entscheiden, könnte er eine Krise auslösen, die seine Präsidentschaft beenden könnte, anstatt die Islamische Republik Iran zu zerstören.

Quelle: Three Scenarios for a US Attack on Iran