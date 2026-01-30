Drei Szenarien für einen US-Angriff auf den Iran

Larry Johnson

Im Gegensatz zu Venezuela stellt Iran eine gewaltige militärische Herausforderung dar. Iran verfügt über eines der größten und vielfältigsten Raketenarsenale im Nahen Osten, das sich hauptsächlich auf bodengestützte Systeme konzentriert, die von der Luft- und Raumfahrtstreitkraft der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) betrieben werden. Nach westlichen Schätzungen verfügte Iran Anfang 2026 über mehr als 3.000–4.500 ballistische Raketen sowie rund 1.000 Marschflugkörper, bei fortlaufender Produktion und Modernisierung nach den Angriffen auf iranische Einrichtungen im Juni 2025. Ich bin jedoch der Ansicht, dass westliche Schätzungen den tatsächlichen Umfang des iranischen Raketenbestands drastisch unterschätzen, da der überwiegende Teil der iranischen Raketen in unterirdischen, gehärteten Anlagen gelagert wird.

Das iranische Arsenal umfasst Kurzstreckenraketen (SRBM, <1.000 km), Mittelstreckenraketen (MRBM, 1.000–3.000 km) sowie landgestützte Marschflugkörper (LACM), viele davon auch in Anti-Schiffs-Varianten. Darüber hinaus hat Iran kürzlich erfolgreich eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet. Ich denke, die folgenden Tabellen werden Sie absolut verblüffen:

Ballistische Raketen (18 Typen/Varianten)

Diese sind überwiegend fest- oder flüssigtreibstoffbetrieben, mit zunehmender Treffgenauigkeit (CEP – Circular Error Probable – bei neueren Modellen häufig <100 m):

Name/Variante Typ Maximale Reichweite Nutzlast Anmerkungen Shahab-1 (Scud-B) SRBM 300 km 770–1.000 kg Flüssigtreibstoff; im Einsatz; basiert auf nordkoreanischer/Scud-Technologie Shahab-2 (Scud-C) SRBM 500 km ~700 kg Flüssigtreibstoff; im Einsatz; verbesserte Scud-Variante Qiam-1 SRBM 700–800 km 650 kg Flüssigtreibstoff; im Einsatz; Scud-Abkömmling mit Schnellstartfähigkeit Fateh-110 (inkl. Khalij Fars ASBM) SRBM 200–300 km ~450–500 kg Festtreibstoff; im Einsatz; präzisionsgelenkt; Anti-Schiffs-Varianten verfügbar Fateh-313 SRBM 500 km 350–500 kg Festtreibstoff; im Einsatz; verbesserte Präzision gegenüber Fateh-110 Raad-500 SRBM 500 km ~500 kg (geschätzt) Festtreibstoff; getestet; leichter Verbundwerkstoffrumpf für größere Reichweite Zolfaghar (inkl. Zolfaghar Basir) SRBM 700 km 450–600 kg Festtreibstoff; im Einsatz; hohe Präzision; bereits operativ eingesetzt Dezful SRBM 1.000 km 450–600 kg Festtreibstoff; im Einsatz; Reichweitenverlängerung der Zolfaghar Shahab-3 MRBM 1.000–2.000 km 750–1.000 kg Flüssigtreibstoff; im Einsatz; abgeleitet von nordkoreanischer Nodong Ghadr (Shahab-3-Variante) MRBM 1.600–1.950 km ~750 kg Flüssigtreibstoff; im Einsatz; verbesserter Wiedereintrittskörper Emad (Shahab-3-Variante) MRBM 1.700–2.000 km ~750 kg Flüssigtreibstoff; im Einsatz; manövrierfähiger Wiedereintrittskörper (MaRV) Khorramshahr (inkl. -1/-2/-4; Kheibar) MRBM 2.000–3.000 km 750–1.500 kg Flüssigtreibstoff; möglicherweise im Einsatz; Musudan-Abkömmling; höchste Nutzlast Fattah-1 MRBM 1.400 km ~500 kg (geschätzt) Festtreibstoff mit festem MaRV; im Einsatz; hypersonisches Gleitvehikel Fattah-2 MRBM 1.500 km ~500 kg (geschätzt) Festtreibstoff mit flüssigem MaRV; präsentiert; hypersonische Variante Haj Qassem MRBM 1.400 km 500 kg Festtreibstoff; im Einsatz; Fokus Präzisionsschläge Qassem Basir MRBM 1.200 km ~500 kg Festtreibstoff; getestet; elektrooptischer Suchkopf Kheibar Shekan MRBM 1.450 km 450–600 kg Festtreibstoff; im Einsatz; manövrierfähig; kürzlich eingesetzt Sejjil (Sajjil) MRBM 2.000 km ~750 kg Festtreibstoff (zweistufig); im Einsatz; Schnellstartfähigkeit

Marschflugkörper (4 Typen/Varianten)

Turbojet-/Turbofan-betrieben, unterschallig, mit Geländefolgeflug zur Tiefflug-Ausweichfähigkeit; oft abgeleitet von sowjetischen/chinesischen Designs:

Name/Variante Typ Maximale Reichweite Nutzlast Anmerkungen Soumar (Kh-55-Abkömmling; inkl. Hoveyzeh) LACM 1.350–3.000 km ~400–500 kg Turbojet; möglicherweise im Einsatz; Langstrecken-Landangriff Ya-Ali LACM 700 km ~400 kg Turbojet; getestet/operativ; kompaktes Design Paveh LACM 1.650 km ~500 kg Turbojet; im Einsatz; verbesserte Navigation Ra’ad Anti-Schiffs-Marschflugkörper 350 km ~500 kg Turbojet; operativ; bodengestützte Anti-Schiffs-Rolle

Drohnen

Dann gibt es noch die Drohnen. Irans Drohnenflotte (unbemannte Luftfahrzeuge, UAVs) ist eine der größten und vielfältigsten im Nahen Osten, mit Tausenden von Systemen in Aufklärungs-, Angriffs- und Kamikaze-Rollen. Betrieben werden sie hauptsächlich von der IRGC-Luft- und Raumfahrtstreitkraft sowie der regulären Armee (Artesh). Das Arsenal setzt auf kostengünstige asymmetrische Fähigkeiten, Massenproduktion und Export an Stellvertreter (z. B. Huthis, Hisbollah, Milizen im Irak und in Syrien).

Anfang 2026 schätzen westliche Quellen Irans aktive UAV-Bestände auf rund 3.000–4.000+ Einheiten, mit starkem Zuwachs durch neue Beschaffungen (z. B. 1.000+ Langstreckendrohnen laut Berichten 2025) und inländische Produktion trotz Rückschlägen durch die Juni-2025-Angriffe. Auch hier bin ich überzeugt, dass westliche Geheimdienste die tatsächliche Größe der iranischen Drohnenflotte massiv unterschätzen. Iran betreibt Dutzende Typen und Varianten, doch der Kern besteht aus den Familien Shahed, Mohajer und Ababil, ergänzt durch Systeme wie Shahed-149 Gaza.

Es gibt etwa 15–20+ unterschiedliche Typen/Varianten im breiten Einsatz, mit fortlaufenden Enthüllungen neuer Modelle (z. B. Hadid-110 Stealth-Suiziddrohne Ende 2025, Homa/Dideban/Shahin-1 VTOLs im Jahr 2025). Der Schwerpunkt liegt auf Ausdauer, Schwarmfähigkeit und geringer Signatur für Sättigungsangriffe.

Zentrale Drohnentypen und Fähigkeiten

Name/Variante Typ/Rolle Reichweite (km) Nutzlast (kg) Ausdauer (Std.) Anmerkungen Shahed-136 (Geran-2 Export) Kamikaze-Drohne 1.000–2.200 40–50 6–12 Am weitesten verbreitet; billig; Schwarmangriffe Shahed-131 Kamikaze-Drohne 900–1.500 15–50 ~6 Kleinere Variante Shahed-129 ISR/UCAV 1.500–1.800 100–150 16–24 Rückgrat für Präzisionsangriffe Shahed-149 Gaza Schwerer UCAV 2.000–4.000 500+ 24–35+ Größte iranische Drohne Mohajer-10 ISR/Angriff 2.000 300 24 Fortgeschrittene Variante Mohajer-6 Taktischer UCAV 200–300 40–100 6–12 Kampferprobt Ababil-5 Mehrzweck 400–500 50–100 7–10 Vielseitig Ababil-Serie Aufklärung/Angriff 100–480 15–40 4–8 Große Stückzahlen Kaman-22 Langstrecken-UCAV 3.000 300 24+ Strategische Reichweite Fotros ISR/UCAV 2.000 100–150 16–30 Langstreckenfähig Hadid-110 Stealth-Suiziddrohne 350–500 30 ~1 Jet-betrieben Shahed-191 Flying-Wing UCAV 450–1.000 50 Variabel Stealth-Design Weitere neue Typen VTOL/EW/Kamikaze 100–500 10–50 4–12 Neue Modelle 2025

Ein Wort an Trump … Iran ist nicht Venezuela.

Sollte Trump sich für einen Krieg gegen Iran entscheiden, könnte er eine Krise auslösen, die seine Präsidentschaft beenden könnte, anstatt die Islamische Republik Iran zu zerstören.