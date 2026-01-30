Die Stunde Null rückt näher

Von Pepe Escobar

So kommt es also zu diesem ganzen Drama: Entweder hält Neo-Caligula mit seiner „gewaltigen Armada“ inne, schafft Raum für Verhandlungen und rettet damit die Weltwirtschaft, oder wir erleben, wie sich in Westasien die Pforten der Hölle öffnen.

Die Zeit wird knapp. Praktisch alle Teile des Puzzles fügen sich zusammen.

Selbst während seine „riesige Armada“ in Stellung gebracht wird, postet/schreit Neo-Caligula in den sozialen Medien an den Iran: „MAKE A DEAL“ (im Original in Großbuchstaben). Das ist maximaler Druck in Aktion. Nicht einmal die Möglichkeit einer Verhandlung. Es heißt Kapitulation oder Krieg.

Die drei wichtigsten Forderungen von Neo-Caligula:

Der Iran soll sein ziviles Atomprogramm aufgeben, d. h. die Urananreicherung vollständig einstellen. Der Iran muss sein Raketenprogramm auf ein Minimum reduzieren. Der Iran muss die Unterstützung von „Stellvertreterkräften“ – wie der Hisbollah, der jemenitischen Ansarallah und irakischen Milizen – einstellen.

Es ist absolut ausgeschlossen, dass Ayatollah Khamenei, die IRGC und der Majlis – das iranische Parlament – irgendwelchen Punkten dieses Ultimatums zustimmen werden, das natürlich von der zionistischen Achse diktiert wurde. Daher wird es keine Kapitulation geben.

Das ist das Stichwort für Teheran, den Einsatz dramatisch zu erhöhen.

Der Majlis hat bereits die Schließung der Straße von Hormus genehmigt. Die endgültige Entscheidung liegt in den Händen der iranischen Regierung/des Sicherheitsapparats. Dies ist für die Regierung und das Militär tatsächlich bindend und ermächtigt die IRGC de facto unter vollständiger verfassungsrechtlicher Deckung, die Straße von Hormus zu sperren.

Darüber habe ich in den letzten zehn Jahren ausführlich in der Asia Times geschrieben. Damals waren die Derivate-Experten von Goldman Sachs unnachgiebig: Wenn Hormuz vor oder während eines umfassenden Seekriegs im Golf blockiert wird, könnte der Ölpreis 700,00 Dollar pro Barrel erreichen.

Und das wäre nur vorübergehend – denn die gesamte Weltwirtschaft würde zusammenbrechen.

Vor allem würde die Blockade von Hormuz die Detonation des ZWEI-BILLIARDEN-Dollar-Derivatemarktes (Großbuchstaben von mir) auslösen – eine Aktualisierung der ursprünglichen, irreführenden Berechnung der BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich), die bei 700 Billionen Dollar lag. Im Laufe der Jahre haben sich mehrere Händler aus dem Golf, hinter vorgehaltener Hand, mit den „Billiarden”-Zahlen einverstanden erklärt.

Außerdem hat der US-Generalstab in den letzten zehn Jahren zugegeben, dass er nicht über die militärischen Fähigkeiten verfügt, um Hormuz offen zu halten. Das ist nach wie vor der Fall.

Nun zu dem ahnungslosen kleinen Gusano Marco Rubio – gekauft und bezahlt vom zionistischen Geier-Milliardär Paul Singer, der bereits von der Venezuela-Operation profitiert hat –, der über die „Streitmachtpräsenz” der USA in der Nähe des Iran spricht.

Da 30-40.000 US-Soldaten „in Reichweite von Tausenden iranischer Drohnen und ballistischer Raketen“ sind, ist es „umsichtig“, Streitkräfte zu haben, um sich „gegen eine mögliche (Rubios eigene Definition) iranische Bedrohung zu verteidigen“.

Natürlich würde diese „Bedrohung“ niemals vom Imperium des Chaos, der Plünderung und der permanenten Angriffe ausgehen – ganz im Sinne eines bereits Ende der 1990er Jahre entworfenen Neokonservativen Traums.

Nach Rubios Logik behält sich die US-Armee nun also das Recht vor, einen Präventivschlag gegen den Iran zu führen.

Für den Fall, dass dieser Präventivschlag tatsächlich erfolgt, hat Teheran bereits unter anderem über einen Berater des Obersten Führers und das Außenministerium signalisiert, dass es sich nicht um einen begrenzten Krieg handeln wird.

Übersetzung: Selbst der Schatten eines Tomahawk-Raketenangriffs auf iranisches Territorium wird eine „sofortige und umfassende Reaktion“ nach sich ziehen, die sich gegen Tel Aviv und US-Stützpunkte am Golf richtet.

Kurze Zusammenfassung: Neo-Caligula – zumindest auf den ersten Blick – formuliert seine Drohungen als Auftakt zu einem „Deal”, der das iranische Atomprogramm und seine gesamten Verteidigungs-/Abschreckungsmechanismen effektiv amputieren würde.

Die Antwort Teherans: Wenn ihr uns angreift, zerstören wir Israel als funktionierende Einheit – dafür stehen zahlreiche Hyperschallraketen zur Verfügung – und ihr, Neo-Caligula, werdet für den Zusammenbruch der Weltwirtschaft verantwortlich sein.

„Unkonventionelle” Waffen und „strategische Überraschungen”

Venezuela war nur eine Generalprobe. Der Iran ist der Heilige Gral.

Neo-Caligula versucht nicht, Iran lediglich militärisch zu blockieren. Er führt einen harten wirtschaftlichen Belagerungskrieg – nicht nur gegen Iran, sondern auch gegen China und Russland, und stört damit gleichzeitig die Integrationsprojekte der Belt and Road Initiative (BRI) (China-Iran) und den International North South Transportation Corridor (INSTC, der Russland, Iran und Indien verbindet).

Dies ist die nächste Stufe – weit über Hybrid hinaus, fast schon heiß – des umfassenden imperialen Krieges gegen die BRICS, der sich gegen nicht weniger als vier der wichtigsten BRICS-Staaten richtet: Iran, Russland, China und Indien.

Wir sind weit über eine bloße „Eindämmung“ des Iran hinaus. Dies ist eine systemische Bedrohung, die sich über das gesamte geopolitische und geoökonomische Spektrum erstreckt und direkt den Energiefluss, die Verbindungskorridore und strategische Partnerschaften stört. Und all das getarnt als bloße „Sicherheitsoperation“.

Die asymmetrische Marinestrategie des Iran, die seit Beginn des Jahrtausends mühsam aufgebaut wurde, verfügt über unzählige Möglichkeiten, einem imperialen Angriff entgegenzuwirken: über 6.000 Seeminen; Einsatz von Schwarmtaktiken mit kleinen, mit Raketen bewaffneten Booten; unzählige Anti-Schiffs-Marschflugkörper und ballistische Raketen, die entlang der Küste des Persischen Golfs positioniert sind; Dutzende von Kamikaze-Drohnen, U-Booten und Anti-Schiffs-Raketen, die auf den Inseln des Golfs verteilt sind.

Der Iran konzentriert seine gesamte Feuerkraft auf das, was er als „erste Konfrontationslinie“ bezeichnet, nämlich den Persischen Golf. Anders als während des 12-tägigen Krieges wird diesmal alles eingesetzt werden: „unkonventionelle“ Waffen, eine Reihe „strategischer Überraschungen“, neue Hyperschallraketen und massive Cyberangriffe.

Diejenigen mit einem IQ über Raumtemperatur im Ministerium für ewige Kriege könnten beispielsweise ihre Hausaufgaben machen, zum Beispiel über die Überschall-Anti-Schiffs-Rakete Khalij Fars, die Teil der AAAD-Strategie des Iran ist: Mach 3 Geschwindigkeit, über 300 km Reichweite, über 650 kg Sprengkopf mit EO/Infrarot-Suchkopf. Die Khalij Fars würde sich gegen amerikanische leichte Beute austoben.

Der Iran hat bereits seine Radarsysteme abgeschaltet und macht sich unsichtbar, einschließlich der zivilen Radarsysteme am Imam-Khomeini-Flughafen, um sich vor US-Raketen zu schützen und gleichzeitig die Installation russischer Störsysteme vom Typ Murmansk-BN zu ermöglichen (diese benötigen Radarstille, um richtig kalibriert zu werden).

Auf der imperialen Seite steht dann der bevorstehende Einsatz des E-11A BACN: kein bloßes Überwachungsflugzeug, sondern eine Art massiver „fliegender Router”: ein himmelhohes WLAN, das F-35 und F-22 mit unterschiedlichen Kommunikationssystemen mit Bodentruppen und Schiffen verbindet, alles in Echtzeit und unter Umgehung des berüchtigten bergigen Geländes des Iran.

Sind Sie bereit, die Weltwirtschaft zu zerstören?

Die NATO ist, wie zu erwarten, jetzt überall präsent, komplett mit schriller Rhetorik zum Regimewechsel. Ein plausibles Szenario besagt, dass Neo-Caligula möglicherweise einen Deal mit den EUro-Chihuahuas geschlossen hat: Ich verzichte (vorerst) auf die Annexion Grönlands, aber Sie unterstützen meinen Krieg gegen den Iran.

Es entsteht eine weitere „Koalition der Willigen“ (eigentlich „der Gezwungenen“). Kein Wunder, dass die IRGC nun von Brüssel als „terroristische Organisation“ eingestuft wird – gleichberechtigt mit Al-Qaida und ISIS (die beiden übrigens von Washington, Brüssel und sogar Moskau vollständig normalisiert wurden).

Parallel dazu werden mehrere NATO-Stützpunkte eingerichtet, um die amerikanische „massive Armada” mit einer massiven Luftbrücke zu unterstützen.

Teheran hat nun vollständig verstanden, dass Neo-Caligula und seine zionistischen Unterstützer in Wirklichkeit einen Regimewechsel wollen. Das hat absolut nichts mit dem iranischen Atomprogramm zu tun.

Dennoch betont der iranische Parlamentspräsident Mohammad-Baqer Qalibaf weiterhin, dass Teheran dem Prinzip des Dialogs und der Diplomatie nicht ablehnend gegenübersteht, solange es um gegenseitigen Respekt geht. Der türkische Sultan Erdogan seinerseits schlägt ein hochrangiges trilaterales Treffen zwischen dem Iran, den USA und der Türkei vor, möglicherweise per Videokonferenz.

Jetzt liegt es an dem diplomatiefeindlichen Neo-Caligula und seinen größenwahnsinnigen, narzisstischen Stimmungsschwankungen. So kommt es also zu diesem ganzen Drama: Entweder hält Neo-Caligula mit seiner „massiven Armada“ inne, schafft Raum für Gespräche und rettet am Ende die Weltwirtschaft, oder wir erleben, wie sich in Westasien die Pforten der Hölle öffnen.

Es ist Stunde Null.