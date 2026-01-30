EXKLUSIV: Die USA haben ihre Beziehungen zur WHO nie wirklich abgebrochen | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Ihnen wurde gesagt, die USA hätten die WHO verlassen. Das war eine Nebelkerze – und jetzt kommt die wahre Agenda ans Licht.

Vielleicht haben Sie gehört, dass die USA ihre Beziehungen zur WHO abgebrochen haben.

Das war jedoch nie der Fall.

Trotz der öffentlichen Ankündigung arbeitet die Trump-Regierung weiterhin stillschweigend mit der WHO zusammen, insbesondere in Bezug auf Grippeimpfstoffe und die Koordinierung von Pandemien.

Genau wie damals, als sie behaupteten, die Funktionsgewinnforschung sei beendet – nur um sie dann aggressiv weiter zu finanzieren –, arbeiten die USA immer noch mit der WHO zusammen.

Die Details zeichnen ein sehr düsteres Bild.

Der investigative Journalist Jon Fleetwood hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Was er herausgefunden hat, verändert alles.

Fleetwood eröffnete das Gespräch, indem er eine Lockvogel-Taktik auf höchster Ebene der US-Gesundheitspolitik aufdeckte.

Trotz Schlagzeilen, in denen behauptet wurde, die Trump-Regierung habe die Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation abgebrochen, enthüllte er etwas ganz anderes, das sich hinter den Kulissen abspielte. Die USA standen weiterhin in aktiven Gesprächen mit der WHO – insbesondere über die Zusammenarbeit bei Grippeimpfstoffen – und CNN bestätigte sogar, dass das HHS diesbezüglich „in laufenden Gesprächen” blieb.

Gleichzeitig flossen stillschweigend eine halbe Milliarde Dollar an US-Steuergeldern in ein Vogelgrippe-Impfstoffprogramm, während Bundesbehörden weiterhin Funktionsgewinn-Experimente an Influenzaviren genehmigten.

„Wir schaffen das Problem und die Lösung gleichzeitig”, sagte Fleetwood und verwies auf Labore, die Viren für eine erhöhte Übertragbarkeit und Immunflucht entwickeln und dann genau diese Bedrohungen nutzen, um Pandemieplanung und Massenimpfungen zu rechtfertigen.

„Auf der einen Seite sagen sie dem amerikanischen Volk, dass sie sich vollständig aus der WHO zurückgezogen haben … aber wenn man sich ansieht, was sie auf der anderen Seite sagen, halten sie immer noch Verbindungen aufrecht … insbesondere im Bereich der Vogelgrippe.“

Von dort wandte sich die Diskussion scharf RFK Jr. zu – und einem Impfstoffprojekt, von dem viele annahmen, dass er es ablehnen würde.

Fleetwood kritisierte RFKs Beteiligung an einem von der Bundesregierung unterstützten „universellen” Impfstoffprojekt, das auf der BPL-Technologie basiert, die laut US-amerikanischen und europäischen Behörden „als krebserregend eingestuft” ist. Das Projekt wurde unter Trumps FDA ins Leben gerufen und von Bill Gates finanziert. Die Wissenschaftler von Moderna hatten bereits eingeräumt, dass die zugrunde liegende Plattform „inakzeptable Toxizitätsrisiken” mit sich bringe.

Obwohl RFK sich gegen mRNA ausgesprochen hatte, warnte Fleetwood, dass die Alternative genauso gefährlich sei. Er bezeichnete es als dasselbe Muster wie in der COVID-Ära, nur neu verpackt und wiederholt.

„Sie sagen uns das eine und tun etwas anderes”, sagte er.

„Ich betrachte diese Produkte als Waffen, die Menschen schaden. Wie sonst soll man etwas bezeichnen, das als krebserregend bekannt ist und von uns als Goldstandard bezeichnet wird?”, fügte Maria hinzu.

Von da an wurde es nur noch düsterer.

Fleetwood enthüllte ein Dokument der WHO, das nicht nur über zukünftige Pandemien spekuliert, sondern sie garantiert. „Es wird in Zukunft Influenza-Pandemien geben”, heißt es darin.

Und hinter dieser Aussage steht Geld. Während der COVID-Krise nahm die WHO fast 8 Milliarden Dollar ein, weit mehr als ihr genehmigtes Budget. Gates, mittlerweile einer der größten Geldgeber der Organisation, investierte kürzlich weitere 54 Millionen Dollar in den Vogelgrippe-Impfstoff von Moderna.

Unterdessen werden in US-Labors weiterhin Funktionsgewinn-Experimente durchgeführt, und die WHO baut eine globale Kommandoinfrastruktur auf – komplett mit digitalen ID-Systemen und zentralisierter Impfstoffüberwachung –, um den nächsten Pandemiezyklus zu kontrollieren.

„Im Grunde versprechen sie uns eine Pandemie … und dieselben Leute, die davon profitieren, sind auch diejenigen, die sie verursachen.“

Als Nächstes konzentrierte sich Fleetwood auf einen der erschreckendsten Teile des gesamten Systems: die Pipeline zur Erzeugung von Viren selbst.

Er verwies auf eine von NIAID unterstützte, von Fachkollegen begutachtete Studie, in der Forscher virale Chimären mit „Letalität für Säugetiere“ entwickelten. Durch die Kombination von genetischem Material aus Vogelgrippe, Tollwut und anderen Krankheitserregern schufen sie etwas, das Fleetwood als „Frankenstein-Krankheitserreger“ bezeichnete – Viren mit neuen Fähigkeiten, Säugetierwirte, einschließlich Menschen, zu infizieren.

Regierungsbeamte bestehen darauf, dass die Funktionsgewinnforschung beendet sei. Aber Fleetwood sagte, die Wissenschaft habe nicht aufgehört – sie habe nur einen neuen Namen bekommen.

Der aufschlussreichste Teil? Der gleiche Beamte, der diese Experimente beaufsichtigt, Jeffrey Taubenberger, hält das Patent für die Impfstoffe, die gegen die Krankheiten wirken sollen, an deren Entstehung seine Teams mitwirken.

„Sie kombinieren Viren … programmieren Tollwut um … und schaffen brandneue Chimären, die für Säugetiere tödlich sind.”

Als das Interview zu Ende ging, wandte Fleetwood seine Aufmerksamkeit dem PCR-Test zu und lieferte die vielleicht beunruhigendste Enthüllung von allen.

Insbesondere untersuchte er den Test, der zur Bestätigung von Nipah-Virus-Fällen verwendet wird. Was er herausfand, war brisant: Der Vorwärtsprimer im Nipah-PCR-Test – der weltweit von führenden Behörden verwendet wird – stimmte zu 100 % mit menschlichen DNA-Sequenzen überein.

Mithilfe des NIH-eigenen BLAST-Tools zeigte Fleetwood, dass jemand allein deshalb positiv auf das Nipah-Virus getestet werden könnte, weil der Test auf grundlegendes menschliches genetisches Material reagiert. „Hunderte von perfekten Übereinstimmungen”, sagte er.

Um dies zu überprüfen, wandte er sich an ein KI-Tool namens Perplexity. Ohne dass er es mit seiner eigenen Arbeit fütterte, identifizierte die KI unabhängig denselben Fehler und zitierte sogar seinen Substack-Artikel als Quelle. Es warnte davor, dass der Test „Homologie zum menschlichen Genom“ aufweise, was zu falsch positiven Ergebnissen führen könne.

Er sagte, dies sei nicht auf Nipah beschränkt. Tests für COVID, Vogelgrippe und Masern weisen die gleichen Mängel auf. „Wenn diese PCR-Tests also auf die menschliche Genetik reagieren“, fragte er, „wie kann man dann überhaupt eine Pandemie ausrufen?“

Maria bezeichnete die Auswirkungen als „wahnsinnig“, insbesondere in Verbindung mit digitalen Ausweisen. Wenn fehlerhafte Tests zu Massenlockdowns führen können, könnte Ihnen der Zugang zu Ihren Rechten entzogen werden, unabhängig davon, ob Sie krank sind oder nicht.

„Der PCR-Primer, den sie zum Nachweis von Nipah verwenden, bindet auch an die menschliche Genetik … man kann allein dadurch, dass man Mensch ist, ein positives Ergebnis erhalten.“

Fleetwoods Warnung war klar: Wenn der Test selbst fehlerhaft ist, braucht die nächste „Pandemie“ keinen echten Ausbruch – nur den richtigen Vorwand, um den Schalter umzulegen.

