Friedensnobelpreisträger unterstützt Israels Völkermord und Trumps Krieg gegen Venezuela

Von Ben Norton

Die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado ist eine rechtsextreme venezolanische Putschistin, die von der US-Regierung finanziert wird. Sie unterstützt Israel bei seinem Völkermord und spielt eine Schlüsselrolle in Trumps Krieg zur Herbeiführung eines Regimewechsels.

Der Friedensnobelpreis 2025 wurde an María Corina Machado verliehen, eine rechtsextreme Putschistin in Venezuela, die seit Jahrzehnten von der US-Regierung finanziert wird.

Machado hat offen dazu aufgerufen, dass das US-Militär in Venezuela einmarschiert, um die revolutionäre chavistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro zu stürzen.

Sie steht im Mittelpunkt des Krieges, den Donald Trump gegen Venezuela geführt hat. Machado hat die außergerichtlichen Hinrichtungen von Venezolanern durch das US-Militär auf Booten in internationalen Gewässern befürwortet und sich damit den unbegründeten, unbelegten Behauptungen der Trump-Regierung angeschlossen, dass es sich angeblich um „Drogenhändler“ handele.

Machado unterstützt auch die illegalen, einseitigen US-Sanktionen, durch die Hunderttausende Venezolaner ums Leben gekommen sind.

Ebenso hat Machado ihre entschiedene Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht, als dieses einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza verübte.

Friedensnobelpreis für Kriegsverbrecher

Die Tatsache, dass ein kriegsbefürwortender, rechtsextremer Putschist wie Machado den Friedensnobelpreis erhielt, zeigt, wie extrem heuchlerisch diese Auszeichnung ist.

Diese Heuchelei ist keineswegs neu.

Der US-Imperialist Henry Kissinger erhielt 1973 den sogenannten Friedensnobelpreis, obwohl er einer der schlimmsten Kriegsverbrecher der modernen Geschichte war und das Blut von Millionen Opfern in Vietnam, Kambodscha, Laos, Bangladesch, Chile und anderen Ländern an seinen Händen klebte.

Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama erhielt 2009 einen sogenannten Friedensnobelpreis. Seine Regierung führte daraufhin ununterbrochen Krieg. Obama bombardierte sieben Länder: Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia, Syrien und Jemen.

Dies ist keineswegs das erste Mal, dass das norwegische Nobelkomitee heuchlerisch handelt. Aber María Corina Machado den Preis zu verleihen, ist besonders empörend, weil es genau zu einem Zeitpunkt geschieht, zu dem sie erstens Israels Völkermord in Gaza unterstützt und zweitens mit Donald Trump zusammenarbeitet, um Krieg zu führen und mit Gewalt zu versuchen, die Regierung Venezuelas zu stürzen.

María Corina Machado unterstützt Israels völkermörderisches Regime

Machado hat Israel offen gelobt, weil es einen Völkermord an den Palästinensern verübt hat.

Eine Kommission der Vereinten Nationen unter der Leitung renommierter Experten für humanitäres Völkerrecht hat eindeutig festgestellt, dass Israel in Gaza Völkermord begangen hat.

Im Januar 2025 führte Machado ein Telefongespräch mit dem israelischen Außenminister Gideon Sa’ar. Sie drückte ihre „Dankbarkeit gegenüber dem israelischen Außenministerium“ aus und fügte hinzu, dass sie „die Unterstützung der israelischen Regierung sehr schätzt“.

Das genozidale israelische Regime hat sich geweigert, den verfassungsmäßigen, international anerkannten Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, anzuerkennen, und stattdessen den von den USA unterstützten Putschisten Edmundo González anerkannt, der in Spanien lebt und ein Stellvertreter von Machado ist.

Im April 2024 griff Israel den Iran in einem Akt der Aggression an, woraufhin Teheran aus Selbstverteidigung zurückschlug. Machado verurteilte den Iran umgehend auf Twitter. Sie betonte ihre „Solidarität mit dem Staat Israel angesichts der direkten Aggression durch das iranische Regime“.

Machado prangerte das angebliche „Risiko durch das Bündnis des Iran mit dem venezolanischen Regime“ an und versprach, dass sie, sollte es den USA gelingen, sie in Caracas an die Macht zu bringen, ein enges Bündnis mit den USA und Israel gegen den Iran und das palästinensische Volk eingehen würde.

Im Jahr 2023 twitterte Machado erneut ihre Unterstützung für Israel und drückte ihre Hoffnung auf ein „langes und glückliches Bestehen“ aus, wobei sie hinzufügte, dass die rechtsextreme venezolanische Opposition und das völkermörderische israelische Regime gemeinsame „Werte“ teilten.

Eines der deutlichsten Beispiele für Machados extremistische Politik war 2018, als sie einen offenen Brief an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu veröffentlichte, in dem sie den völkermordenden Führer bat, ihr bei der Absetzung des venezolanischen Präsidenten Maduro zu helfen.

Machado forderte Israel, die rechtsgerichtete Regierung Argentiniens und andere Länder der „internationalen Gemeinschaft“ auf, der venezolanischen Opposition „die notwendige Unterstützung zu geben, um einen Regimewechsel“ gegen Maduro herbeizuführen.

In dem Brief zitierte Machado die „Doktrin der Schutzverantwortung“, die von den Vereinigten Staaten als Rechtfertigung für ihren Krieg gegen Libyen im Jahr 2011 herangezogen wurde. Dieser von den USA geführte NATO-Krieg zerstörte die Zentralregierung eines einst friedlichen, stabilen und prosperierenden, ölreichen nordafrikanischen Landes und verwandelte es in einen gesetzlosen gescheiterten Staat mit Sklavenmärkten unter freiem Himmel.

Der offene Brief von 2018, in dem María Corina Machado Israel und Argentinien aufforderte, in Venezuela zu intervenieren, um einen „Regimewechsel“ herbeizuführen.

Heute wird Netanjahu vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht, die sein Regime in Gaza begangen hat.

Venezuela unterhält keine formellen diplomatischen Beziehungen zu Israel. Diese wurden wiederholt vom revolutionären ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez und seinem Nachfolger Maduro abgebrochen, die beide starke Unterstützer des palästinensischen Volkes sind und Israel wegen Völkermordes verurteilt haben.

Ein vom venezolanischen Staat verbreitetes Bild, auf dem Präsident Maduro seine Unterstützung für Palästina bekundet.

María Corina Machado steht im Mittelpunkt von Donald Trumps Krieg gegen Venezuela, der auf einen Regimewechsel abzielt

Die Verleihung des sogenannten Friedensnobelpreises an María Corina Machado ist umso empörender, als sie im Zentrum eines Krieges steht, den die US-Regierung derzeit gegen Venezuela führt.

Donald Trump hat mehrere militärische Angriffe gestartet, bei denen Dutzende Venezolaner ohne Anklage oder Gerichtsverfahren getötet wurden. Unter flagranter Verletzung des Völkerrechts hat das US-Militär wiederholt Boote in internationalen Gewässern um Venezuela bombardiert und ohne jegliche Beweise behauptet, dass sie voller Menschen seien, die „Drogen“ schmuggeln.

Machado hat Trumps Angriffe auf ihr Land unterstützt, einschließlich seiner außergerichtlichen Hinrichtungen von Venezolanern ohne Anklage oder Gerichtsverfahren.

Die Financial Times interviewte Machado, und sie gab zu, dass sie mit der US-Regierung zusammenarbeitet, um zu versuchen, Venezuelas Präsidenten Maduro zu stürzen.

Die FT berichtete, dass „die Entsendung von US-Kriegsschiffen in die südliche Karibik Tausende von Venezolanern dazu ermutigt hat, sich einer Untergrundbewegung anzuschließen, die sich darauf vorbereitet, Präsident Nicolás Maduro zu stürzen”.

Die Trump-Regierung habe acht Kriegsschiffe und Tausende Soldaten in die Karibik entsandt, berichtete die FT, zusammen mit zehn F-35-Jets in Puerto Rico. Die Zeitung merkte an, dass dies die größte militärische Aufrüstung der USA in der Region seit der US-Invasion in Haiti 1994 sei.

„Führende Persönlichkeiten der venezolanischen Opposition geben an, mit hochrangigen Vertretern der Trump-Regierung in Kontakt zu stehen, um zu besprechen, wie Maduros Sturz inszeniert werden könnte“, schrieb die FT.

Die Zeitung zitierte Machado, der drohte: „Diese internen und externen Kräfte haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Maduro und sein Regime zunehmend erkennen, dass ihre Zeit abgelaufen ist und dass es für sie das Beste ist, jetzt die Macht abzugeben.“

Was hofft Machado zu erreichen, wenn es den USA gelingt, sie an die Macht zu bringen?

Die rechtsextreme Oppositionsführerin gab in einem weiteren Interview mit der Financial Times zu, dass sie die enormen Ölreserven Venezuelas privatisieren will.

„Wir müssen privatisieren und die Märkte öffnen, angefangen beim Energiesektor“, sagte Machado 2023 gegenüber der FT.

Nachdem sie den Verkauf der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA gefordert hatte, betonte sie, dass die enormen Öl- und Gasreserven des südamerikanischen Landes sowie seine lukrativen Bodenschätze „alle für private Investitionen geöffnet werden“.

Die Zeitung räumte beiläufig ein, dass Machado in Venezuela einen „radikalen Ruf“ habe. Das ist noch milde ausgedrückt. Machado ist die Anführerin des rechtsextremen Flügels der venezolanischen Opposition. Dieser ist ausdrücklich gewalttätig und antidemokratisch und bekannt für seine Korruption.

Trump sagte, er wolle Venezuela „übernehmen“ und sein Öl ausbeuten

Während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident startete Trump einen weiteren Putschversuch in Venezuela.

Im Jahr 2019 ernannte Washington den nicht gewählten rechten Oppositionspolitiker Juan Guaidó zum sogenannten „Interimspräsidenten“ Venezuelas, obwohl dieser nie an einer Präsidentschaftswahl teilgenommen hatte.

Die USA und ihre europäischen Verbündeten froren daraufhin Vermögenswerte der venezolanischen Regierung in Milliardenhöhe ein und stahlen sie, um den Putschversuch zu finanzieren – und um führende Persönlichkeiten der korrupten venezolanischen Opposition zu bereichern.

Trumps Putschversuch scheiterte eindeutig während seiner ersten Amtszeit. Bei einer Kundgebung der Republikanischen Partei im Jahr 2023 beklagte er sich, dass das US-Imperium kurz davor gestanden habe, Venezuela zu „übernehmen“ und sein Öl zu plündern. Er schimpfte:

Venezuela. Wie wäre es, wenn wir Öl aus Venezuela kaufen würden? Als ich ging, stand Venezuela kurz vor dem Zusammenbruch. Wir hätten es übernehmen können. Wir hätten all das Öl bekommen. Es wäre direkt nebenan gewesen.

Tatsächlich hielt Trump unmittelbar nach der Bekanntgabe des norwegischen Nobelkomitees, dass es Machado seinen sogenannten Friedenspreis verliehen hatte, eine Pressekonferenz im Weißen Haus ab.

Dort gab Trump bekannt, dass Machado ihn angerufen hatte, um ihm für seine Hilfe bei ihrem Versuch, Maduro zu stürzen, zu danken.

Trump prahlte damit, dass er die rechtsextreme Opposition Venezuelas unterstützt habe. Dies waren seine Äußerungen:

Die Person, die tatsächlich den Nobelpreis erhalten hat, hat mich heute [am 10. Oktober] angerufen und gesagt: „Ich nehme diesen Preis zu Ihren Ehren entgegen, weil Sie ihn wirklich verdient haben“. Das war sehr nett von ihr. Ich habe allerdings nicht gesagt: „Dann gib ihn mir doch.“ Ich glaube, sie hätte es vielleicht getan. Sie war sehr nett. Und ich habe ihr, wie Sie wissen, auf ihrem Weg geholfen. In Venezuela brauchen sie viel Hilfe.

María Corina Machado unterstützt illegale US-Sanktionen, die Hunderttausende Venezolaner das Leben gekostet haben

Machado setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Vereinigten Staaten immer mehr Sanktionen gegen Venezuela verhängen, die gegen das Völkerrecht verstoßen.

Diese einseitigen Zwangsmaßnahmen haben Hunderttausende Venezolaner das Leben gekostet.

Als Trump 2017 schwere Sanktionen gegen Venezuela verhängte, lobte Machado diese und schrieb in einem zustimmenden Tweet: „Diese Sanktionen sind präzise und wirksam; sie haben starke finanzielle, wirtschaftliche und politische Auswirkungen.“

Im Jahr 2018 beharrte Machado dann darauf, dass „das Regime nur mit Gewalt zu Fall gebracht werden kann“. Sie forderte „internationale Gewalt: mehr Klagen und Sanktionen“.

Internationale Experten haben darauf hingewiesen, dass die illegalen US-Sanktionen gegen Venezuela für mindestens Zehntausende, wahrscheinlich sogar Hunderttausende Todesfälle verantwortlich sind.

Die renommierten Ökonomen Mark Weisbrot und Jeffrey Sachs berechneten, dass die US-Sanktionen in nur einem Jahr, von 2017 bis 2018, mehr als 40.000 Todesfälle in Venezuela verursacht haben.

Ihre Ergebnisse wurden 2019 in einer Studie des Center for Economic and Policy Research (CEPR) in Washington, DC, veröffentlicht.

„Die Sanktionen haben die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und Medikamenten verringert und Krankheiten und Sterblichkeit erhöht“, schrieben sie.

Weisbrot und Sachs warnten auch, dass „die Sanktionen, sollten sie fortgesetzt werden, mit ziemlicher Sicherheit zu Zehntausenden weiteren vermeidbaren Todesfällen führen werden“.

Die einseitigen Zwangsmaßnahmen wurden seitdem tatsächlich fortgesetzt, was bedeutet, dass wahrscheinlich Hunderttausende venezolanischer Zivilisten durch diese illegalen US-Sanktionen getötet wurden.

Dies geht aus einer weiteren wissenschaftlichen Studie hervor, die 2025 in der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde.

Einseitige Wirtschaftssanktionen haben in den letzten fünf Jahrzehnten jedes Jahr durchschnittlich 564.000 zusätzliche Todesfälle verursacht, so das Ergebnis der letztgenannten Studie.

Die meisten Todesfälle aufgrund der Sanktionen betrafen Kinder unter fünf Jahren, so das Fazit der Ökonomen Mark Weisbrot, Francisco Rodríguez und Silvio Rendón.

Die Vereinigten Staaten sind für die Verhängung der meisten einseitigen Sanktionen verantwortlich, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

Das bedeutet, dass die Nobelpreisträgerin María Corina Machado illegale Zwangsmaßnahmen unterstützt hat, durch die Hunderttausende ihrer Landsleute, darunter viele Kinder, ums Leben gekommen sind.

Marco Rubio, Mike Waltz und andere US-Politiker setzten sich beim norwegischen Nobelkomitee für María Corina Machado ein

US-Regierungsbeamte spielten eine Schlüsselrolle dabei, das norwegische Nobelkomitee dazu zu bewegen, den sogenannten Friedenspreis an die venezolanische Putschistin zu vergeben.

Am 26. August 2024 schickten mehrere rechtsgerichtete Mitglieder des US-Kongresses dem Komitee einen Brief (PDF).

„Wir schreiben Ihnen, um die Nominierung von María Corina Machado für den Friedensnobelpreis zu unterstützen“, erklärten sie.

Die Unterzeichner waren allesamt Republikaner. Darunter waren die Senatoren Rick Scott und Marco Rubio aus Florida sowie die Abgeordneten Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael „Mike“ Waltz, Neal Dunn und Carlos A. Gimenez aus Florida sowie der Abgeordnete Byron Donalds aus New York.

Der Brief aus dem Jahr 2024, in dem republikanische US-Kongressabgeordnete das norwegische Nobelkomitee dazu auffordern, den Friedensnobelpreis an die venezolanische Putschistin María Corina Machado zu vergeben.

Heute ist Rubio nach Trump die zweitmächtigste Person in der US-Regierung. Er ist sowohl Außenminister als auch nationaler Sicherheitsberater. (Rubio ist nach dem Kriegsverbrecher und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger der zweite Mensch in der Geschichte der USA, der beide Ämter gleichzeitig innehat.

Mike Waltz war zuvor Trumps nationaler Sicherheitsberater und ist jetzt US-Botschafter bei den Vereinten Nationen.

Dies sind die US-Regierungsbeamten, die eng mit Machado und der extremen, rechtsextremen Opposition Venezuelas zusammengearbeitet haben, um Präsident Maduro gewaltsam zu stürzen.

Mit der Verleihung des „Friedenspreises“ an Machado hat das norwegische Nobelkomitee gezeigt, dass es bereit ist, als Werkzeug des US-Imperiums zu fungieren und den Diskurs des „Friedens“ zynisch auszunutzen, um für mehr Krieg zu werben.