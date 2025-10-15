Ihr Leitfaden für eine Welt in Flammen (Ausgabe 2025)

Von James Corbett

Wenn Sie die Weltgeschehnisse auch nur ein wenig verfolgen, ist Ihnen in letzter Zeit sicherlich etwas Bemerkenswertes aufgefallen. In einem Land nach dem anderen bedrohen heftige, von Jugendlichen angeführte Proteste die Regierung.

Diese als „Gen Z Protests“ bezeichneten Jugendaufstände haben in den letzten Monaten die Welt erfasst, von Madagaskar über Peru und die Philippinen bis hin zu Nepal und Indonesien.

Was um alles in der Welt ist hier los?

Wie sich herausstellt, bin ich nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt.

Nachdem ich in einer kürzlich erschienenen Ausgabe von New World Next Week auf dieses weltweite Protestphänomen hingewiesen hatte, verwies ich auf meinen Artikel „Your Guide to a World on Fire” aus dem Jahr 2019. Und siehe da, ich erhielt diesen Kommentar von Corbett-Report-Mitglied angie.j:

James, gibt es ein Update zu diesem Beitrag aus dem Jahr 2019 („World on Fire“) für das Jahr 2025?

Danke für die Frage, Angie! Als du diesen Kommentar gepostet hast, gab es noch keine solche Fortsetzung, aber dein Wunsch ist mir Befehl, also los geht’s!

INDONESIEN

Am 25. August breitete sich eine Studentenprotestaktion, die die Auflösung des indonesischen Parlaments forderte, schnell im ganzen Land aus und führte zu mehreren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Die Proteste nahmen am 28. August eine tödliche Wendung, als ein gepanzertes Polizeifahrzeug Affan Kurniawan, einen 21-jährigen Motorradkurier, der gar nicht an den Demonstrationen teilgenommen hatte, anfuhr und tötete. Dieser Vorfall führte zu noch größeren Protesten und schließlich zu Tausenden von Verhaftungen, als Polizei und Militär in ganz Indonesien mit Randalierern zusammenstießen.

Die Unruhen in Indonesien sind der Höhepunkt monatelanger wachsender öffentlicher Wut gegen die Regierung in Jakarta.

Präsident Prabowo Subianto – ein Militärschläger aus der Suharto-Ära, der Erfahrung mit Entführungen und der Verfolgung demokratischer Demonstranten hat – trat vor einem Jahr sein Amt an und versprach, die Korruption in der Regierung zu beenden, die nationale Selbstständigkeit zu stärken und das Wirtschaftswachstum in den nächsten fünf Jahren um acht Prozent zu steigern. Stattdessen bekamen die Indonesier ein „kostenloses” Schulessenprogramm, das die Steuerzahler 10 Milliarden Dollar pro Jahr kostet und zu Massenvergiftungen geführt hat, eine Erhöhung der Grundsteuer um 250 % und ein Parlament, dessen Mitglieder sich gerade eine monatliche Wohnzulage in Höhe des Zehnfachen des indonesischen Mindestlohns bewilligt haben.

Jetzt geht die Regierung gegen die sozialen Medien vor, die ihrer Meinung nach die Unruhen überhaupt erst geschürt haben.

FRANKREICH

In Szenen, die an die Gelbwesten-Bewegung erinnern, über die ich 2019 in meinem Artikel „World on Fire” berichtet habe, gingen letzten Monat Demonstranten in ganz Frankreich auf die Straße, blockierten den Verkehr, errichteten brennende Barrikaden und sorgten allgemein für Chaos.

Die Demonstrationen waren Teil der „Bloquons Tous”-Bewegung, einer radikalen neuen, von Jugendlichen angeführten und in den sozialen Medien entstandenen Kampagne, deren Ziel es ist, das Land aus Protest gegen die zunehmende Ungleichheit und geplante Kürzungen der Staatsausgaben lahmzulegen.

Die Proteste fanden am ersten Tag der Amtszeit des neuen Premierministers Sebastien Lecornu statt und veranlassten die Regierung, mehr als 80.000 Sicherheitskräfte im ganzen Land einzusetzen. Hunderte von Demonstranten wurden festgenommen.

KENIA

Der „Sommer der Unruhen“ begann wohl in Nairobi, wo die Wut über die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die hohen Lebenshaltungskosten, die grassierende Korruption und die Polizeibrutalität in Massenkundgebungen, Massenverhaftungen und unvermeidlich auch gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei gipfelte. Dutzende Menschen wurden getötet, über hundert verletzt und etwa fünfhundert verhaftet, als die Polizei schließlich mit scharfer Munition in die Menge schoss.

Das jüngste Blutvergießen im Land ereignete sich rund um den ersten Jahrestag ähnlich dramatischer Demonstrationen im letzten Jahr, als Kenianer auf die Straße gingen, um gegen geplante neue Steuern auf Grundnahrungsmittel wie Brot, Speiseöl und Windeln zu protestieren. Diese Kundgebungen führten dazu, dass das kenianische Parlament in Brand gesetzt wurde, während wütende Demonstranten „Wir holen uns jeden Politiker!“ riefen und verängstigte Abgeordnete durch einen Tunnel aus dem brennenden Gebäude flohen.

Die geplanten Steuererhöhungen wurden schließlich zurückgezogen, aber die Unzufriedenheit unter den jungen Menschen in Kenia hat nicht nachgelassen. Steigende Lebenshaltungskosten in Verbindung mit massiver Jugendarbeitslosigkeit und den brutalen außergerichtlichen Tötungen von Aktivisten durch die Regierung schüren weiterhin die Wut der Demonstranten der Generation Z.

Als Reaktion darauf hat die Regierung die Unruhen erwartungsgemäß auf „KI-generierte Protesthymnen, satirische Deepfakes und virale politische Memes, die den digitalen Raum überschwemmen“ zurückgeführt und versucht, gegen soziale Medien vorzugehen.

MADAGASKAR

Ende September kam es in Madagaskar zu Protesten gegen die unpopuläre Regierung von Präsident Andry Rajoelina. Angeführt von einer Gruppe, die sich „Gen Z Madagascar“ nennt, begannen die Demonstrationen nach einer Reihe von Wasser- und Stromausfällen, die massive Unzufriedenheit auslösten, entwickelten sich jedoch schnell zu einer allgemeinen Welle der Empörung gegen die Regierung.

Nach wochenlangen Unruhen, bei denen Geschäfte geplündert und die Häuser von Politikern verwüstet wurden, sah sich der umkämpfte Rajoelina, der 2009 durch einen Militärputsch an die Macht gekommen war, gezwungen, die Regierung aufzulösen, einen neuen Premierminister zu ernennen und den Anführern der Proteste Gespräche anzubieten.

Dennoch reichte dies nicht aus, um die breite Öffentlichkeit zufriedenzustellen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung fordern die Demonstranten nun, dass Rajoelina noch in dieser Woche von seinem Amt zurücktritt.

MAROKKO

In Marokko hat eine Gruppe namens „Gen Z 212“ gegen die weit verbreitete Korruption in der Regierung und die ihrer Meinung nach mangelnde Unterstützung für Bildung und Gesundheitsversorgung revoltiert.

Die Bewegung kristallisierte sich letzten Monat heraus, nachdem acht schwangere Frauen nach einem Kaiserschnitt in einem öffentlichen Krankenhaus in Agadir starben. Ihr Tod löste eine erste Welle von Demonstrationen in mehreren Städten Marokkos aus, bei denen die empörte Bevölkerung den Zustand des öffentlichen Gesundheitssystems des Landes anprangerte.

Amine Tahraoui, der Gesundheitsminister des Landes, reagierte darauf mit der Entlassung mehrerer hochrangiger Gesundheitsbeamter und Auftragnehmer, doch seine Maßnahme reichte nicht aus, um die Unruhen zu unterdrücken. Als dann die harte Reaktion der Regierung auf die Proteste zum Tod von zwei marokkanischen Jugendlichen führte, schien dies der letzte Strohhalm für die unzufriedenen Angehörigen der Generation Z des Landes zu sein.

„Wir haben fast vollständig das Vertrauen in die aufeinanderfolgenden Regierungen verloren“, schrieb die Gruppe Gen Z 212 in einer Erklärung auf Discord. „Dieser Verlust ist nicht vorübergehend, sondern das Ergebnis einer langen Anhäufung unerfüllter Versprechen, die das Vertrauen in die offiziellen Institutionen gefährlich geschwächt haben.“

Die Demonstranten fordern nun offen den Rücktritt von Premierminister Aziz Akhannouch, und regelmäßig hallt der Ruf „Akhannouch, raus!“ durch die Straßen von Casablanca.

NEPAL

Wie James Evan Pilato und ich letzten Monat in New World Next Week berichtet haben, hat die Revolution der Generation Z auch Nepal erreicht.

Innerhalb weniger Tage im September eskalierte eine Protestaktion gegen ein Verbot sozialer Medien im Land zu einer regelrechten Revolution. Dabei kamen 19 Demonstranten ums Leben, das Parlament wurde in Brand gesetzt und der Premierminister trat zurück.

Das Chaos hatte natürlich nicht nur mit dem Verbot sozialer Medien zu tun. Es war Ausdruck der Wut der Bevölkerung über die grassierende Korruption in der nepalesischen Regierung und über die „Nepo-Kids“ – die reichen und verwöhnten Sprösslinge der politischen Elite des Landes –, die das politische und gesellschaftliche Leben Nepals dominieren.

Was dann geschah, überraschte alle in Nepal – sogar die Demonstranten selbst. Der Schock bestand nicht darin, dass die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Sushila S. Karki, als erste Premierministerin des Landes vereidigt wurde, obwohl das an sich vielleicht schon überraschend ist. Der eigentliche Schock war, wie Karki ausgewählt wurde: durch eine informelle Umfrage auf Discord, der Gaming-Chat-App, über die die Demonstranten der Generation Z ihre Aktionen koordinierten.

Im Gegensatz zu den Aufständen in vielen anderen Ländern auf dieser Liste beruhigte sich die Lage in Nepal nach Karkis Ernennung.

PERU

Die Proteste in Peru begannen am 20. September nach der Einführung eines äußerst unpopulären Gesetzesentwurfs zur Rentenreform. Aber wie in so vielen anderen Ländern in den letzten Monaten war die Rentenfrage nur der Funke, der das Pulverfass der öffentlichen Unzufriedenheit über Korruption in der Regierung, Gewaltverbrechen und wirtschaftliche Unsicherheit zum Explodieren brachte.

Seit den ersten Protesten hat eine Reihe von Streiks, Märschen und Demonstrationen an Größe und Popularität zugenommen. Zu Beginn strömten vor allem junge Menschen mit regierungsfeindlichen Protesten auf die Straßen von Lima, doch inzwischen haben sich ihnen die Bergleute des Landes angeschlossen, denen es gelungen ist, eine der wichtigsten Fabriken des Landes lahmzulegen, sowie die Transportarbeiter, die mit einem allgemeinen Transportstreik die Wirtschaft zum Erliegen gebracht haben.

„Meine Generation geht jetzt auf die Straße, um zu protestieren, weil wir es satt haben, zum Schweigen gebracht zu werden und uns einschüchtern zu lassen, obwohl eigentlich die von uns gewählte Regierung uns fürchten sollte“, sagte ein junger peruanischer Demonstrant letzten Monat gegenüber Reuters.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung scheint die Protestbewegung eines ihrer Hauptziele erreicht zu haben: Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte wurde gerade vom Parlament des Landes ihres Amtes enthoben und abgesetzt.

PHILIPPINEN

Ende letzten Monats gingen Zehntausende Filipinos auf die Straße, nachdem bekannt wurde, dass Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern, die für Hochwasserschutzprojekte vorgesehen waren, durch Korruption in der Regierung verloren gegangen waren. Es stellte sich heraus, dass die für die Projekte verantwortlichen Beamten von Auftragnehmern Schmiergelder für die Vergabe von Regierungsaufträgen angenommen hatten, und eine Reihe von Projekten, die bereits öffentlich finanziert worden waren, wurden nie realisiert.

Bislang haben die Demonstrationen zu Massenverhaftungen geführt. Mehr als 200 Demonstranten in Manila wurden an einem einzigen Tag im September von der Polizei festgenommen, während Schulen geschlossen und Ausgangssperren verhängt wurden.

General Romeo Brawner, Stabschef der philippinischen Streitkräfte, bestätigte kürzlich in einer Pressekonferenz, dass „pensionierte Militärs kürzlich versucht haben, ihn davon zu überzeugen, einen Aufstand zu unterstützen und dem vom Volk gewählten Präsidenten die Unterstützung zu entziehen”, aber er betont, dass diese Forderungen abgelehnt wurden und kein Staatsstreich bevorsteht.

Dennoch lassen sich die Demonstranten nicht beirren. In den nächsten zwei Monaten sollen jeden Freitag Antikorruptionsmärsche stattfinden, und für den 30. November ist eine landesweite Kundgebung geplant.

SERBIEN

Im November 2024 stürzte das Dach des neu renovierten Bahnhofs von Novi Sad ein und tötete 16 Menschen, darunter drei Kinder.

In einem anderen Land wäre dies vielleicht einfach als traurige und sinnlose Tragödie abgetan worden, aber in Serbien war die Frage, wie es zu einem solchen Ereignis kommen konnte, nicht schwer zu beantworten: Korruption. Der Vorfall in Novi Sad löste eine Untersuchung durch die Regierung aus, die zur Anklage von dreizehn Beamten wegen „unregelmäßiger Ausführung von Bauarbeiten” führte, darunter auch der Bauminister des Landes, Goran Vesic.

Die strafrechtliche Anklage reichte jedoch nicht aus, um die öffentliche Empörung über die endemische Korruption im Land zu besänftigen. Empört darüber, dass die Anklage in Novi Sad keine Untersuchung der Vorwürfe finanzieller Veruntreuung beinhaltete, kam es fast täglich zu Straßenprotesten, die von Studenten angeführt wurden. Die Bewegung hat – nach Angaben des umstrittenen serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic – in den letzten neun Monaten zu „23.000 nicht registrierten Versammlungen” geführt.

Was als Straßenproteste gegen Korruption begann, ist nun eine vollwertige revolutionäre Bewegung mit Blockaden, Straßenkämpfen zwischen Demonstranten und Polizei und Vorwürfen wegen Polizeibrutalität. Die Studenten, die die Proteste anführen, behaupten, ihr Ziel sei nichts weniger als der Sturz der Regierung Vucic.

FAZIT

Ist Ihnen ein gemeinsamer Nenner aufgefallen, der diese verschiedenen Protestbewegungen verbindet, die weltweit entstehen?

Ich meine, abgesehen davon, dass die Mainstream-Medien schamlos Generationen-Psychologie einsetzen, indem sie unaufhörlich die „Gen Z-Demonstranten“ als „Gen Z, die bei ihren „Gen Z-Protesten“ mit ihrer stereotypen „Gen Z-Wut“ protestieren“ bezeichnen?

Vielleicht ist Ihnen auch ein allgegenwärtiges Symbol aufgefallen, das offenbar „spontan“ bei diesen Kundgebungen auftaucht: die One Piece Jolly Roger-Flagge.

Für diejenigen (wie mich), die sich entschieden nicht für japanische Comics und Cartoons interessieren: „One Piece“ ist ein langjähriger japanischer Manga, der die Abenteuer von „Monkey D. Luffy“ erzählt, einem lächelnden, verwegenen Piratenkapitän, der seine Bande von „Strohhut-Piraten“ um die Welt führt und die Unterdrückten von einer autokratischen Weltregierung befreit. Das Symbol dieser mutigen Bande von Möchtegern-Befreiern ist offenbar eine Jolly-Roger-Flagge, auf der der Totenkopf den für die Bande typischen Strohhut trägt.

Wie kam es also dazu, dass dieses ganz besondere Symbol aufgegriffen und als Symbol der Revolte bei weit entfernten, von Jugendlichen angeführten Märschen und Kundgebungen auf der ganzen Welt verwendet wurde, von Peru über die Philippinen bis nach Nepal, Frankreich, Marokko und Indonesien? Gute Frage!

Laut den verschiedenen Meinungsbeiträgen zu diesem Thema, die derzeit aus der Artikelproduktionsfabrik der Dinosauriermedien strömen, ist die Erklärung einfach: weil der Manga „beliebt und einem großen Teil der Bevölkerung bekannt ist“. Gleichzeitig „ist er repräsentativ für die Ideologie, für die sich ein großer Teil dieser Generation einsetzt“, und (so behaupten dieselben Experten) er unterscheidet sich nicht von der Guy-Fawkes-Maske, die zum Symbol für die Millennial-Demonstranten in der Occupy-Wall-Street-Ära wurde.

Nun, damit wäre das geklärt!

Natürlich wissen diejenigen, die mit der Geschichte der massenhaft produzierten Protestbewegungen bekannt als „Farbrevolutionen“ vertraut sind – bei denen Demonstranten „spontan“ beschließen, bei ihren Märschen und Kundgebungen alle die gleiche Farbe zu tragen, um eine Art Branding für einen „spontanen“ Volksaufstand zu schaffen –, vielleicht besser Bescheid.

Wenn Sie den Faden der „Farbrevolutionen“ verfolgt haben (die in den 1990er Jahren in Serbien mit den Otpor!-Protesten begannen und sich in den 2000er Jahren auf die Ukraine, Georgien und andere geopolitisch sensible Brennpunkte ausweiteten), dann wissen Sie um die zwielichtigen NGO-Finanzierungen, die hinter solchen Komplotten stehen. Man muss kein analytisches Genie sein, um zu vermuten, dass hinter der „spontanen Übernahme“ dieses bestimmten Symbols durch so unterschiedliche „Gen Z“-Protestbewegungen auf der ganzen Welt ähnliche Kräfte stehen könnten.

Dennoch ist es politisch viel zu naiv zu behaupten, dass jede Protestbewegung ein künstliches Phänomen ist, das von zwielichtigen Kräften aus dem Nichts erschaffen wurde. Zwar können Protestbewegungen durchaus von ruchlosen Akteuren organisiert und gelenkt werden, doch entstehen große Kundgebungen und Demonstrationen nicht allein aufgrund von Geld und den Wünschen des Deep State aus dem Nichts; sie sind Ausdruck einer echten Unzufriedenheit der Massen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum junge Menschen auf der ganzen Welt die Nase voll haben vom Status quo in ihren jeweiligen Ländern. Korruption in der Regierung ist weit verbreitet. Nepo-Kids, die mit ihrem Reichtum prahlen, während die Menschen Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen, sind ärgerlich. Schmiergelder und Betrug, die zu einer maroden, bröckelnden öffentlichen Infrastruktur führen (oder, im Fall der Hochwasserschutzprojekte auf den Philippinen, zu gar keiner Infrastruktur), sind der Stoff, aus dem Revolutionen gemacht sind.

Und wie kürzlich hervorgehoben wurde, sind junge Menschen auf der ganzen Welt nicht nur mit „unnormal hohen“ Lebensmittelpreisen konfrontiert, sondern auch mit einer „erschütternden“ Arbeitslosenquote.

Kombiniert man diese Probleme mit einer Welt, in der die Zukunft zunehmend von Robotern, Drohnen und anderen KI-gesteuerten Automaten dominiert wird, ist es nicht schwer zu verstehen, warum junge Menschen das Gefühl haben, dass sie nichts davon haben, sich in diesem manipulierten und versagenden System anzupassen.

Letztendlich denke ich, dass die Unruhen, die wir derzeit erleben, das unvermeidliche Ergebnis der „Chaos Out of Order“-Strategie sind, die ich in der Vergangenheit identifiziert habe. Die neue Weltordnung kann erst dann eingeführt werden, wenn die alte Weltordnung beseitigt ist, sodass der Zerfall der Gesellschaft tatsächlich ein notwendiger Teil dieses Übergangs ist. Es sollte nicht überraschen, dass junge Menschen, die gerade erst beginnen, sich in der Welt zurechtzufinden, diesen Zusammenbruch spüren und gegen ein System kämpfen, das sie um sich herum zusammenbrechen sehen.

Angesichts der Dynamik dieser weltweiten Protestbewegungen befinden wir uns jedoch in einer ähnlichen Lage wie 2019, als ich meinen ersten Artikel „World on Fire“ verfasste. Wenn Sie sich erinnern, konnte ich damals nur spekulieren, dass die Protestbewegungen, die an so vielen Orten auf der Welt entstanden, bedeuteten, dass etwas Großes auf die Welt zukommen würde … und wenige Monate später stürzten wir in die „Scamdemic”.

Bedeutet dies, dass wir in den kommenden Monaten auf etwas ebenso Weltveränderndes vorbereitet werden? Bleiben Sie dran …