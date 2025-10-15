Die von Russland geführte Union eurasischer Länder, die sich an der Europäischen Union orientiert, stärkt ihre Beziehungen zur UNO

Von Rhoda Wilson

Bei einer kürzlich stattgefundenen Veranstaltung hat die Eurasische Wirtschaftsunion unter der Führung von Wladimir Putin, die sich an der Europäischen Union orientiert, gezeigt, dass sie ihre Beziehungen zu den Vereinten Nationen verstärkt. Dies ist nur eines von vielen regionalen Integrationsprojekten weltweit, die sich an der Europäischen Union orientieren.

Warum wollen sie, dass Länder sich integrieren, „Souveränität teilen” und sich von einem nicht gewählten Gremium ähnlich der Europäischen Kommission Vorschriften machen lassen?

In den 1970er Jahren schlug ein Bericht für den Club of Rome vor, die Welt in zehn Regionen aufzuteilen. Könnte die regionale Integration Teil eines langjährigen Plans sein, die Welt in Richtung einer globalen Regierungsführung zu bewegen? Und wohin wird das führen?

Eurasische Wirtschaftsunion: Russlands Europäische Union

Die Eurasische Wirtschaftsunion („EAWU“) ist ein integrierter Binnenmarkt von fünf postsowjetischen Staaten. Sie fördert einen freien Markt für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit zwischen ihren Mitgliedstaaten: Russland, Weißrussland, Kasachstan, Armenien und Kirgisistan.

Am 2. Oktober feierte die EAEU ihr 10-jähriges Bestehen mit einer bedeutenden Veranstaltung, den „Tagen der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU)“ im Palais des Nations, dem europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen („UN“) in Genf, Schweiz.

Obwohl die Wurzeln der EAEU in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten liegen, die 1991, dem Jahr der Auflösung der Sowjetunion, gegründet wurde, wurde der EAEU-Vertrag erst im Mai 2014 formalisiert. Russland, Weißrussland und Kasachstan waren die Gründungsunterzeichner des Vertrags, der im Januar 2015 in Kraft trat. Armenien und Kirgisistan traten später im selben Jahr bei.

Die EAEU hat keinen Status als UN-Mitgliedstaat, obwohl sie von der UN überwacht und zumindest bis zu einem gewissen Grad kontrolliert wird. Die Veranstaltung „EAEU Days“ am Donnerstag fand in der UN statt, was darauf hindeutet, dass es sich um eine von der UN initiierte Veranstaltung handelte, an der UN-Organisationen aktiv beteiligt waren. In einer Pressemitteilung des belarussischen Außenministeriums hieß es:

An der Podiumsdiskussion „Regionale wirtschaftliche Integration der EAWU: Ergebnisse aus zehn Jahren und Perspektiven für Partnerschaften“ nahmen die Leiter der Eurasischen Wirtschaftskommission und der diplomatischen Vertretungen der fünf Eurasischen Staaten – Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland – ergänzt durch Beiträge von Leitern und Experten relevanter internationaler Organisationen, darunter der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, der Welthandelsorganisation, der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, der Internationalen Organisation für Migration, der Internationalen Arbeitsorganisation und der Weltorganisation für geistiges Eigentum. Die Eröffnung der „Tage der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU)“ fand in Genf, im Außenministerium der Republik Belarus, am 3. Oktober 2025 statt.

Wenn das oben Genannte nicht überzeugend genug ist: Der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen sagte:

Das heutige Treffen zeigt nicht nur die Vorteile der Teilnahme am EAEU und seines effektiven Integrationsmodells für das Land, sondern bietet auch eine hervorragende Gelegenheit, die Aussichten für eine Intensivierung und Vertiefung der Zusammenarbeit der Union mit den in Genf ansässigen internationalen Organisationen zu erörtern. Derzeit gelten Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa und der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), und entsprechende Kooperationspläne für den Zeitraum 2024-2026 werden erfolgreich umgesetzt. Erklärung von Botschafter Gennady Gatilov bei der Podiumsdiskussion im Rahmen der „EAEU Days“ im Büro der Vereinten Nationen in Genf, Ständige Vertretung der Russischen Föderation beim Büro der Vereinten Nationen in Genf, 2. Oktober 2025

Das Ziel ist, dass die EAEU einen gemeinsamen Markt ähnlich wie die EU schafft. Sie verfügt über eigene Institutionen, die denen der EU nachempfunden sind, darunter die Eurasische Wirtschaftskommission in Moskau als Regulierungsbehörde und ein Gerichtshof der Eurasischen Wirtschaftsunion mit Sitz in Minsk.

Allerdings „existiert die Art von technokratischer Infrastruktur und Binnenmarkt, die die EU stützt – und die die [EAEU] nachzuahmen versuchte – noch immer nicht vollständig“, so Chatham House.

Kurz gesagt, die EAEU ist nach dem Vorbild der EU aufgebaut, hat aber noch einen langen Weg vor sich. Dies ist der Plan, vor dem David Skripac vor zwei Jahren in einem Interview mit Geopolitics & Empire gewarnt hat.

Nachdem er anhand von Beispielen gezeigt hatte, dass Wladimir Putin nicht gegen die globalistische Agenda arbeitet, wie manche glauben, sondern „im Gleichschritt und zu 100 Prozent mit den Globalisten übereinstimmt”, erwähnte Skirpac die EAEU, die Putin vorangetrieben hat. Die EAEU nehme die EU als Vorbild, sagte er.

Hrvoje Morićhow, Moderator von „Geopolitics & Empire“, wies darauf hin, dass die EAEU nicht die einzige Union von Ländern ist, die sich die EU zum Vorbild nimmt.

Laut Morićhow haben in den letzten Jahren verschiedene südamerikanische Politiker die Gründung einer Union Südamerikanischer Nationen („USAN“), manchmal auch als Südamerikanische Union bezeichnet, nach dem Vorbild der EU gefordert. Es versteht sich von selbst, dass die EU und ihre Vereinigung des Kontinents unter einer Flagge von Globalisten als leuchtendes Beispiel für die neue Weltordnung angesehen wird.

Der Council on Foreign Relations bestätigt die Aussagen von Morićhow. Im Jahr 2010 veröffentlichte der Council on Foreign Relations einen Aufsatz von Fraser Cameron, in dem „die Aussichten der Europäischen Union als Modell für regionale Integrationsbemühungen rund um den Globus” bewertet wurden. Cameron schrieb:

Der Kerngedanke der EU ist die Bereitschaft, Souveränität zu teilen und durch starke gemeinsame Institutionen zu agieren. Es gab mehrere Versuche, eine regionale Integration außerhalb Europas zu erreichen – darunter die Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN), die Afrikanische Union (AU), der Golf-Kooperationsrat (GCC) und der Mercosur in Südamerika –, aber alle sind gescheitert und haben nichts erreicht, was auch nur annähernd den Fortschritten der EU entspricht. Die ASEAN ist die am weitesten fortgeschrittene dieser Initiativen und entsendet regelmäßig Delegationen nach Brüssel, um sich von den Erfahrungen der EU inspirieren zu lassen. Die ASEAN bleibt jedoch eine rein zwischenstaatliche Organisation, und es gibt keine Anzeichen für ein Interesse an einer Teilung der Souveränität. Ähnlich sieht es auch anderswo aus: Keine andere regionale Organisation kommt der EU in Bezug auf politische oder wirtschaftliche Zusammenarbeit auch nur annähernd gleich, geschweige denn in Bezug auf Integration. Es gab unzählige Erklärungen von Gruppierungen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten sowie Süd- und Mittelamerika über die Wünschbarkeit einer engeren Zusammenarbeit und sogar Integration, aber die Vergangenheit zeigt, dass den Worten keine Taten folgten. Die Europäische Union als Modell für regionale Integration von Fraser Cameron, Council on Foreign Relations, September 2010

Der Begriff „gemeinsame Souveränität“ klingt wie eine andere Bezeichnung für „regionale Regierungsführung“. Cameron erklärt nicht konkret, warum regionale Integration oder „gemeinsame Souveränität“ notwendig ist.

Die Weltbank sagt: „Regionale Integration hilft Ländern, Spaltungen zu überwinden, die den Fluss von Waren, Dienstleistungen, Kapital, Menschen und Ideen behindern.“ Die Weltbank scheint eher Ausreden als Gründe zu liefern. Um das zu erreichen, was die Weltbank behauptet, ist lediglich Zusammenarbeit erforderlich, keine regionale Governance, bei der Länder ihre Souveränität an ein nicht gewähltes Gremium nach dem Vorbild der Europäischen Kommission abgeben.

Dennoch war die Weltbankgruppe 2017 an 130 Projekten beteiligt, die sich der regionalen Integration widmeten.

Regionale Integration Weltbankgruppe

Ein 2011 erschienenes Buch mit dem Titel „Regional Integration, Economic Development and Global Governance” (Regionale Integration, wirtschaftliche Entwicklung und globale Governance), an dem eine lange Liste von Mitwirkenden, darunter Mitarbeiter der Weltbank und der Vereinten Nationen, beteiligt war, geht ehrlicher mit den Gründen für die regionale Integration um als die Weltbank. In dem Buch heißt es:

Dieses Buch befasst sich mit einem zentralen Thema der heutigen Weltwirtschaft: der Rolle der regionalen Integration für die wirtschaftliche Entwicklung und die globale Governance. Eine interessante Frage, die in Teil II, aber auch in den letzten beiden Teilen dieses Buches untersucht wird, ist, ob die regionale Integration die Entwicklung besserer globaler Governance-Strukturen fördert oder behindert.

Bei der regionalen Integration geht es also eigentlich um globale Governance.

10 Wirtschaftsregionen – „Die Menschheit am Wendepunkt“

1975 veröffentlichte der Club of Rome einen Bericht mit dem Titel „Die Menschheit am Wendepunkt: Der zweite Bericht an den Club of Rome“.

„Dieser Bericht stellt fest, dass die Schaffung einer ‚organischen‘ oder wirklich interdependenten Gesellschaft der einzige Weg ist, um die Welt vor den fast überwältigenden globalen Problemen zu retten“, erklärt der Club of Rome.

Der Begriff „globale Problematik“ wurde in den 1970er Jahren vom Club of Rome geprägt, um eine komplexe Reihe „entscheidender“ Probleme zu beschreiben – politische, soziale, wirtschaftliche, technologische, ökologische, psychologische und kulturelle –, mit denen die Menschheit konfrontiert ist und die gelöst werden müssen. In seinem Bericht „Die erste globale Revolution“ aus dem Jahr 1991 beschreibt der Club of Rome „die Problematik“ als „eine massive und unübersichtliche Mischung aus miteinander verflochtenen und miteinander verbundenen Schwierigkeiten und Problemen, die die missliche Lage der Menschheit ausmachen“.

Der Club of Rome untersuchte „die Problematik“ erstmals in seinem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ aus dem Jahr 1972, in dem er die Wechselwirkungen zwischen Bevölkerung, landwirtschaftlicher Produktion, Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen, Industrieproduktion und Umweltverschmutzung als Faktoren untersuchte, die das Wachstum des Planeten begrenzen.

Die „Problematique“ umfasst Themen wie Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, Ressourcenverknappung, Umweltzerstörung und die Risiken, die von neuen Technologien und unzureichender globaler Governance ausgehen. Das Konzept wurde verwendet, um Diskussionen über globale Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit systemischen Denkens zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu strukturieren. Mit anderen Worten: Um die wahrgenommenen globalen Probleme zu lösen, ist eine Ein-Welt-Regierung erforderlich.

Der Bericht „Mankind at the Turning Point” prägte den Begriff „world resolutique” (Weltlösungsstrategie), den er als „kohärenten, umfassenden und gleichzeitigen Angriff zur Lösung möglichst vieler verschiedener Elemente der Problematik” beschrieb.

Wie soll die „world resolutique” erreicht werden? Wie die Encyclopaedia of World Problems hervorhob:

Der Bericht weist darauf hin, dass „unser Ziel im Wesentlichen normativ sein muss: Wir müssen uns vorstellen, in welcher Welt wir leben möchten, die materiellen, menschlichen und moralischen Ressourcen bewerten, um unsere Vision realistisch und nachhaltig zu gestalten, und dann die menschliche Energie und den politischen Willen mobilisieren, um die neue globale Gesellschaft zu schaffen“ (S. xxiii). Er fordert „die Schaffung einer weltweiten Solidarität“ (S. xxv) und „die Neugestaltung der Weltgesellschaft“ (S. xxvi) mithilfe einer „koordinierten Weltstrategie“ (S. 72). Enzyklopädie der Weltprobleme – Archivierte Informationen, Union of International Associations

Kurz gesagt: globale Regierungsführung unter einer Ein-Welt-Regierung.

Der Bericht „Mankind at the Turning Point” enthält eine Weltkarte mit dem Titel „Regionalisierung des Welt-Systems”, auf der die Welt in zehn Regionen unterteilt ist (siehe unten).

In Anhang II sind unter „Region 5: Osteuropa“ folgende Länder aufgeführt: Albanien, Bulgarien, Tschechoslowakei, Deutsche Demokratische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien und die Sowjetunion.

Die Menschheit am Wendepunkt Der zweite Bericht an den Club of Rome Mihajlo Mesarovic und Eduard Pestel 1974, S. 38

Frei zugängliche Exemplare von „Mankind at the Turning Point” sind schwer zu finden, daher haben wir hier eine Kopie beigefügt.

Die Grenzen wurden neu gezogen, aber die Anzahl der Regionen bleibt unverändert

Einige der Länder, die auf der Regionalkarte des Club of Rome für Osteuropa vorgeschlagen wurden, existieren nicht mehr, während andere sich in zwei oder mehr Länder aufgeteilt haben. Und einige von ihnen sind inzwischen in die EU aufgenommen worden.

Bulgarien, die Tschechoslowakei (die seit 1993 aus der Tschechischen Republik und der Slowakei besteht), die Deutsche Demokratische Republik (oder Ostdeutschland, das 1990 mit Westdeutschland wiedervereinigt wurde), Ungarn, Polen und Rumänien (eine ältere englische Schreibweise von Romania) sind heute Mitglieder der Europäischen Union.

1958 gründete Westdeutschland zusammen mit fünf anderen europäischen Ländern den Vorläufer der Europäischen Union („EU“), die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft („EWG“). Als Ost- und Westdeutschland wiedervereinigt wurden, wurde Deutschland ein einziger Mitgliedstaat der EWG. Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei traten 2004 der EU bei, Bulgarien und Rumänien 2007.

Im Jahr 2013, nachdem diese zusätzlichen Länder der EU beigetreten waren, veröffentlichte die Europäische Kommission („EK“) eine Weltkarte mit 10 Gruppen von Nationen, 10 Regionen, als Illustration zu einer Zusammenfassung der Partnerschaften, die die EU mit ihren Partnern in anderen Regionen aufbaute.

Die Regionen auf der Karte der Europäischen Kommission (siehe unten) ähneln denen, die der Club of Rome 40 Jahre zuvor vorgeschlagen hatte, sind jedoch nicht identisch. Die End Times Truth vermutete, dass der Unterschied auf Veränderungen in der Welt während dieses Zeitraums zurückzuführen ist.

„Die erste Karte mit einer Einteilung in 10 Regionen wurde vom Club of Rome in seinem Bericht „Regionalised and Adaptive Model of the Global World System” (Regionalisiertes und adaptives Modell des globalen Weltsystems) aus dem Jahr 1973 erstellt[1], und die Karte der EK weicht nur geringfügig von dieser Einteilung ab, basierend auf den Veränderungen während mehrerer Jahrzehnte des Wirtschaftswachstums”, so die Zeitung.

[1] Anmerkung: Laut dem Modern History Project initiierte der Club of Rome zur Bewältigung der miteinander verknüpften globalen Krisen, die als „Weltproblematik” bekannt sind, sein Projekt „Strategie für das Überleben”, dessen Ziel es war, ein regionalisiertes und anpassungsfähiges Modell des globalen Weltsystems zu entwickeln, um die langfristige Planung und Konfliktlösung zu steuern. Ein wichtiges Ergebnis des Projekts war das „Regionalisierte und adaptive Modell des globalen Weltsystems“, das am 17. September 1973 von Mihajlo Mesarovic und Eduard Pestel veröffentlicht wurde. Der gleiche Plan wurde in „Mankind at the Turning Point“ veröffentlicht.

Weltkarte Wirtschaft und Finanzen Europäische Kommission 21. November 2013

Die Europäische Kommission lieferte weitere Einzelheiten zur Region „Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien“ (in der Abbildung oben in hellblau dargestellt):

Die 12 neuen unabhängigen Staaten (NIS) Osteuropas, des Kaukasus und Zentralasiens, die bis 1991 Teil der Sowjetunion waren, sind alle Mitglieder der GUS – der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Zu dieser Ländergruppe gehören Russland, die drei anderen Länder Osteuropas, auch westliche NUS genannt (Belarus, Moldau und Ukraine), drei kaukasische Länder (Armenien, Aserbaidschan und Georgien) und fünf Länder in Zentralasien (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan). Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien, Wirtschaft und Finanzen, Europäische Kommission, 21. November 2013

Wenn eine solche Regionalkarte heute auf der Website der EU gepflegt würde, könnte sie sich in den kommenden Jahren ändern, da Moldawien, die Ukraine und Georgien 2022 und 2023 von der EU den Kandidatenstatus erhalten haben, was der Blog „The Loop“ des European Consortium for Political Research aufgrund der „raschen Kandidaturen“ von „Ländern, die einst als peripher für den Erweiterungsprozess der [EU] angesehen wurden”.

Unabhängig davon, wo diese regionalen Grenzen gezogen werden, scheint es eine einheitliche Ideologie zu geben, die Länder in 10 regionale Verwaltungen zu gruppieren. Die Vorstellung, dass die Welt in 10 Regionen unterteilt ist, erinnert an Prophezeiungen aus der Bibel.

Die zehn Hörner des Tieres, von denen in Offenbarung 17 die Rede ist, stehen für zehn Könige. Diese Könige werden mit einem einzigen Ziel beschrieben: ihre Macht und Autorität dem Tier, dem Antichristen, zu übergeben.

„Komm, ich werde dir das Urteil über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt“ … Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller lästerlicher Namen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.“ – Offenbarung 17:1,3 „Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Es gibt auch sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, und der andere ist noch nicht gekommen.“ – Offenbarung 17:9-10 „Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erhalten Macht, eine Stunde lang als Könige mit dem Tier zu herrschen. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Macht und Autorität dem Tier.“ – Offenbarung 17:12-13 „Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, werden die Hure hassen, sie verwüsten und entblößen, ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen … Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde herrscht.“ – Offenbarung 12:15-16,18 Offenbarung 17, Bible Hub