Und plötzlich… tauchten die Roboter auf

Veröffentlicht von: Gerrit De Vynck, Lisa Bonos über WP

Jensen Huang sagt: „Der ChatGPT-Moment für die allgemeine Robotik steht kurz bevor.“ Teslas Optimus-Roboter wird voraussichtlich das größte Produkt der Geschichte werden und in den ersten Jahren einen Umsatz von über 1 Billion US-Dollar erzielen. Seit 2024 fließt Risikokapital in den Roboterbereich, wobei über 5 Milliarden US-Dollar in neue Start-ups investiert wurden. China hat Tesla mit einem 1,30 m großen und 35 kg schweren Humanoiden, der für 16.000 US-Dollar verkauft wird, auf den Markt geschlagen. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

In einem Bürokomplex gegenüber einem Amazon-Lagerhaus sind die Roboter im Einsatz.

Ein Trio aus zwei Meter großen Maschinen mit straußenähnlichen Beinen und zwei Gelenkarmen arbeitet in Schichten, läuft von einer Ladestation weg, um Kisten zwischen zwei Förderbändern zu transportieren, bis es Zeit ist, sich wieder anzuschließen.

Diese Vision der Zukunft der Arbeit ist eine Teststation am Ende einer Fertigungsstraße für den Bau humanoider Roboter, die für Arbeiten in Lagerhäusern und Automobilwerken konzipiert sind. Menschliche Ingenieure in der Nähe beobachten die Maschinen auf Fehler, während sie auf Herz und Nieren geprüft werden.

Agility Robotics, ein zehn Jahre altes Unternehmen, das aus dem Robotiklabor der Oregon State University hervorgegangen ist, gibt an, dass seine Fabrik darauf ausgelegt ist, langfristig 10.000 Roboter pro Jahr herzustellen. Einige der bereits gebauten Roboter sind bereits in E-Commerce-Lagern und Autoteilefabriken im Einsatz.

Humanoide Roboter sind neben Raumfahrt und fliegenden Autos seit langem Symbole für die Zukunft. Einige Technologieführer und Investoren glauben, dass es nun an der Zeit ist, die Roboter, die unseren grundlegenden Körperbau teilen, in die Realität umzusetzen.

Sie argumentieren, dass Roboter mit Beinen, Armen und Fingern buchstäblich in unsere Fußstapfen treten und die Wirtschaft schnell verändern können, indem sie in Haushalten und anderen Räumen arbeiten, die auf den menschlichen Körper zugeschnitten sind.

„Wenn wir diese erstaunlichen Roboter bauen könnten, könnten wir sie genau in der Welt einsetzen, die wir für uns selbst geschaffen haben“, sagte Jensen Huang, CEO des KI-Chip-Unternehmens Nvidia und eine zentrale Figur im aktuellen KI-Boom, im Januar vor einem vollbesetzten Saal während seiner Keynote auf der CES-Technologiemesse in Las Vegas.

Huang stand flankiert von 14 humanoiden Robotern verschiedener Unternehmen. Er verglich ihr Potenzial mit dem bahnbrechenden Chatbot von OpenAI, der nach seiner Einführung im November 2022 die anhaltende KI-Revolution ausgelöst hat. „Der ChatGPT-Moment für die allgemeine Robotik steht kurz bevor“, sagte Huang. Die Washington Post unterhält eine Partnerschaft mit OpenAI.

In akademischen und unternehmerischen Workshops werden seit Jahrzehnten humanoide Roboter gebaut, aber sie sind größtenteils Kuriositäten und keine produktiven Arbeitskräfte. Maschinen auf zwei Beinen statt auf Rädern oder einer festen Basis zu platzieren, bringt eine Reihe von technischen und sicherheitsrelevanten Problemen mit sich, da sie nur begrenzt Lasten heben können und die Gefahr besteht, dass sie auf Menschen in ihrer Nähe fallen.

Nun sorgen Fortschritte in der Robotik, die humanoide Designs leistungsfähiger und erschwinglicher machen, in Verbindung mit den steigenden Investitionen in künstliche Intelligenz für einen neuen Impuls, humanoide Roboter praxistauglich zu machen.

Durch jahrelange kontinuierliche Fortschritte können Roboter mit Beinen besser balancieren und sich auf schwierigem Terrain fortbewegen. Dank verbesserter Batterien können sie länger ohne industrielle Stromkabel betrieben werden. KI-Entwickler passen die Innovationen hinter Diensten wie ChatGPT an, um Humanoiden zu helfen, unabhängiger zu agieren.

„Man hat alle notwendigen Durchbrüche, um dieses Problem zu lösen, nämlich Roboter zu bauen, die wie Menschen mit der realen Welt interagieren“, sagte Sankaet Pathak, Gründer des in San Francisco ansässigen Humanoiden-Roboterunternehmens Foundation.

Der Fortschritt hat eine Investitionswelle in humanoide Roboter ausgelöst und sie zu einem Symbol für die Idee gemacht, dass KI bald die Welt in dem von Technologieführern versprochenen Ausmaß neu ordnen wird.

Elon Musk, dessen Elektroautohersteller Tesla einen eigenen Humanoiden namens Optimus baut, hat gesagt, dass die Roboter „das größte Produkt aller Zeiten“ sein werden und dass „jeder Mensch einen haben will und manche sogar zwei“. Analysten von Morgan Stanley haben vorhergesagt, dass in den Vereinigten Staaten bis 2050 78 Millionen humanoide Roboter im Einsatz sein werden.

Laut dem Finanzdatenunternehmen Pitchbook haben Risikokapitalgeber seit Anfang 2024 über 5 Milliarden US-Dollar in Start-ups im Bereich der humanoiden Robotik investiert, und auch die größten Technologieunternehmen setzen auf diese Technologie.

Amazon, das Milliarden in die Umgestaltung der E-Commerce-Logistik mit herkömmlichen Industrierobotern investiert hat, beteiligte sich 2022 an einer Investitionsrunde in Höhe von 150 Millionen Dollar für Agility und hat die Roboter des Unternehmens in seinen Lagern getestet. Amazon-Gründer Jeff Bezos ist Eigentümer der Post.

Meta arbeitet daran, seine eigene KI-Technologie in humanoide Roboter zu integrieren, und Google-Forscher arbeiten mit dem in Austin ansässigen Start-up-Unternehmen für humanoide Roboter Apptronik zusammen.

„Wir sprechen hier über den größten Markt, den wir alle in unserem Leben sehen werden. Für diese großen Technologieunternehmen ist es keine Frage, ob sie sich daran beteiligen wollen oder nicht“, sagte Jeff Cardenas, CEO von Apptronik, in einem Interview. „Sie müssen es im Grunde genommen tun.“

In China, dem weltweit führenden Land im Bereich der komplexen Fertigung, wo die Regierung die Branche subventioniert, ist eine Vielzahl von Unternehmen für humanoide Roboter entstanden. Sechs der 14 Roboter, die sich die Bühne mit Huang von Nvidia teilten, wurden von chinesischen Unternehmen hergestellt, fünf waren amerikanisch. Das chinesische Unternehmen Unitree verkauft einen 77 Pfund schweren Humanoiden, der 4 Fuß 3 Zoll groß ist, für 16.000 Dollar.

KI-Sprachmodelle, die Chatbots und Forschungswerkzeuge wie ChatGPT antreiben, können eine Anweisung wie „Mach ein Omelett“ in Aufgaben zerlegen, die ein Roboter ausführen kann. Es ist jedoch noch unklar, wie man Maschinen ohne spezifische Programmierung zuverlässig die physische Intelligenz oder Intuition vermitteln kann, die sie benötigen, um beispielsweise ein Ei zu greifen und es vorsichtig in eine Schüssel zu schlagen.

Diese Herausforderungen können dadurch überspielt werden, dass Roboter durch ihre menschenähnliche Form unterhaltsamer sind.

An einem Freitagabend vor kurzem drängten sich 20-Jährige in einer ehemaligen Laderampe im Keller eines KI-Coworking-Spaces in der Market Street in San Francisco, um einen Roboter-Fight-Club zu sehen.

Zwei in China hergestellte Humanoide von Unitree und Booster Robots standen sich mit Boxhandschuhen und gepolsterten Kopfbedeckungen gegenüber. Als ein Roboter den anderen zu Boden schlug, drängte sich die Zuschauermenge gegen den Maschendrahtkäfig, der den Ring umgab, und jubelte lautstark. Einige warfen gefälschte Geldscheine in die Arena.

Die Szene wirkte wie aus einem Cyberpunk-Science-Fiction-Roman, zeigte aber auch die Grenzen der heutigen Technologie auf. Die Kämpfer nutzten ihre eigene Software, um aufrecht zu bleiben und das Gleichgewicht zu halten, aber ihre Tritte und Schläge wurden von menschlichen Bedienern mit Fernbedienungen gesteuert.

Erste Einstellungen

Die Führungskräfte von Agility erkennen die Herausforderungen bei der Perfektionierung der humanoiden Form an, sagen aber, dass ihre Roboter langsam in der Lage sind, Arbeitsplätze in einer wichtigen US-Branche zu finden.

Die E-Commerce-Revolution hat zu weitläufigen Lagerhäusern im ganzen Land geführt, in denen Produkte organisiert und Kundenbestellungen zusammengestellt und versandt werden müssen. Einige menschliche Arbeiter haben jedoch gesagt, dass die repetitive Arbeit schlecht bezahlt ist und sie anfällig für Verletzungen macht.

Agility vermietet seine Roboter an Lagerhausbesitzer, die laut eigenen Angaben Schwierigkeiten haben, ihre menschlichen Arbeitsplätze zu besetzen, darunter das Logistikunternehmen GXO, das sie in einem Lagerhaus für Spanx-Shapewear in Flowery Branch, Georgia, nordöstlich von Atlanta, einsetzt. Die Roboter nehmen Körbe mit Kleidung von Rollrobotern auf und bringen sie zu Förderbändern, die sie zu anderen Teilen der Anlage transportieren.

Daniel Diez, Chief Business Officer von Agility, sagte, dass Anlagen wie diese einen ersten Schritt für humanoide Roboter in Richtung einer lukrativen Beschäftigung darstellen. „Diese Arbeit wird bezahlt, und wir haben große Einsätze im Blick, bei denen genau das gemacht wird, und darauf konzentrieren wir uns“, sagte er.

Das deutsche Autoteileunternehmen Schaeffler setzt Agility-Roboter zum Be- und Entladen von Ausrüstung in einem Werk in Cheraw, South Carolina, ein. Autoteilefabriken sind zu einem beliebten Testfeld für humanoide Roboter geworden. Boston Dynamics, das Unternehmen, das für seine Videos von Roboter-Rückwärtssaltos bekannt ist, führt Tests mit seinem Mehrheitseigentümer Hyundai durch. Foundation hat erklärt, dass es auch mit Automobilherstellern zusammenarbeitet, wollte diese jedoch nicht nennen.

Trotz dieser Pilotprojekte sagen einige Branchenveteranen, dass noch unklar ist, ob zweibeinige Maschinen in der realen Welt zuverlässig und sicher arbeiten können.

„Die Geschicklichkeit dieser Roboter ist nicht gerade fantastisch. Es gibt Hardware- und Software-Einschränkungen. Es gibt definitiv Sicherheitsbedenken“, sagte Scott LaValley, Gründer von Cartwheel Robotics, der sowohl für Boston Dynamics als auch für Disney an Robotern gearbeitet hat, darunter auch an einem Baby-Groot-Roboter, der dem Charakter aus „Guardians of the Galaxy“ nachempfunden ist.

Industrieanlagen und Roboter verfügen in der Regel über einen Not-Aus-Schalter, aber die meisten humanoiden Roboter müssen wie Menschen ständig Energie aufwenden, um auf zwei Beinen das Gleichgewicht zu halten. Wird die Stromversorgung unterbrochen, fällt ein zweibeiniger Roboter in der Regel zu Boden und kann dabei Gegenstände oder Personen in seiner Nähe beschädigen oder verletzen.

LaValley, dessen Unternehmen einen kindgroßen Roboter entwickelt, der mit Menschen interagieren soll, sagt, dass Humanoide zunächst nicht als physische Arbeiter – der Anwendungsfall, der in der Industrie am meisten Begeisterung hervorruft – sondern als Begleiter erfolgreich sein werden.

Aaron Prather, Direktor für Robotik- und autonome Systemprogramme bei ASTM International, einer Organisation, die Sicherheitsstandards festlegt, sagte, dass die Tatsache, dass humanoide Roboter sympathischer wirken, das Risiko einer verfrühten Einführung erhöhen könnte.

„Wenn wir Humanoide sehen, denken wir, dass sie leistungsfähiger sind, und lassen unsere Wachsamkeit sinken, weil wir glauben, dass sie sicher sind, weil sie wie wir aussehen und sich wie wir verhalten. Das ist ein zweischneidiges Schwert“, sagte er. „Ich habe wirklich Angst, dass jemand etwas Dummes tut und jemand dabei zu Schaden kommt.“

Viele Robotiker argumentieren, dass der humanoide Körperbau in vielen Arbeitsbereichen einfach keinen Sinn macht. Der Formfaktor könnte für bestimmte Anwendungen geeignet sein, beispielsweise für die Betreuung von Kindern oder älteren Menschen, um künstlichen Pflegekräften eine vertraute Gestalt zu verleihen, sagte Leo Ma, CEO von RoboForce.

Der Roboter Titan seines Unternehmens verfügt über zwei Arme und eine Basis mit vier Rädern, die für Stabilität sorgen und es ermöglichen, mehr Gewicht zu heben als ein zweibeiniger Roboter. Humanoide Designs sind sinnvoll, „wenn es so wichtig ist, den Kompromiss und das Opfer anderer Dinge zu rechtfertigen“, sagte Ma. „Ansonsten gibt es eine großartige Erfindung namens Räder.“

Haushaltshilfe

Im Juni bewässerte einer der humanoiden Roboter des Start-ups 1X in dessen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, die Büropflanzen.

Die Neo-Roboter des Unternehmens sind mit einem weichen grauen Stoff bekleidet, der an einen Overall erinnert, und ihre leichten Gliedmaßen sind so konstruiert, dass sie bei einem Sturz den potenziellen Schaden für den Roboter oder die Menschen in seiner Umgebung reduzieren.

1X testet Neo, benannt nach Keanu Reeves‘ Figur in „Matrix“, in einer Handvoll Haushalten, darunter auch dem von CEO Bernt Børnich. Er sieht eine Zukunft, in der humanoide Roboter ältere Menschen pflegen und allen Menschen Gesellschaft leisten.

„Ich glaube nicht, dass es sich um eine andere Person handelt, und es ist auch kein Haustier – es ist etwas anderes“, sagte Børnich. Er sei immer wieder überrascht, wie schnell sich Besucher seines Hauses im Silicon Valley an den Roboter gewöhnen, der in den Räumlichkeiten umherstreift, Getränke serviert und Hausarbeiten erledigt.

In den ersten 30 Minuten seien die Leute noch etwas vorsichtig im Umgang mit dem Roboter, finden ihn „wirklich cool“, aber auch „ein bisschen beängstigend“, so Børnich. Eine weitere halbe Stunde später „sitzen wir einfach da, trinken eine Tasse Tee und unterhalten uns – und alle haben den Roboter vergessen“, sagte er.

Der Haken daran ist, dass Neo für viele komplexe Aufgaben auf die Fernsteuerung durch 1X-Mitarbeiter mit Handcontrollern und VR-Headsets angewiesen ist, obwohl er für andere Aufgaben autonom arbeiten kann. Tesla schien einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen, als sein Optimus-Roboter letztes Jahr in den Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien, Getränke servierte, als das Unternehmen sein Robotaxi-Design vorstellte. Das Unternehmen reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Børnich sagte, dass das Sammeln von Daten darüber, wie Menschen den Roboter steuern, um verschiedene Aufgaben im Haushalt auszuführen, seinem Unternehmen helfen wird, eine KI-Software zu entwickeln, die Neo wirklich autonom machen kann. Er vergleicht seine ersten Tester mit Besitzern von Tesla-Fahrzeugen, deren Daten in die Entwicklung des automatisierten Fahrens des Unternehmens einfließen.

Nicht alle diese Daten werden perfekt sein, da die Steuerung eines humanoiden Roboters komplex ist. Neo verschüttete beim Gießen der Pflanzen viel Flüssigkeit auf dem Boden. Neo kann einige einfache Aufgaben selbstständig ausführen, wie zum Beispiel die Tür öffnen, um einen Gast zu begrüßen, sagte 1X – aber komplexere Vorgänge, wie das Öffnen eines Kühlschranks, um ein Getränk zu holen und es dann einer Person zu bringen, erfordern derzeit noch eine gewisse menschliche Steuerung.

„Es ist sehr einfach, einen Roboter anzuschauen und ihn zu personifizieren, sodass er die gleichen Fähigkeiten wie ein Mensch hat“, sagte Matt Wicks, Vizepräsident und General Manager für Robotik-Automatisierung bei Zebra Technologies, einem Hersteller von mobilen Radrobotern, die in Lagerhäusern eingesetzt werden. „Aber die Wahrheit ist, dass wir noch nicht so weit sind.“