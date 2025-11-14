Friedensnobelpreisträgerin bietet US-Unternehmen den Verkauf von venezolanischen Vermögenswerten im Wert von 1,7 Billionen Dollar an

Von Ben Norton

María Corina Machado, die rechtsextreme venezolanische Putschistin, die den Friedensnobelpreis gewonnen hat, versprach eine „massive Privatisierung“ und bot an, Ressourcen ihres Landes im Wert von 1,7 Billionen Dollar an US-Unternehmen zu verkaufen

María Corina Machado ist eine rechtsextreme venezolanische Putschistin, die seit mindestens 2003 von der US-Regierung finanziert wird.

Die Regierung von Donald Trump führt Krieg gegen Venezuela, und wenn es ihr gelingt, die linke Regierung von Präsident Nicolás Maduro zu stürzen, würde Machado dabei helfen, das neue pro-amerikanische Regime in Caracas zu führen.

Machado gewann den Friedensnobelpreis 2025, obwohl sie Trumps Krieg gegen ihr Land offen unterstützt. Seit Jahren fordert sie eine militärische Intervention der USA, um Präsident Maduro gewaltsam zu stürzen.

Sollten Trump und sein mächtiger Außenminister und nationaler Sicherheitsberater Marco Rubio es schaffen, Machado an die Macht zu bringen, hat sie versprochen, die Vermögenswerte ihres Landes an US-Unternehmen zu verkaufen.

Machado erklärte einer Gruppe von US-Unternehmensführern in Miami, Florida, stolz, dass sie ein „massives Privatisierungsprogramm“ plane, das „eine Chance im Wert von 1,7 Billionen Dollar“ biete, um Venezuelas Öl, Erdgas, Infrastruktur, Gold und andere Mineralien auszubeuten.

Die rechtsextreme venezolanische Oppositionsführerin äußerte sich dazu in einer virtuellen Rede beim America Business Forum am 5. November.

Machado sprach, bevor Donald Trump bei derselben Veranstaltung auf der Bühne erschien. Sie wurde vom republikanischen Bürgermeister von Miami, Florida, Francis Suarez, einem loyalen rechten Verbündeten von Trump und Rubio, interviewt. (Er ist auch der Sohn von Xavier Suarez, der zuvor als Bürgermeister von Miami amtierte.)

Donald Trump spricht auf dem America Business Forum 2025 in Miami, Florida

Im Folgenden finden Sie eine teilweise Abschrift von Machados Äußerungen (alle Hervorhebungen hinzugefügt):

Und das ist für mich unglaublich spannend: Wir werden Venezuela für ausländische Investitionen öffnen. Ich spreche von einer Chance im Wert von 1,7 Billionen Dollar, nicht nur im Bereich Öl und Gas, der riesig ist, und Sie wissen, dass es Chancen gibt, denn wir werden alles öffnen, Upstream, Midstream, Downstream, für alle Unternehmen; sondern auch im Bereich Bergbau, Gold, Infrastruktur und Energie. Unser Stromnetz hat derzeit ein Energiepotenzial von 17 Gigawatt, das saniert werden muss, sicherlich auch im Hinblick auf Technologie und KI. Und im Tourismusbereich verfügt Venezuela über 2800 km unberührte Karibikküste, die nur darauf wartet, erschlossen zu werden. Das wird also ein riesiges Geschäft werden. Wir werden Rechtsstaatlichkeit einführen. Wir werden Märkte öffnen. Wir werden Sicherheit für ausländische Investitionen bieten und ein transparentes, massives Privatisierungsprogramm, das auf Sie wartet.

Die venezolanische Putschistin María Corina Machado wird von Francis Suarez, dem Bürgermeister von Miami, Florida, auf dem America Business Forum 2025 interviewt

Es war nicht das erste Mal, dass Machado dieses Versprechen abgab.

Machado sprach im Oktober auch virtuell auf dem Fortune Global Forum in Saudi-Arabien, wo sie eine „Geschäftsmöglichkeit von mehr als 1,7 Billionen Dollar“ anbot.

„Venezuela wird in den kommenden Jahrzehnten die größte wirtschaftliche Chance in dieser Region sein“, versprach die von der US-Regierung finanzierte venezolanische Putschistin.

Machado stellte ihr ultrarechtes Wirtschaftsprogramm im Juni bei einer Veranstaltung vor, die von AS/COA, einer von namhaften US-Unternehmen finanzierten Unternehmenslobbygruppe, ausgerichtet wurde.

US-Unternehmen „werden viel Geld verdienen”, versprach die venezolanische Putschistin María Corina Machado

In einem Interview mit Donald Trump Jr. im Februar versprach Machado erneut, die Vermögenswerte ihres Landes an US-Unternehmen zu verkaufen.

„Wir werden unsere gesamte Industrie privatisieren”, sagte sie und betonte, dass US-Unternehmen „viel Geld verdienen werden”.

Dies waren ihre Äußerungen:

Vergessen Sie Saudi-Arabien, vergessen Sie die Saudis. Ich meine, wir haben mehr Öl, ich meine, unendliches Potenzial. Und wir werden Märkte öffnen. Wir werden die Regierung aus dem Ölsektor verdrängen. Wir werden unsere gesamte Industrie privatisieren. Venezuela verfügt über enorme Ressourcen: Öl, Gas, Mineralien, Land, Technologie. Und wie Sie bereits gesagt haben, haben wir eine strategisch günstige Lage, nur wenige Stunden von den Vereinigten Staaten entfernt. Also werden wir das richtig machen. Wir wissen, was wir zu tun haben. … Und amerikanische Unternehmen befinden sich in einer super strategischen Position, um zu investieren. … Dieses Land, Venezuela, wird die beste Investitionsmöglichkeit für amerikanische Unternehmen sein, für gute Leute, die viel Geld verdienen werden.

María Corina Machado rühmt sich damit, dass sie von Marco Rubio und anderen US-Regierungsbeamten unterstützt wird

Machado hat sich damit gerühmt, dass sie und ihre putschistische Bewegung in Venezuela Unterstützung von zahlreichen US-Regierungsbeamten erhalten, darunter Marco Rubio, der zweitmächtigste Mann in der Regierung nach Trump selbst.

In einem Interview mit dem Bloomberg-Reporter Mishal Husain im Oktober verriet Machado: „Ich stehe nicht nur mit mehreren Vertretern der US-Regierung in Kontakt, sondern auch mit Vertretern anderer Länder – in Kanada, Lateinamerika, der Karibik und natürlich auch in Europa.“

Husain fragte, ob Machado konkret mit Rubio in Kontakt gestanden habe. Die venezolanische Putschführerin bestätigte dies.

„Ich habe natürlich mit [Rubio] und seinem Team Kontakt gehabt“, gab Machado preis. „Und ich muss sagen, dass wir sogar im Kongress, in beiden Fraktionen, also in beiden Parteien, wirklich gute Freunde und Verfechter unserer Sache haben.“

In ihrer virtuellen Rede auf dem America Business Forum am 5. November dankte Machado auch weiteren US-Regierungsbeamten für ihre Unterstützung des Putschversuchs in Venezuela.

Sie sagte Folgendes:

Ich bin Außenminister Marco Rubio sehr dankbar, der sich stets für Freiheit und Demokratie in Amerika eingesetzt hat. Ich möchte Gouverneur DeSantis danken. Ich möchte meinem Freund, Senator Rick Scott, danken, der uns immer vertraut hat. Und nun Senatorin Ashley Moody. Und natürlich muss ich unsere drei Amigos, unsere drei Freunde, [die Kongressabgeordneten] María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart und Carlos Giménez, besonders erwähnen, die uns so nahestehen und uns immer unterstützen.

Machado bedankte sich ebenfalls beim Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, der sie nur zwei Stunden vor Trumps Rede auf dem America Business Forum interviewt hatte.

„Sie waren ein großartiger Freund unserer Sache, Francis. Ich bin Ihnen sehr dankbar“, sagte sie.

Der Bürgermeister von Miami merkte an, dass er und Machado vor dem Interview ein freundliches Gespräch geführt hätten.

„Wir haben gestern telefoniert, und Sie haben mich in ein freies Venezuela eingeladen. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich mit meiner Frau, die hier im Publikum sitzt, zu Ihnen in den Präsidentenpalast kommen kann“, sagte Suarez.

Dies war ein klares Zeichen dafür, dass US-Regierungsbeamte hoffen, Machado in Caracas an die Macht zu bringen. Sie sind zuversichtlich, dass die langjährige, von der US-Regierung finanzierte Putschführerin gehorsam den Interessen der USA in Lateinamerika dienen würde.

Machado betonte, dass sie, wenn Trump und Rubio ihr helfen könnten, Maduro zu stürzen, die Beziehungen Venezuelas zu China, Russland und dem Iran abbrechen würde und ihr nächster Plan darin bestehen würde, mit Washington zusammenzuarbeiten, um die linken Regierungen in Nicaragua und Kuba zu stürzen.