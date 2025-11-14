Der kürzliche bahnbrechende Erfolg Russlands bei der Entwicklung von nuklearbetriebenen strategischen Waffensystemen offenbart die Rückständigkeit der USA im Bereich der Kernwaffentechnik.

Alex Männer

Zur großen Überraschung der internationalen Staatengemeinschaft hatte der US-Präsident Donald Trump Ende Oktober in seinem sozialen Netzwerk Wahrheit Sozialdie sofortige Wiederaufnahme von Atomwaffentestsin den USA angekündigt. Folglich hat er das US-Kriegsministerium angewiesen, unverzüglich mit den entsprechenden Vorbereitungen zu beginnen.

Trump begründete seine Entscheidung mit angeblichen Testprogrammen anderer Länder und bezog sich dabei offenbar auf die kurz zuvor erfolgte Erprobungder neuen russischen strategischen Waffensysteme mit nuklearem Antrieb – den Marschflugkörper „Burewestnik“und die Unterwasserdrohne „Poseidon“. Beide Systeme, über deren Entwicklung Russland die Öffentlichkeit erstmals 2018 informiert