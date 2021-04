Frisch geleakt: Amazons Troll-Armee auf Twitter

Dokumente, die der Online-Plattform „The Intercept“ zugespielt wurden, belegen, dass sogenannte „Botschafter“ vom Unternehmen geschult werden, um Amazon und den CEO Jeff Bezos im Internet zu verteidigen. Das Programm läuft unter dem Codenamen „Veritas“ (kein Aprilscherz).

Wie die Online-Plattform The Intercept berichtet, wurde die „Twitter-Armee“ von Amazon 2018 stillschweigend unter dem Codenamen „Veritas“ aus der Taufe gehoben. Ausgewählte Mitarbeiter wurden dem Bericht zufolge geschult, um das Unternehmen und seinen Chef Jeff Bezos aus der Schusslinie zu nehmen und in den Gegenangriff überzugehen.

Vor allem soll von den „Botschaftern“ Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Amazon entschärft werden. Sie würden laut dem Bericht vor allem wegen ihres „großartigen Sinns für Humor“ ausgewählt. Das Dokument, das im Rahmen des Pilotprogramms im Jahr 2018 erstellt und mit „Amazon.com Confidential“ gekennzeichnet sein soll, enthält laut The Intercept auch Beispiele dafür, wie die „Botschafter“ auf Kritik an dem Unternehmen und seinem CEO reagieren sollen.

„Um Spekulationen und falschen Behauptungen in den sozialen Medien und Online-Foren über die Qualität der Mitarbeitererfahrung des FC [Fulfillment Center, auf Deutsch ‚Distributionszentrum‘] entgegenzuwirken, bilden wir ein neues soziales Team mit aktiven, fest angestellten FC-Mitarbeitern, die befugt sind, jeder Unwahrheit – höflich, aber direkt – entgegenzutreten“, soll es in der Projektbeschreibung heißen.

Und weiter: