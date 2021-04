Nach Sputnik V-Impfung wird der Argentinischer Präsident positiv auf Covid-19 getestet

Der argentinische Regierungschef Alberto Fernandez hat sich höchstwahrscheinlich mit dem neuen Coronavirus infiziert, wie er mitteilte. Das Virus sollte ihn jedoch nicht schwer beeinträchtigen, da er zuvor den Impfstoff Sputnik V erhalten hat, sagen Forscher.

Präsident Fernandez habe „einen Antigentest durchgeführt, der positiv war“, und warte nun auf eine weitere Bestätigung seines Gesundheitszustandes durch einen PCR-Test, schrieb er am Samstag auf Twitter.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!