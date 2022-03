Frontline Doktor: Millionen werden bis zum Herbst AIDS von den COVID-Impfstoffen bekommen

infowars.com: Eine Ärztin an vorderster Front warnt davor, dass COVID-geimpfte Patienten, die sie behandelt, infolge der Einnahme der experimentellen mRNA-Injektionen Anzeichen des erworbenen Immunschwächesyndroms (AIDS) zeigen, und dass viele weitere dreifach geimpfte Personen bis zum Herbst 2022 wahrscheinlich an der tödlichen Krankheit erkranken werden.

Dr. Elizabeth Eads, eine seit 25 Jahren in Florida tätige Ärztin für osteopathische Medizin, sagte am Dienstag gegenüber Greg Hunter von USA Watchdog, dass die dreifach Geimpften Anzeichen von AIDS zeigen und dass sie und ihre Kollegen darum kämpfen, herauszufinden, wie sie zu behandeln sind, da Hydroxychloroquin, Ivermectin und andere Methoden wie Antiparasitika keine positive Wirkung zeigen.

„Ja, wir sehen jetzt im Krankenhaus eine impfstoffbedingte erworbene Immunschwäche bei den dreifach Geimpften… Es sind Impfschäden, und wir sind uns nicht wirklich sicher, wie wir sie behandeln sollen“, sagte Eads.

„Wir versuchen alles, was uns einfällt, um die CD4- und CD8-Zahlen zu erhöhen und diesen Zusammenbruch, diese Katastrophe des Immunkollapses, umzukehren. Es ist wirklich verblüffend.“

Eads erklärte weiter, dass die Autoimmun- und neurodegenerativen Symptome umso schlimmer wurden, je mehr COVID-Impfungen die Patienten erhielten, und bezeichnete die dritte Dosis als „Kill Shot“:

Der Kill Shot, der Money Ball oder wie auch immer man es nennen will. Es ist einfach verheerend für das Immunsystem, und ich werde Ihnen sagen, warum. Schauen Sie sich die jüngste Stanford-Studie an, und ich werde nur ein paar Sätze aus der Stanford-Studie vorlesen: Das Spike-Protein in den CV19-Impfstoffen, über das alle reden, heißt Lentivirus. Das Lentivirus enthält eine Kombination aus HIV, den Typen eins bis drei, SRV/1, also AIDS, MERS und SARS.

In der Stanford-Studie ist das bekannteste Lentivirus der Erreger der menschlichen Immunschwäche, der AIDS verursacht. Das ist der Grund, warum wir nach Covid 19-Impfung, insbesondere nach dem Booster, einen Rückgang der Autoimmunität und der Neurodegeneration beobachten… Es verändert dauerhaft das Genom der Zelle. Das ist der Grund, warum dies für uns in der medizinischen Gemeinschaft so erschreckend ist. Wir wissen einfach nicht, wie wir das angehen sollen.