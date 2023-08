Früh einsetzende Demenz wird durch den COVID-Impfstoff verursacht (~25-facher Anstieg)

Die Ärzteschaft wird dies niemals zugeben, und die Mainstream-Medien werden nie darüber berichten, aber ich dachte, Sie sollten es wissen. Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, erleben einen 25-fachen Anstieg.

Von Steve Kirsch

Zusammenfassung

Es besteht kein Zweifel: Die COVID-Impfstoffe erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen plötzlich an Demenz erkranken, ganz erheblich.

Ich habe gerade mit einer Pflegerin in einer Reha-/Langzeitpflegeeinrichtung telefoniert. Sie ist seit 32 Jahren Krankenschwester und hat so etwas in ihrer Geschichte noch nie gesehen.

Sie sagte mir, dass sie nur selten erleben, dass jemand plötzlich und ohne Grund dementes Verhalten zeigt, wie z. B. plötzlich auftretende Halluzinationen (die in den Laborwerten nicht auftauchen); vielleicht 2 pro Jahr.

Jetzt, allein in den letzten 12 Monaten, hat sie dies fast 50 Mal erlebt, was eine 25-fache Steigerung der Demenzrate bedeutet.

Übrigens hat sie mir auch erzählt, dass das örtliche Bestattungsunternehmen, das die Leichen aus ihrer Einrichtung abholt, ihr gegenüber erwähnt hat, dass es im letzten Monat 150 Todesfälle gab, aber in einem normalen Juli nur 7. [Ich habe bei diesem Bestattungsunternehmen angerufen; kein Rückruf].

Die Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, spüren das sehr stark, aber die meisten können nicht darüber sprechen, ohne ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe endlich jemanden gefunden, der auf Video sprechen wird. Bleiben Sie dran.

Aus der medizinischen Fachliteratur geht hervor, dass das COVID-Virus ebenfalls das Demenzrisiko erhöhen kann, aber der COVID-Impfstoff ist weitaus effizienter und scheint die Demenzrate mindestens um das 25-fache zu erhöhen (diese Krankenschwester hatte noch nie einen dieser 50 Fälle nach der COVID-Impfung gesehen). Das ist der Grund, warum die Pflegeheime alle diese Fälle nach der Impfung und nicht nach dem Virus bemerken.

Eine VAERS-Recherche zeigt, dass der COVID-Impfstoff bei Menschen im Alter von 18 Jahren zu Demenzmeldungen führt. Kein anderer Impfstoff in der 33-jährigen Geschichte von VAERS hat auch nur annähernd diese Art von Schäden verursacht. Ich zeige Ihnen die Tabelle.

Einleitung

Ich habe vor kurzem eine Umfrage über die Sterblichkeitsrate in Altenpflegeeinrichtungen und geriatrischen Praxen durchgeführt.

In der Umfrage interessierte ich mich nur für die Anzahl der Todesfälle pro Jahr, um zu sehen, ob die Einführung des Impfstoffs etwas verändert hat.

Ich habe viele Todesfälle erhalten… Die Antworten zeigten, dass sich die Todesfälle in den Jahren 2021, 2022 und 2023 im Vergleich zur Ausgangssituation vor der Einführung des Impfstoffs mehr als verdoppelt haben, wobei das Jahr 2023 als das Jahr mit der höchsten jemals verzeichneten Todesrate gilt. Ich fand das nicht überraschend. Wie ich bereits schrieb, haben die COVID-Impfstoffe einen großen Anteil daran.

Aber ich habe in der Umfrage ein Feld „Anmerkungen“ gelassen, in dem die Teilnehmer alles andere erwähnen konnten, was ich wissen sollte.

Ich habe mir gerade die Kommentare durchgelesen und festgestellt, dass 20 % der Personen, die sich spontan geäußert haben, einen enormen Anstieg von Demenzerkrankungen in ihrer Einrichtung nach der Einführung der Impfungen festgestellt haben.

Vor allem die Zahl der neuen Fälle war hoch, aber auch das Eintrittsalter war viel niedriger als normal.

Da diese Berichte völlig unaufgefordert erfolgten (Demenz wurde in der Umfrage nirgends erwähnt), vermute ich, dass dies in jeder Pflegeeinrichtung geschieht und die Leute einfach annehmen, dass das seltsam ist und es sich nur um einen Zufall handelt, ohne weiter darüber nachzudenken.

Nö. Kein Zufall.

Die COVID-Impfstoffe zerstören im Grunde genommen den Verstand der älteren Menschen.

Es ist so tragisch, dass wir dies unseren älteren Menschen antun.

Noch tragischer ist, dass:

die Altenpflegeeinrichtungen werden dies niemals öffentlich anerkennen oder melden (was nicht überrascht, da plötzliche Demenz kein meldepflichtiges Ereignis ist),

die Mainstream-Medizin wird leugnen, dass dies geschieht (sonst würden sie es zugeben),

und die Mainstream-Medien werden nie eine Geschichte darüber schreiben (weil sie es waren, die das Narrativ in die Welt gesetzt haben).

Sie können sich jedoch selbst davon überzeugen, dass dies in jedem Pflegeheim der Fall ist, wenn Sie sich mit einem Bewohner oder Angestellten Ihrer örtlichen Einrichtung anfreunden können.

Oder Sie können einfach lesen, was sie hier im Feld Anmerkungen sagen.

Hier sind die unaufgeforderten Kommentare zu Demenzfällen, die ich in meiner Umfrage erhalten habe

Dies sind die Kommentare; ich habe sie fett hervorgehoben.

Wenn Sie diese Berichte lesen, denken Sie bitte daran, dass es sich um unaufgeforderte Erinnerungen handelt. In der Umfrage wurde Demenz überhaupt nicht erwähnt!

Zuerst dachte ich, das sei seltsam, aber nachdem ich gesehen habe, dass dies in fast 20 % der Antworten vermerkt wurde, ist es glasklar, dass dies keine „Zufälle“ waren.

Ich bin Krankenschwester in diesem Kloster. Alle bis auf einen dieser Todesfälle waren Nonnen, die gemäß der CDC-Empfehlung geimpft und aufgefrischt worden waren. Ich habe auch einen enormen Anstieg von Demenzerkrankungen beobachtet. In unserer Einrichtung gibt es 5 Bewohner. Die anderen 2 Bewohner, die die beiden Impfungen erhalten haben, hatten jeweils einen Schlaganfall und sind nicht gesund. Sie können weder gehen noch sich selbst ernähren. Beide haben jetzt eine fortgeschrittene Demenz. Meine Mutter befindet sich in der Gedächtnispflegeabteilung von Vista Springs Northview in Grand Rapids, Michigan. Die Covid-Auffrischungsimpfungen (die zweite Runde) wurden etwa im Oktober/Dezember 2022 verabreicht. Innerhalb von ein paar Monaten sind in der Einrichtung, die 30-35 Bewohner beherbergt, innerhalb von drei Wochen mehr als 10 Menschen gestorben. Alle im Schlaf. Januar, Februar oder März 2023. Ich bin nur ein Familienmitglied, aber ich bemerke diese Dinge. Viele Helfer, die nicht geimpft sind, wissen, was vor sich geht, aber sie haben zu viel Angst, etwas zu sagen. Die meisten Bewohner (nach Aussage der Helfer) wurden alle doppelt geimpft und aufgefrischt. Meine Mutter erhielt die erste Auffrischung gegen meinen Willen. Die zweite Auffrischungsimpfung hat sie nicht erhalten. Die ersten beiden Impfungen hat sie bekommen. Außerdem stelle ich fest, dass sehr junge Bewohner in der Gedächtnispflegeabteilung leben. 60er und 70er. Demenzkranke. Es kommt mir sehr seltsam vor, dass diese Altersgruppe alle an Demenz erkrankt ist. Viele der jüngeren Demenzpatienten waren Lehrer. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber es erscheint mir sehr merkwürdig. Ich habe keine konkreten Daten. Nur Beobachtungen. Ich danke Ihnen für alles, was Sie tun. Ich bin die Tochter einer Bewohnerin. In dieser Einrichtung gibt es auf der einen Seite Betreutes Wohnen und auf der anderen Seite Gedächtnispflege. Ich könnte Ihnen wahrscheinlich die Sterblichkeitsrate pro Jahr nennen… aber meine Mutter ist in dieser Einrichtung. Ich habe in Kalifornien gelebt. Ich komme zweimal im Jahr zu Besuch und bin jetzt zurück nach Michigan gezogen, um mich um meine Mutter zu kümmern. Die meisten Menschen, die in dieser Einrichtung lebten, waren ziemlich gesund und konnten sich größtenteils selbst versorgen. Nachdem die Impfstoffe scheinbar sehr gut verträglich waren und gesunde Menschen starben, waren jedes Mal, wenn ich kam, ein paar von ihnen weg. Meine Mutter begann zu stürzen, und auch andere Menschen, die sie kannte, stürzten. Ein Mann, mit dem sie sehr gut befreundet war, bekam neurologische Probleme, und dann starben er und seine Frau einen Tag nacheinander. Meine Mutter ist jetzt in der Gedächtnispflege. Sie ist nicht mehr in der Lage, die meisten Dinge zu tun. Sie kann sich jetzt kaum noch selbst ernähren. Ihre motorischen Fähigkeiten sind beeinträchtigt. Viele Menschen, die ich kannte und die im Betreuten Wohnen ganz normal waren, wurden ebenfalls in die Gedächtnispflege verlegt… aber einige scheinen zu halluzinieren und Chaos und Streit zu verursachen… Als ich meine Mutter zum ersten Mal in der Gedächtnispflege sah, fühlte ich mich wie in einem kam ich mir vor wie in „Einer flog über das Kuckucksnest“. Ein Mann beugte sich in seinem Rollstuhl über den Boden und machte einen Wheelie – aber er war so zugedröhnt, als ob sie alle auf Thorazin wären. Leute in Rollstühlen lehnten sich über die Seiten der Schlafenden. Eine Frau stahl die Pizza, die ich für meine Mutter mitgebracht hatte, und erzählte mir, dass der Laden ihrer Familie gehöre und wie ich es wagen könne, dort Essen mitzubringen, und stahl meine Pizza. Ich kannte sie vorher und sie war eine nette Dame… aber jetzt halluziniert sie von Männern, denen Haare aus dem Mund und anderen Körperöffnungen kommen… immer ist jemand hinter ihr her und schlägt sie. Es bringt mich zum Weinen, meine Mutter an einem solchen Ort zu sehen… aber ich glaube, sie haben alle die Prionen-Krankheit. Das alles geschah nach der Spritze, und immer mehr Menschen aus dem normalen betreuten Wohnen kommen mit Demenz in die Gedächtnispflege. Menschen, die in den letzten Jahren nicht an Demenz erkrankt waren, sind plötzlich alle erkrankt.

Hier ist ein weiterer unaufgeforderter Kommentar. Er bezieht sich nicht speziell auf Demenz, weist aber auf ein Problem hin. Die Impfstoffe sind angeblich lebensrettend. Wie ist es überhaupt möglich, dass ich eine solche Anekdote finde?

Ich bin Krankenschwester in einer Reha-Einrichtung. Im Durchschnitt verlieren wir bis zu 10 Patienten pro Jahr, meist aufgrund von Alter/Krankheit. Seit 2022 sind unsere Patienten viel jünger und kränker, und die Zahl der Turbokrebsfälle, Gerinnungsprobleme, Herzerkrankungen und neurologischen Erkrankungen (Schlaganfälle) ist sprunghaft angestiegen. Sogar die loyalsten Mitarbeiter (die an den Schwindel geglaubt haben) sehen die unbestreitbaren Tatsachen und sind schockiert. Einige meiner Freunde (Mitarbeiter), die wirklich an die Impfungen geglaubt haben, sind jetzt voller Angst, weil wir so viel Tod und Zerstörung sehen, und diese Patienten sind diejenigen, mit denen wir die Therapie/Pflegedienste fortsetzen, bis sie bereit sind, nach Hause entlassen zu werden! PS – und die Zahl der neuen chronischen Krankheiten wie Diabetes und Herzprobleme wie Vorhofflimmern habe ich in meinen 32 Jahren als Krankenschwester noch nie gesehen.

Nicht nur die Zahl der Demenzerkrankungen ist gestiegen. Die Zahl der Todesfälle ist im Jahr 2023 stark angestiegen. Von 7 pro Jahr in einem normalen Jahr auf bisher 50 im Jahr 2023

Es gab einen zweiten Eintrag von demselben Reporter:

Ich möchte mich der Umfrage anschließen, die ich gestern ausgefüllt habe. Ich habe gerade letzte Nacht einen 61-jährigen Patienten verloren, der an Atemversagen gestorben ist. Als der Leichenbestatter kam, um den Verstorbenen abzuholen, kam ich mit ihm ins Gespräch. Sie (2 Männer) teilten mir mit, dass sie im Juli über 150 Leichen abgeholt haben – so viele wie noch nie, und ich wohne nicht in einem großen Bezirk…!

Diese Krankenschwester sagte, dass es vor der COVID-Impfung in ihrer Einrichtung mit 99 Beschäftigten 7 Todesfälle pro Jahr gab. In diesem Jahr gab es bisher über 50 Todesfälle, was auf 75 Todesfälle für das gesamte Jahr hindeutet, was eine 10-fache Erhöhung der Todesrate gegenüber dem Ausgangswert vor COVID bedeutet. Dies ist statistisch gesehen unmöglich, wenn es nicht eine Ursache für diese Todesfälle gibt (die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Anstieg zufällig auftritt, liegt bei 1e-50).

Aber natürlich will keine einzige Gesundheitsbehörde der Welt wirklich herausfinden, warum diese älteren Menschen in so hohem Maße sterben, oder? Es ist schon komisch: Als COVID noch Menschen tötete, gab es viel Presse. Aber wenn dieser neue mysteriöse Killer in derselben Einrichtung weit mehr Menschen tötet, gibt es kein Interesse.

VAERS bestätigt, was die Befragten sagten: Der COVID-Impfstoff verursacht Demenz

Dies ist eine Abfrage über alle Impfstoffe in der gesamten 33-jährigen Geschichte von VAERS.

Nur ein Impfstoff sticht in Bezug auf Demenz hervor: der COVID-Impfstoff.

Und die Berichte über Demenzerkrankungen beginnen bereits im Alter von 18 Jahren.

Warum tun wir das unseren Kindern an?

Das VAERS-System zeigt, dass in der 33-jährigen Geschichte von VAERS nur ein Impfstoff Demenzfälle verursacht: der COVID-Impfstoff.

Das Durchschnittsalter für den Ausbruch von Demenz liegt in den USA übrigens bei 85 Jahren.

Ein verblüffendes Beispiel für Demenz bei einer 49-jährigen Frau ohne gesundheitliche Probleme nur 33 Tage nach der Impfung (2 Moderna-Impfungen)

Hier ist der VAERS-Fallbericht einer 49-jährigen Frau, die zwei Moderna-Impfungen erhielt. Vor den Impfungen war sie bei bester Gesundheit.

Jetzt kann sie weder gehen noch sprechen.

Das ist kein Scherz.

Der Arzt am Ende des Berichts sagt, dass dies niemanden davon abhalten sollte, sich impfen zu lassen!!!

VAERS-Bericht 2179519

Dies ist ein Auszug. Klicken Sie auf den Link, um den vollständigen Bericht zu lesen.

Der Patient war vollständig mit Moderna geimpft worden und hat eine rasch fortschreitende Demenz entwickelt. Sie klagte über einen raschen Verlust aller kognitiven Funktionen. Die Patientin befand sich bis November 2021 in ihrem üblichen, perfekten Gesundheitszustand. Vier Tage nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs klagte sie über ein Taubheitsgefühl vom linken Knie bis zum Fuß. Die erste Moderna-Dosis hatte sie am 29. September erhalten. Ihr linkes Knie begann nachzugeben. In ihrem linken Arm entwickelte sich ein Stechen und Nadeln. Eine Woche später hatte sie Schwierigkeiten beim Gehen, die als Verlust der Stabilität beschrieben wurden. Sie wurde von einem HNO-Arzt und einem Neurologen untersucht. MRT des Gehirns und der Wirbelsäule waren normal. … . Sie entwickelte Doppeltsehen und verschwommenes Sehen. Ihr Allgemeinzustand verschlechterte sich und sie wurde erneut zur Untersuchung eingewiesen (Februar). Die MRT (wieder normal) und die LP wurden wiederholt, und der Liquor wurde auf 14-3-3-Protein untersucht, um die C-J-Krankheit zu untersuchen (die Ergebnisse stehen noch 20 Tage aus). Es sind keine Krampfanfälle aufgetreten. Sie war zuvor gesund und hatte keine psychiatrischen Erkrankungen in der Vorgeschichte. Keine neurochirurgischen Eingriffe in der Vorgeschichte. Keine früheren Medikamente. Sie hat weder geraucht noch getrunken und gut geschlafen. Sie hat 3 gesunde Kinder. Bei der Untersuchung wurde sie in einem Rollstuhl in spastischer Haltung mit gebeugtem Arm und gestreckten Beinen gebracht. Eine NG-Sonde wurde gelegt. Sie hatte ihre Augen nach rechts gerichtet, kann sie aber – bei starker Stimulation – nach rechts bewegen. Sie spricht nicht und befolgt keine Befehle. Sie hat einen diffusen Myoklonus. Diffuse Hyperreflexie und ein rechter spontaner Babinski. …Alle anderen Tests waren normal. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis von mRNA-1273 wird durch diesen Bericht nicht beeinflusst.

Anmerkung: Ich liebe den letzten Satz. Egal wie schlimm es wird, wir sollten nicht dem Impfstoff die Schuld geben.

Glauben Sie, dass der Impfstoff etwas mit ihrer Demenz zu tun hat? Sie hatte nach beiden Dosen schwere Reaktionen.

Ich habe auf Twitter eine Vorschau auf diesen Artikel gepostet und wurde mit ähnlichen Geschichten über Demenz nach der Impfung überschwemmt

Einige der Geschichten waren ziemlich schockierend, wie schnell der Rückgang nach der Impfung erfolgt:

Wie viele Geschichten müssen Sie noch hören? Dieser Thread ist voll von solchen Geschichten.

Medizinische Forscher sind sich einig: Das COVID-Virus kann Demenz verursachen

Das Virus kann den Ausbruch von Demenz verursachen, aber die Raten sind gering. Der Impfstoff ist die Hauptursache.

There are numerous studies showing that Covid increases the risk of getting dementia and, if you already have dementia, increases the risk it will become more severe. You might want to read about some of them https://t.co/kgsN2SaWy0 — Tirah Att (@TirahAtt) August 9, 2023

Die durch den Impfstoff verursachte Demenzrate ist 20-mal höher als die durch das Virus verursachte Rate

Der Impfstoff wirkt wie ein Virus auf Steroiden. Sehen Sie sich diese kurze Umfrage an, die ich durchgeführt habe, um ein Gefühl für die relative Häufigkeit von Viren und Impfstoffen zu bekommen. Die Umfrage bestätigt die Beobachtung dieser Krankenschwester, dass der Impfstoff mit einer schnell einsetzenden Demenz in Verbindung gebracht wird:

Here's the rough estimate of relative frequency of sudden onset dementia post vaccine vs. virus: pic.twitter.com/2gexoV8dHU — Steve Kirsch (@stkirsch) August 9, 2023

Kliniker, mit denen ich sprach, bestätigten, dass der Impfstoff weitaus mehr Fälle verursacht als COVID

Ich bestätigte auch die relative Häufigkeit der beiden (Vax vs. Virus) mit Klinikern, die nie eine Demenz nach dem Virus gesehen haben, aber sie schnell nach der Impfung beobachtet haben.

Zusammenfassung

Die COVID-Impfstoffe verursachen eine große Zahl von Demenzfällen in Altenpflegeeinrichtungen. Dies könnte etwa 25-mal häufiger der Fall sein als vor der Impfung.

Aus den Fällen, die nur aus dieser einen Einrichtung gemeldet wurden (50 durch den Impfstoff verursachte Fälle), geht eindeutig hervor, dass nur wenige dieser Demenzfälle an VAERS gemeldet werden. Aber sie treten jetzt in jüngeren Jahren auf, und die Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, bemerken das. Aber sie melden es nicht. Und dies wird nicht landesweit verfolgt, weil eine durch Impfung ausgelöste, plötzlich auftretende Demenz kein nachweisbares gesundheitliches Ergebnis ist.

Nur wenige Beschäftigte in Pflegeheimen können dies ansprechen, weil sie sonst ihren Arbeitsplatz verlieren. Und leider wollen die meisten Menschen lieber ihren Job behalten, als älteren Menschen zu helfen. Also halten sie den Mund und sagen nichts. Ich habe noch nie eine einzige Altenpflegeeinrichtung erlebt, die bereit war, mit mir zu sprechen oder meine Anrufe zu beantworten. Sie alle lassen mich links liegen. Wenn sie Erfolgsgeschichten haben, warum erzählen sie mir nicht davon?

Es kann 20 Jahre dauern, bis jemand im Kongress den Mut aufbringt, das zu untersuchen. Im Moment hat es niemand auf dem Radar, obwohl es massenhaft vorkommt.

In der Zwischenzeit dachte ich, Sie sollten wissen, was in diesen Altenpflegeeinrichtungen in Bezug auf die COVID-Impfstoffe wirklich vor sich geht. Das sind überhaupt keine guten Nachrichten. Deshalb schweigen alle und niemand reagiert auf meine Anrufe.