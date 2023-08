Twitter-CEO mit Verbindungen zum WEF stellt die neue Agenda gegen Meinungsfreiheit vor

Twitter-CEO Linda Yaccarino hat eine neue Agenda gegen die freie Meinungsäußerung auf Elon Musks Social-Media-Plattform vorgestellt, die jetzt unter dem Namen X bekannt ist.

Yaccarino, ein Mitglied des Weltwirtschaftsforums (WEF) und ehemaliger leitender Angestellter bei NBC Advertising, kündigte eine neue „Shadowbanning“-Operation auf Twitter an.

Sie wurde von Twitter-Eigentümer Elon Musk zur Geschäftsführerin ernannt, um das Tagesgeschäft des Big-Tech-Unternehmens zu leiten, während er sich auf die technologische Seite konzentriert.

In einem kürzlich erschienenen CNBC-Interview bekräftigte Yaccarino ihre Unabhängigkeit von Musk, der sie fest in einer technologieorientierten Rolle positionierte.

Yaccarino hat jedoch erneut Bedenken hinsichtlich der Zensur auf Twitter geweckt, indem sie ankündigte, dass das Unternehmen gegen Äußerungen vorgehen werde, die als „legal, aber schrecklich“ eingestuft würden.

Laut Yaccarino wird es den Amerikanern nicht erlaubt sein, ihre Rechte gemäß dem ersten Verfassungszusatz auszuüben, um sich legal zu äußern.

Sie bestätigte, dass Sprache in der Tat überwacht wird und dass Inhalte von Twitter gelöscht werden, wenn sie als „schrecklich“ eingestuft werden, auch wenn sie nicht gegen das Gesetz verstoßen.

Ihre Äußerungen werfen neue Fragen über die Meinungsfreiheit und die Richtung auf, die Online-Plattformen bei der Moderation von Inhalten einschlagen sollten.

Seit seinem ersten Vorschlag, Twitter zu kaufen, hat Musk darauf bestanden, dass der Schutz der Meinungsfreiheit für ihn oberste Priorität hat.

In dem Interview sprach Yaccarino über die Rollenverteilung zwischen ihr und Musk.

Sie verriet, dass Musk sich jetzt nur noch auf „Produktdesign“ konzentriere und „ein Team von außergewöhnlichen Ingenieuren leitet, die sich auf neue Technologien konzentrieren“.

Es war jedoch ihre Haltung zu den Inhaltsrichtlinien der Plattform, die bei Zensurgegnern für Aufregung sorgte.

Sie erklärte, dass „X sich für die Förderung eines gesunden Online-Verhaltens einsetzt“.

Um den Moderationsansatz von X zu verdeutlichen, führte Yaccarino das Konzept der „Freiheit der Meinungsäußerung, nicht der Reichweite“ ein.

Damit bezog er sich auf eine Politik, die den Nutzern nicht garantiert, dass ihre Follower ihre Beiträge sehen können, wenn diese nicht den genehmigten Standards entsprechen.

Diejenigen, die diese Standards nicht einhalten, werden markiert, möglicherweise für diesen Inhalt gelöscht und ihre Sichtbarkeit auf der Plattform reduziert.

„Wenn ein Beitrag legal, aber schrecklich ist, ist es extrem schwierig, ihn zu sehen“, sagte sie und deutete an, dass Inhalte, die als unerwünscht gelten, von Twitter blockiert werden.

