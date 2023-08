Der Spuk hat endlich ein Ende! Ivermectin in den USA als Medikament gegen Covid anerkannt!

Anwalt der FDA: Ärzte können Ivermectin für COVID-19 verwenden

Ärzten steht es frei, Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 zu verschreiben, sagte diese Woche ein Anwalt der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).

„Die FDA erkennt ausdrücklich an, dass Ärzte das Recht haben, Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 zu verschreiben“, erklärte Ashley Cheung Honold, eine Anwältin des Justizministeriums, die die FDA vor dem U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit vertrat, während der Anhörung am 8. August.

Die Regierung verteidigt nachdrücklich die wiederholten Aufforderungen der FDA, Ivermectin nicht zur Behandlung von COVID-19 einzunehmen, einschließlich eines Beitrags, in dem die Worte „Stop it“ verwendet wurden.

Der Fall wurde von drei Ärzten angestrengt, die behaupten, dass die FDA mit diesen Aussagen unrechtmäßig in ihre medizinische Tätigkeit eingegriffen habe. Ein Bundesrichter wies die Klage 2022 ab, woraufhin Berufung eingelegt wurde.

„Die zentrale Frage in diesem Fall ist klar. Hat die FDA, nachdem sie ein Humanarzneimittel für den Verkauf zugelassen hat, das Recht, sich in die Anwendung dieses Arzneimittels im Rahmen der Arzt-Patienten-Beziehung einzumischen? Die Antwort lautet nein“, betonte Jared Kelson, der die Ärzte vor dem Berufungsgericht vertritt.

Die FDA schrieb am 21. August 2021 auf X, früher bekannt als Twitter: „Du bist kein Pferd. Du bist keine Kuh. Ernsthaft, ihr alle. Hört auf damit.“ Der Beitrag, der auf eine Seite der FDA verlinkte, auf der stand, dass Menschen Ivermectin nicht zur Prävention oder Behandlung von COVID-19 verwenden sollten, ging viral.

In zusätzlichen Erläuterungen betonte die FDA, dass die Anwendung von Ivermectin „weder für die Prävention noch für die Behandlung von COVID-19 zugelassen oder genehmigt ist“. Die Frage, ob man Ivermectin zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 einnehmen sollte, wurde klar mit „Nein“ beantwortet.

Anordnung oder nicht

„Die FDA hat diese Erklärungen als Reaktion auf mehrere Berichte von Verbrauchern herausgegeben, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nachdem sie sich selbst mit Ivermectin behandelt hatten, das für Pferde bestimmt ist und frei verkäuflich ist“, sagte Honold.

Es gibt eine Version des Medikaments für Tiere, aber Ivermectin ist von der FDA für den menschlichen Gebrauch gegen Krankheiten zugelassen, die durch Parasiten verursacht werden.

Honold sagte, die FDA wolle niemanden zu etwas zwingen oder etwas verbieten.

„Was ist, wenn sie sagt: ‚Nein, hört auf‘?“, hinterfragte Bezirksrichterin Jennifer Walker Elrod, Mitglied des Gremiums, das über die Berufung urteilt. „Warum wird das nicht als Anweisung betrachtet? Im Englischen würde man das als Befehl bezeichnen.“

Frau Honold bezeichnete die Äußerungen als „bloßen Witz“.

„Können Sie mir bitte die Frage beantworten? Ist das ein Befehl, ‚aufhören‘?“ fragte Richter Elrod.

„In manchen Kontexten könnten diese Worte als Befehl verstanden werden“, sagte Frau Honold. „Aber in diesem Kontext, in dem die FDA diese Worte einfach als Teil eines witzigen Tweets verwendet hat, um ihren Informationsartikel zu verbreiten, erreichen diese Aussagen nicht die Ebene eines Befehls.“

Die Aussagen „verbieten Ärzten nicht, Ivermectin zur Behandlung von COVID oder für andere Zwecke zu verschreiben“, sagte Honold. Sie merkte an, dass die FDA zusammen mit den Erklärungen sagte, dass die Menschen ihre Gesundheitsdienstleister über COVID-19-Behandlungen konsultieren sollten und sie das Medikament einnehmen könnten, wenn es ihnen vom Gesundheitsdienstleister verschrieben wurde.

„Die FDA erkennt eindeutig an, dass Ärzte befugt sind, humanes Ivermectin zur Behandlung von COVID zu verschreiben. Sie greift also nicht in die Befugnis der Ärzte ein, Medikamente zu verschreiben oder Medizin auszuüben“, sagte sie.

Richterin Elrod gehört dem Gremium zusammen mit den Bezirksrichtern Edith Brown Clement und Don Willett an. Alle drei wurden von Präsident Donald Trump ernannt.

Bundesgesetz

Die Kläger in diesem Fall sind die Ärzte Paul Marik, Mary Bowden und Robert Apter. Sie behaupten, berufliche Schäden aufgrund der Erklärungen der FDA erlitten zu haben. Unter anderem geben sie an, aufgrund ihrer Bemühungen, Patienten Ivermectin zu verschreiben, entlassen worden zu sein.

Dr. Marik wies darauf hin, dass eine Reihe von Studien den Einsatz von Ivermectin gegen COVID-19 unterstützen, wie die FDA selbst einräumt. Andere Studien zeigten wenig oder gar keine Wirkung.

Laut Bundesgesetz dürfe die FDA Informationen wie Berichte über unerwünschte Arzneimittelwirkungen zur Verfügung stellen, aber keine medizinischen Ratschläge erteilen, sagte Kelson.

„Das ist etwas, was die FDA bisher noch nie getan hat. Und hier besteht eine klare Trennlinie“, erklärte er vor Gericht und fügte später hinzu: „Die offensichtlichsten Beispiele, in denen sie die Grenze überschritten haben, sind, wenn sie Dinge sagen wie: ‚Du bist kein Pferd, du bist keine Kuh. Ernsthaft, Leute. Hört auf damit.'“