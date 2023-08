Kleinwüchsigkeit und Fleischunverträglichkeit als Lösung für den „Klimawandel“. Für den Professor und Philosophen S. Matthew Liao ist das die Zukunft.

Liao glaubt, dass kleinere Menschen weniger Energie verbrauchen. Außerdem könnten Menschen genetisch oder medikamentös so verändert werden, dass ihnen beim Verzehr von Fleisch übel wird. Das würde zu einem Rückgang der Fleischindustrie führen.

Ein mit dem WEF verbundener „Bioethiker“ forderte genetische Veränderung von Menschen, um eine Fleischunverträglichkeit hervorzurufen „Es gibt dieses Ding namens LONE STAR TICK, bei dem man bei einem Stich eine Fleischallergie entwickelt. Das ist also etwas, was wir durch menschliche Ingenieurskunst erreichen können.

"There's this thing called the LONE STAR TICK where if it bites you, you will become allergic to meat. So that's something we can do through human engineering.