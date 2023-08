Glenn Greenwald: „Egal, wie man es beurteilt … die Umfragen zeigen, dass es nur eine Person gibt, die Joe Biden herausfordern kann

Glenn Greenwald: „Wie man es auch dreht und wendet … die Umfragen zeigen, dass es nur eine Person gibt, die Joe Biden herausfordern und bei der Wiederwahl besiegen kann, und das ist die Person, gegen die Bidens DOJ zufällig in mehreren Fällen strafrechtlich vorgeht ….

Es handelt sich nicht nur um Fälle, die vor Gericht gebracht wurden, sondern auch um Fälle, die auf höchst fragwürdigen Auslegungen des Gesetzes beruhen.

Es ist nicht so, dass es sich um Mordfälle, Vergewaltigungsfälle, Bestechungsfälle oder Dinge handelt, an die die Menschen traditionell denken, wenn sie von kriminellen Anschuldigungen hören.

Das sind sehr weit hergeholte und vage Anschuldigungen, die stark vom Recht auf freie Meinungsäußerung abhängen, und sie werden nur den Eindruck verstärken, dass man dem Justizministerium nicht trauen kann …

Das erste Buch, das ich 2005 schrieb, argumentierte, dass die Regierungen Bush und Cheney offensichtliche Kriegsverbrechen wie Folter, Auslieferungen und unerlaubte Spionage gegen Amerikaner begangen hatten …

Die gesamte Klasse in Washington stimmte Obamas Aussage zu, dass nur Bananenrepubliken ihre politische Opposition strafrechtlich verfolgen würden, und zwar wegen wirklicher Verbrechen wie Folter, Entführung, Mord und Spionage ohne Haftbefehl.

Nicht diese abgeschwächten Verbrechenstheorien, auf die sich das Biden-Justizministerium jetzt stützt, um Trump, ihren wichtigsten politischen Gegner, strafrechtlich zu verfolgen …

Zur gleichen Zeit, in der die Biden-Administration Donald Trump strafrechtlich verfolgt, schützt sie Hunter Biden, der sich viel extremer und offensichtlicherer Verbrechen schuldig gemacht hat, nur extremer politischer Korruption, Steuerhinterziehung und Verbergen von Vermögenswerten auf eine Art und Weise, die den meisten Menschen viele Jahre Gefängnis einbringen würde.

Und Hunter Biden bekommt diesen unglaublich großzügigen Deal, der die Richterin so schockiert hat, weil sie nicht glauben konnte, dass das Justizministerium ihm wirklich volle Immunität gewährt hat, angesichts der vielen anderen Verbrechen, die noch anhängig sind.

Und wenn man bedenkt, dass er sich schuldig bekannte, weil er ihrer Meinung nach schwere Verbrechen begangen hatte…

Das relevante Kriterium ist jetzt nicht links gegen rechts. Es geht um Anti-Establishment versus Pro-Establishment. Glauben Sie, dass der Vertrauensverlust, den diese Autoritätsinstitutionen erlitten haben, gerechtfertigt ist oder nicht?

Verdienen sie die Verachtung, die ein großer Teil der Bevölkerung ihnen entgegenbringt? Ich glaube, dass die Verachtung völlig gerechtfertigt ist…

Das ist die grundlegende Unterscheidung, die unser politisches Spektrum mehr definiert als die alten Definitionen von links gegen rechts.

